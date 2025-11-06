Colombia

Exsubcomandante de la Policía Nacional en La Guajira, imputado por agresión sexual, deberá permanecer privado de la libertad

Un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá permanecer en su lugar de residencia bajo vigilancia electrónica, mientras continúa el proceso judicial en su contra

Carlos Julián Rodríguez Campos, exsubcomandante
Carlos Julián Rodríguez Campos, exsubcomandante del Departamento de Policía de La Guajira fue imputado por el delito de agresión sexual - crédito Fiscalía

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, exsubcomandante del Departamento de Policía de La Guajira, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de acto sexual violento agravado, por supuestamente agredir sexualmente a una subalterna.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en Riohacha, cuando, según la investigación, el oficial habría aprovechado su condición de superior jerárquico para citar a la víctima a su alojamiento bajo el pretexto de dar instrucciones de servicio, y allí someterla a actos indecorosos en contra de su voluntad.

La víctima logró salir de la habitación y relatar lo sucedido a una compañera, lo que dio inicio a una investigación interna y a la suspensión provisional del oficial por tres meses, mientras avanza el proceso disciplinario.

Así lo describió la fiscal encargada del caso: “Se tiene entonces que el día 29 de septiembre del año 2025, aproximadamente a las 8:00 p.m., en el departamento de Policía Guajira de la ciudad de Riohacha, se encontraba usted, señor Carlos Julián Rodríguez Campos, teniente coronel subcomandante del Departamento de Policía Guajira, que en ejercicio de sus funciones solicita la presencia de la auxiliar de policía. Está baja de su alojamiento cumpliendo la orden impartida.

El alojamiento de esta auxiliar se encuentra ubicado en el ala de los hombres, pues el alojamiento destinado para mujeres se encontraba en ese momento en remodelación. Observa al teniente coronel que se encuentra en el área de la piscina”.

Audiencia de imputación de cargos del Exsuboficial Del Ejército De La Guajira - crédito Fiscalía General de la Nación

Además, añadió cuál fue la reacción de la víctima en el momento del acoso: “Esta auxiliar se presenta en ese momento. Usted le pregunta acerca del nuevo alojamiento y las necesidades que tenían en este. Luego usted empieza a caminar mientras conversa. En ese trayecto llega a un área que la auxiliar no conocía. Usted, señor Carlos Julián Rodríguez Campos, abre una puerta de su suite o su habitación y es cuando ella observa una sala y un televisor.

Acto seguido, usted procedió a cerrar la puerta y es cuando ella observa una habitación con una cama. Abrió la puerta. La joven auxiliar intenta salir. No obstante, usted señor Carlos Julián Rodríguez, la agarra por la cintura, la voltea quedando de frente muy cerca de usted. La sostiene con una mano por la cintura, con la otra efectúa tocamientos mientras esta le manifestaba con claridad: “No lo haga, mi coronel”.

Durante la audiencia, el fiscal de la Seccional La Guajira le imputó formalmente el delito, el cual Rodríguez Campos no aceptó.

No obstante, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá permanecer en su lugar de residencia bajo vigilancia electrónica, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

