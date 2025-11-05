Yina Calderón le pidió un beso a La Moyeta en ‘La mansión de Luinny’: así reaccionó la cantante

El incómodo momento de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' que encendió las redes sociales - crédito @yinacalderonoficial/IG

En un reciente episodio protagonizado por Yina Calderón, La Moyeta y otro de los compañeros del reality La mansión de Luinny ha generado una oleada de comentarios en redes sociales.

La situación se generó luego de que se difundiera un video en el que la influencer colombiana experimenta un rechazo visible por parte de dos de sus compañeros de programa.

La escena, que rápidamente se viralizó, muestra a Calderón intentando propiciar un beso de tres durante una conversación que están sosteniendo entre todos en una de las áreas comunes de la mansión, lo que desencadenó una reacción inmediata y negativa de los otros participantes.

En el registro audiovisual, se observa como Yina Calderón interrumpe la charla, toma la cabeza de ambos compañeros y los acerca a su rostro con la intención de concretar el gesto, mientras les indica lo que deberían hacer en ese momento.

La DJ quedó desconcertada al proponer entre sus compañeros que se dieran un beso de tres - crédito @klips_max/TikTok

Sin embargo, los participantes apartan la cabeza de manera rápida y manifiestan su incomodidad, dejando claro que no desean participar en la propuesta y ante la tensión generada, la participante La Moyeta intenta suavizar la situación al sugerir que podrían hacerlo, pero más tarde, comentario que recibe el respaldo del otro compañero, que entre risas, suelta un par de bromas, las cuales ante el sonido de los micrófonos casi no son perceptibles.

Ante la incomodidad y la falta de seguirle el juego, Calderón queda visiblemente desconcertada y les explica que solo es un “beso de amigos”, sin mayor intención ni importancia, pero ninguno lo acepta.

La difusión de este momento en redes sociales provocó un intenso debate entre los internautas, quienes analizaron la actitud de la influenciadora y algunos usuarios señalaron que Yina Calderón estaría replicando comportamientos que en el pasado criticó de su examiga Karina García, mientras que otros sugirieron que la participante podría estar actuando así por la ausencia de una pareja sentimental.

Entre los comentarios más destacados se encuentran frases como: “pero está haciendo todo lo que le criticaba a Karina”, “tanto que habló de Karina, la demora fue que probara trago”, “justo ayer dejaron de dar picos de 3”, “es la única manera de que la besen” y “esa mujer de verdad necesita un hombre que la quiera”.

Yina Calderón y ‘La Diabla’ protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

No obstante, también hubo quienes defendieron a Calderón, argumentando que simplemente buscaba divertirse.

“Deberían dejar de criticarla, solo está jugando”, “Yina solo quería un beso de amigos”, “Ella estaba molestando como vio que hicieron otros participantes antes”, “Yina merece más”, dicen algunos mensajes.

El episodio se suma a la serie de situaciones polémicas que han marcado la participación de Yina Calderón en el reality de República Dominicana, consolidando su presencia como una de las figuras más comentadas en el entorno digital.

Como, por ejemplo, los enfrentamientos protagonizados con La Bella Chanel, una creadora de contenido dominicana, y poco después con La Diabla, en episodios que han generado una fuerte reacción tanto dentro de la casa como en las redes sociales.

Durante una de las dinámicas del programa, la relación ya tensa entre Yina Calderón y La Bella Chanel se deterioró aún más, ya que la dominicana perdió la paciencia ante los comentarios reiterados de la colombiana, lo que la llevó a lanzar una advertencia directa.

Fuerte pelea entre Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

“Por esta madre mía que es de RD del 3 de febrero que te la voy a sonar”, expresó Chanel, visiblemente alterada. Mientras la discusión subía de tono, los demás participantes intentaron intervenir para calmar la situación, pero Chanel se dirigió decidida hacia Calderón, quien respondió con provocación: “Escúchame bien Chanel, soy la más odiada, pero recordada”.

La confrontación no se detuvo ahí. Chanel, en medio de los gritos, acusó a Calderón de ser rechazada en su propio país: “Te repudian en tu país, tú crees que tengo cabeza…”, mientras que Karina García, otra de las participantes, intervino para advertirle a Chanel que la estrategia de Yina era provocarla hasta el límite para que reaccionara y fuera expulsada del programa.