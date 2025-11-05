Quinceañera murió en un trágico accidente mientras se movilizaba en la motocicleta que le habrían regalado sus padres

La joven había celebrado su fiesta de 15 años - crédito Redes sociales/Facebook

Una tragedia sacudió a una familia del municipio de San Martín, Cesar, luego de que Maylin Alejandra Ropero Maldonado, una adolescente de 15 años, falleciera a causa de un grave accidente de tránsito ocurrido el sábado 1 de noviembre de 2025.

El siniestro vial se registró en la vía nacional que conecta San Martín con Aguachica. Según versiones recogidas por las autoridades locales, un vehículo habría colisionado con la parte trasera de la motocicleta que conducía la joven, aunque esta hipótesis sigue bajo investigación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una motocicleta, su regalo de 15 años

De acuerdo con una de las versiones de personas cercanas a la fallecida, la motocicleta en la que se accidentó la adolescente habría sido el regalo de sus papás por su cumpleaños, que se habría celebrado dos meses antes, en compañía de sus demás familiares y músicos contratados para una serenata.

El accidente de tránsito en la vía San Martín-Aguachica dejó como víctima fatal a la adolescente Maylin Alejandra Ropero Maldonado - crédito Rogelio Morales/CUARTOSCURO

“Hace aproximadamente dos meses nos encontrábamos con su familia en la santa eucaristía, celebrándole sus 15 añitos. Como toda una princesa, con su vestido azul, con su corona, con su sonrisa, con su mirada diáfana, clara, feliz, acompañada de sus abuelitos (...) Sentían esa alegría de presentarla en el altar para celebrar la vida precisamente (...)”, indicó el sacerdote que ofició la misa por el fallecimiento de la joven.

Así habría ocurrido el accidente

Ropero Maldonado se desplazaba en la motocicleta que sus padres le habían obsequiado recientemente como regalo de cumpleaños cuando ocurrió el siniestro en la vía nacional que conecta San Martín con Aguachica. En medio de confusos hechos, un vehículo habría colisionado la parte trasera de la moto de la joven, por lo que habría perdido el control y cayó al asfalto.

Tras el choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Local Álvaro Ramírez González, donde permaneció bajo observación médica debido a las heridas sufridas. Su muerte fue confirmada el domingo 2 de noviembre, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud.

La noticia provocó conmoción en la comunidad de San Martín. Motociclistas de la región acudieron al centro asistencial para acompañar a la familia y estar informados del estado de salud de la menor. Vecinos, amigos y docentes recordaron a Maylin Alejandra como una joven alegre y responsable, con muchos proyectos por realizar.

Las autoridades de San Martín investigan si un vehículo colisionó con la parte trasera de la motocicleta de la joven - crédito Redes sociales/X

“(...) Como no vamos a tener sentimientos encontrados, si hace unos días una joven caminaba, alegraba la casa, alegraba con su presencia y con su sonrisa. Como no la vamos a extrañar si domingo a domingo celebraba la eucaristía y recibía sagradamente la comunión, y Dios, ten en cuenta su experiencia de fe y el dolor de esta familia”, dijo el sacerdote que celebró la misa como parte de las honras fúnebres de la joven.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Joven de 19 años murió en accidente de tránsito en Cesar

Yoeimis Carolina Contreras, de 19 años, falleció el lunes 3 de noviembre, en horas de la tarde, tras un accidente de motocicleta en la vía que conecta los municipios de Manaure y La Paz (Cesar).

Según información proporcionada por las autoridades, Contreras conducía la motocicleta y, en una curva, perdió el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara contra un árbol y muriera en el lugar.

Maylin Alejandra, de 15 años, conducía la motocicleta que sus padres le regalaron por su cumpleaños cuando ocurrió el siniestro - crédito Ricardo Moraes/Reuters

En el accidente resultó gravemente herido Jhon Edier Arbalez López, que viajaba como parrillero. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con declaraciones de la Policía Nacional recogidas por las autoridades locales, Contreras había enfrentado procesos judiciales previos. En el sector Elenita Dos, de Pueblo Bello, fue capturada en un operativo de verificación de antecedentes por portar un bolso con 353 dosis de marihuana y una gramera digital, objetos empleados para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas. En el momento del operativo, Contreras se encontraba acompañada de un menor de edad que también fue aprehendido; ambos fueron acusados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal Colombiano.

Como consecuencia de ese proceso judicial, Contreras cumplía una medida de prisión domiciliaria al momento del accidente. Las autoridades continúan investigando los hechos para establecer con certeza las causas del siniestro.