El efecto digital que dejó Abelardo de la Espriella tras su multitudinario evento en el Movista Arena

Abelardo de la Espriella lanzó su campaña presidencial en el Movistar Arena ante miles de seguidores. El acto, marcado por símbolos como el tigre, generó análisis sobre su estrategia digital y alcance político

Abelardo de la Espriella cerró
Abelardo de la Espriella cerró la convención con un mensaje firme: prometió liderar el país con justicia, respaldado por recursos propios y motivado por la situación que percibe como riesgo para la patria - crédito @EdwincriolloR/X

El evento político encabezado por Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá continúa siendo tema de conversación por la masiva asistencia y la amplia repercusión digital que generó. En entrevista con La W Radio, el analista político Heiner Bertel examinó las implicaciones de la puesta en escena del precandidato presidencial, quien aspira llegar a la Casa de Nariño en 2026.

Bertel señaló para La W Radio que la actividad fue una “buena puesta en escena” que logró uno de sus principales objetivos: poner a la ciudadanía a hablar de Abelardo de la Espriella. El analista destacó que la magnitud del evento y su organización evidencian una estrategia diseñada para proyectar liderazgo y capacidad de convocatoria en el inicio de su carrera hacia la Presidencia.

Más de 15.000 asistentes se
Más de 15.000 asistentes se reunieron en Bogotá para participar en la convención de Abelardo de la Espriella - crédito cortesía a Infobae Colombia

De acuerdo con el experto, esta fase de la contienda es crucial para posicionar símbolos, discursos e imágenes que permitan identificar la marca política del aspirante. “En esta etapa, las estrategias deben tener algo muy importante: una capacidad de alcance, es decir, a cuántas personas se les puede llegar hoy con un mensaje. Luego, el segundo objetivo, es con qué les voy a llegar, por ejemplo el símbolo del tigre”, señaló para La W Radio.

El símbolo del tigre, usado reiteradamente por De la Espriella en sus redes y discursos, ha servido como elemento distintivo en su narrativa política. Para Bertel, esta representación busca transmitir fuerza, disciplina y carácter, atributos que el precandidato intenta asociar a su figura pública. Según el analista, estos elementos visuales y discursivos son fundamentales en las primeras etapas de campaña, cuando aún no se definen las alianzas ni se presentan propuestas concretas.

El precandidato se presentó en
El precandidato se presentó en el Movistar Arena de Bogotá como defensor de valores tradicionales como la propiedad privada y la familia - crédito @delaespriella_style/Instagram - X

El evento, realizado el 3 de noviembre, reunió a miles de simpatizantes bajo el lema “Defensores de la patria”. De la Espriella aprovechó el escenario del Movistar Arena, un espacio usualmente reservado para conciertos, para presentar los ejes iniciales de su proyecto político. Durante su intervención, aseguró que este acto marcaba el inicio de su recorrido presidencial: “Este es solo el comienzo. Colombia va a escuchar nuestro rugido en cada rincón del país”.

En su discurso, el abogado y empresario insistió en la necesidad de “liderazgo y no demagogia”, en una clara crítica al actual Gobierno. Además, afirmó que su eventual mandato estaría centrado en la justicia y el respeto a la Constitución. “No confundiré el olvido con la justicia, el olvido es impunidad y la impunidad es uno de nuestros peores males. Yo haré justicia y lo haré con la espada de la ley y el escudo de la constitución”, expresó ante los asistentes.

El impacto del evento no se limitó al recinto. En redes sociales, las etiquetas relacionadas con el acto político se posicionaron entre las más comentadas durante varias horas. Videos, fotografías y fragmentos del discurso circularon ampliamente, generando tanto respaldo como críticas. Analistas de comportamiento digital destacaron que la estrategia de comunicación de De la Espriella priorizó la viralización y la emocionalidad, dos factores claves para captar atención en plataformas digitales.

Lanzamiento de campaña presidencial de
Lanzamiento de campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena |REUTERS/Luisa Gonzalez

Bertel señaló para La W Radio que el verdadero desafío será mantener esa visibilidad en el tiempo. “Al final, hay que evaluar si esta puesta en escena se mantiene en el tiempo: ¿le sirve para llegar a las elecciones?”, advirtió, recordando que aún faltan varios meses para la contienda electoral.

En este sentido, subrayó que la sostenibilidad de una estrategia digital depende de la capacidad de generar contenido constante, adaptarse a las dinámicas de las redes y, sobre todo, convertir el interés inicial en intención de voto. “Por ahora, se busca mostrar con qué atributos está jugando De la Espriella en la contienda política, antes de empezar a mostrar propuestas para sus potenciales electores”, explicó el analista.

El evento, catalogado como uno de los lanzamientos políticos más grandes de los últimos meses, también marcó un punto de partida para medir el respaldo ciudadano de De la Espriella fuera del ámbito jurídico. Su discurso, centrado en el orden, la justicia y el orgullo nacional, refleja el tono que pretende sostener durante los próximos meses de precampaña, mientras el panorama político nacional continúa configurándose.

