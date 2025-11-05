Colombia

Quinceañera murió en un trágico accidente mientras se movilizaba en la motocicleta que le habrían regalado sus padres

Maylin Alejandra Ropero Maldonado, de 15 años, murió tras un choque en la vía nacional entre San Martín y Aguachica, mientras conducía el automotor

Guardar
La joven había celebrado su
La joven había celebrado su fiesta de 15 años - crédito Redes sociales/Facebook

Una tragedia sacudió a una familia del municipio de San Martín, Cesar, luego de que Maylin Alejandra Ropero Maldonado, una adolescente de 15 años, falleciera a causa de un grave accidente de tránsito ocurrido el sábado 1 de noviembre de 2025.

El siniestro vial se registró en la vía nacional que conecta San Martín con Aguachica. Según versiones recogidas por las autoridades locales, un vehículo habría colisionado con la parte trasera de la motocicleta que conducía la joven, aunque esta hipótesis sigue bajo investigación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una motocicleta, su regalo de 15 años

De acuerdo con una de las versiones de personas cercanas a la fallecida, la motocicleta en la que se accidentó la adolescente habría sido el regalo de sus papás por su cumpleaños, que se habría celebrado dos meses antes, en compañía de sus demás familiares y músicos contratados para una serenata.

El accidente de tránsito en
El accidente de tránsito en la vía San Martín-Aguachica dejó como víctima fatal a la adolescente Maylin Alejandra Ropero Maldonado - crédito Rogelio Morales/CUARTOSCURO

“Hace aproximadamente dos meses nos encontrábamos con su familia en la santa eucaristía, celebrándole sus 15 añitos. Como toda una princesa, con su vestido azul, con su corona, con su sonrisa, con su mirada diáfana, clara, feliz, acompañada de sus abuelitos (...) Sentían esa alegría de presentarla en el altar para celebrar la vida precisamente (...)”, indicó el sacerdote que ofició la misa por el fallecimiento de la joven.

Así habría ocurrido el accidente

Ropero Maldonado se desplazaba en la motocicleta que sus padres le habían obsequiado recientemente como regalo de cumpleaños cuando ocurrió el siniestro en la vía nacional que conecta San Martín con Aguachica. En medio de confusos hechos, un vehículo habría colisionado la parte trasera de la moto de la joven, por lo que habría perdido el control y cayó al asfalto.

Tras el choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Local Álvaro Ramírez González, donde permaneció bajo observación médica debido a las heridas sufridas. Su muerte fue confirmada el domingo 2 de noviembre, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud.

La noticia provocó conmoción en la comunidad de San Martín. Motociclistas de la región acudieron al centro asistencial para acompañar a la familia y estar informados del estado de salud de la menor. Vecinos, amigos y docentes recordaron a Maylin Alejandra como una joven alegre y responsable, con muchos proyectos por realizar.

Las autoridades de San Martín
Las autoridades de San Martín investigan si un vehículo colisionó con la parte trasera de la motocicleta de la joven - crédito Redes sociales/X

“(...) Como no vamos a tener sentimientos encontrados, si hace unos días una joven caminaba, alegraba la casa, alegraba con su presencia y con su sonrisa. Como no la vamos a extrañar si domingo a domingo celebraba la eucaristía y recibía sagradamente la comunión, y Dios, ten en cuenta su experiencia de fe y el dolor de esta familia”, dijo el sacerdote que celebró la misa como parte de las honras fúnebres de la joven.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Joven de 19 años murió en accidente de tránsito en Cesar

Yoeimis Carolina Contreras, de 19 años, falleció el lunes 3 de noviembre, en horas de la tarde, tras un accidente de motocicleta en la vía que conecta los municipios de Manaure y La Paz (Cesar).

Según información proporcionada por las autoridades, Contreras conducía la motocicleta y, en una curva, perdió el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara contra un árbol y muriera en el lugar.

Maylin Alejandra, de 15 años,
Maylin Alejandra, de 15 años, conducía la motocicleta que sus padres le regalaron por su cumpleaños cuando ocurrió el siniestro - crédito Ricardo Moraes/Reuters

En el accidente resultó gravemente herido Jhon Edier Arbalez López, que viajaba como parrillero. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con declaraciones de la Policía Nacional recogidas por las autoridades locales, Contreras había enfrentado procesos judiciales previos. En el sector Elenita Dos, de Pueblo Bello, fue capturada en un operativo de verificación de antecedentes por portar un bolso con 353 dosis de marihuana y una gramera digital, objetos empleados para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas. En el momento del operativo, Contreras se encontraba acompañada de un menor de edad que también fue aprehendido; ambos fueron acusados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal Colombiano.

Como consecuencia de ese proceso judicial, Contreras cumplía una medida de prisión domiciliaria al momento del accidente. Las autoridades continúan investigando los hechos para establecer con certeza las causas del siniestro.

Temas Relacionados

QuinceañeraFiesta 15 añosAccidente de tránsito Maylin Alejandra Ropero Maldonado San Martín Cesar MotocicletaColombia-Noticias

Más Noticias

Habría un tercer equipo descendido en la Liga BetPlay: equipo en crisis acompañaría al Envigado y Unión Magdalena a la “B”

El presidente Carlos Mario Zuluaga reveló que existe la posibilidad de que otro conjunto pierda la categoría en 2026, a menos que resuelva sus problemas económicos

Habría un tercer equipo descendido

Sismo de magnitud 3.5 sacudió a Cundinamarca

El país se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

Sismo de magnitud 3.5 sacudió

Pablo Escobar y el M-19, un vínculo que incluyó la espada de Bolívar y la toma del Palacio de Justicia

Familiares del capo han confirmado que el antioqueño ayudó económicamente al grupo guerrillero, que se desmovilizó en 1990

Pablo Escobar y el M-19,

Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la designación del ministro Edwin Palma como agente en Air-e

Según explicaron desde el ente judicial, el ministro de Minas y Energía no habría acreditado la experiencia necesaria para asumir en la entidad

Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló

Duro golpe para Nicolás Petro: juez del caso no tendrá en cuenta informes clave del CNE sobre campaña de su padre: “No son pertinentes”

Hugo Carbonó sostuvo que se admitirán únicamente las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario adelantado ante la Procuraduría General de la Nación

Duro golpe para Nicolás Petro:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda y se roban la atención del público en Netflix Colombia

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

La dura confesión de Nicolás Arrieta sobre el consumo de drogas: “Tengo huecos en la nariz”

Violeta Bergonzi generó suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida: “Estoy tristonga”

Deportes

El Galatasaray de Dávinson Sánchez

El Galatasaray de Dávinson Sánchez festejó en la Champions League: goleó 3-0 al Ajax en Amsterdam

Atlético Nacional se va del estadio Atanasio Giradot: tendría dos opciones para sus próximos partidos

Benfica de Richard Ríos volvió a caer en Champions League y quedó penúltimo en la tabla: Leverkusen lo derrotó 0-1

Lionel Messi podría volver a Europa para compartir club con defensor de la selección Colombia: jugaría la Champions League

Streamer argentino había predicho actuación de Luis Díaz frente al PSG en la Champions League: “Los va a bailar”