Jennifer Pedraza se desmarcó de Juan Manuel Galán y descartó polémica alianza: “El Pacto prehistórico de Uribe y Gaviria es corrupción”

La representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso rechazó la posibilidad de unir fuerzas con el liberalismo y el Centro Democrático en la contienda política del 2026, y lanzó duros comentarios que le valieron elogios por parte de la exalcaldesa Claudia López

Las declaraciones del exsenador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo, en la que no descartó una posible alianza con sectores considerados tradicionales con miras a las elecciones del 2026, continúa causando fuertes reacciones. Una de ellas, la de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, que no dudó en rechazar ese escenario.

En su perfil de X, la congresista, que hace parte de la colectividad en la que está el precandidato presidencial Sergio Fajardo y el exsenador Jorge Enrique Robledo, dejó en claro que acceder a tratos con personajes como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria sería hacer apología a prácticas que, por lo menos en lo que concierne a ella, no está dispuesta a tolerar a cambio del éxito en los comicios.

“Para que Colombia salga adelante el primer paso es dejar de mirar para atrás. Aun con las decepciones de este gobierno, el pacto prehistórico de Uribe y Gaviria es corrupción y crisis económica y humanitaria. Hacia allá no está el futuro, Juan Manuel”, afirmó Pedraza en su publicación, al citar las declaraciones entregadas por Galán a las afueras del Congreso, que también causaron una dura reacción de Claudia López.

En ese orden de ideas, Pedraza -que se ha convertido en una voz crítica del Gobierno de Gustavo Petro- dejó en clara su postura y se desmarcaría de lo afirmado por Galán: que se habría dado en respuesta a una frase de Uribe Vélez, director del Centro Democrático, en la que dijo que estaría dispuesto a consolidar una gran unión que contemple “desde Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”.

Frente a estas afirmaciones, López -exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial- reaccionó con elogios para la congresista. “La más joven, la única mujer y la más sensata. Siempre es que las mujeres hacemos la diferencia para bien”, expresó la exmandataria distrital, que fue una de las que arremetió contra político de 53 años frente a su decisión de dejar, como se dice en el argot popular, la “puerta abierta”.

¿Qué dijo Juan Manuel Galán frente a una posible alianza con Uribe Vélez y César Gaviria?

Galán, hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no excluyó la opción de integrarse a la coalición que promueven el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal, Conservador y de la U; con el fin de atajar al proyecto progresista que lidera el hoy mandatario, Gustavo Petro, y que buscaría prolongar su plan de Gobierno “en cuerpo ajeno”.

Nosotros no cerramos la puerta a conversar, a dialogar sobre cuál es el propósito de país que nos debe unir, la defensa de la Constitución del 91, de la institucionalidad democrática y el propósito de esa alianza, que es que Colombia salga adelante y saque las reformas y transformaciones que el país se quedó esperando y que fue la promesa traicionada de este Gobierno”, afirmó Galán en declaraciones a medios radiales.

Frente a estas afirmaciones, López justamente fue una de las primeras en referirse. “¿What? ¿De la vieja coalición centro esperanza a la prehistórica coalición centro u$&r@+¥a? ¡De la que te salvaste, querido Alejandro Gaviria!“, indicó la excalcaldesa, que recordó la salida del exministro de Educación de lo que sería la coalición de centro, en la que no habría recibido el apoyo para ser la cabeza de lista al Senado.

Pero, por lo visto, la exmandataria recibió pronta respuesta del Centro Democrático. “Dra. Claudia López se le sugiere aplicar para la coalición democrática de base, cumpliendo los siguientes requisitos: renunciar a ser camaleónica, al derroche, a gastar recursos públicos en imagen personal. A la calumnia, a la palabrería. Comprometerse con el trabajo. Se le envía la aplicación para que la llene", se leyó en el perfil de este partido.

