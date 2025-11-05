Colombia

Carolina Sanín criticó a quienes apoyan a Abelardo de la Espriella: “Qué tan mañé y tan sin elegancia y de tan menguado espíritu tiene que ser alguien”

La escritora bogotana cuestionó en redes sociales la integridad y el criterio de quienes respaldan la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

Guardar
A través de una publicación
A través de una publicación en X, la escritora expresó su escepticismo sobre la motivación y valores de quienes consideran válida la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y @ABDELAESPRIELLA

En varias ocasiones, Carolina Sanín ha utilizado su cuenta de X para publicar comentarios sobre la política nacional, lo que ha originado controversia y reacciones diversas entre los usuarios de la red social.

Sus publicaciones tienden a motivar debates y respuestas de distintos sectores del público.

Recientemente, la escritora se refirió en su cuenta de X a Abelardo de la Espriella, uno de los precandidatos presidenciales que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

En sus publicaciones, la escritora cuestionó a quienes expresan su respaldo a la candidatura de de la Espriella, generando reacciones entre seguidores y detractores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su comentario dirigido a quienes apoyan la candidatura de Abelardo de la Espriella, Carolina Sanín cuestionó tanto el criterio como la disposición de los votantes que consideran legítima su aspiración presidencial.

La escritora puso en duda la elegancia y el espíritu de quienes estarían dispuestos a ser gobernados por el precandidato, expresando así su postura crítica ante este respaldo.

“Aparte de todo y todo, ¿qué tan mañé y tan sin elegancia y de tan menguado espíritu tiene que ser alguien para admitir voluntariamente que lo gobierne De la Espriella?”, escribió la bogotana en una publicación de su cuenta en la red social X.

Carolina Sanín hizo un mensaje
Carolina Sanín hizo un mensaje en su cuenta de X cuestionando a quienes apoyan a Abelardo De La Espriella - crédito @SaninPazC

Además de su crítica inicial, la escritora publicó otro mensaje en el que volvió a referirse al abogado Abelardo de la Espriella. En esta oportunidad, Sanín enfocó su comentario en el comportamiento de las personas adineradas, señalando que el dinero debería influir positivamente en quienes lo poseen, y mostrando su desaprobación hacia los ricos que consideran votar por este precandidato presidencial.

“No tengo nada contra los ricos. Solo creo que el dinero, que es respetable y hasta hermoso, debe pulir a la gente. Por eso me parece imperdonable que un rico, sea lo derechoso que sea, quiera votar por De la Espriella”, escribió Sanín en otra de sus publicaciones sobre el tema.

Carolina Sanín hizo más de
Carolina Sanín hizo más de una publicación hablando del tema - crédito @SaninPazC

Tras la primera publicación de Carolina Sanín sobre Abelardo de la Espriella, diversos usuarios de la red social reaccionaron a su mensaje. Entre las respuestas, el usuario @Lord_Chicken4 destacó de forma irónica que, por primera vez, compartía una opinión con la escritora al afirmar: “De La Espriella hizo algo que creía imposible... Estar de acuerdo con Carolina Sanín 0:”.

Por otro lado, en el contexto de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, se realizó en el Movistar Arena de Bogotá una convención bajo el nombre de ‘defensores de la patria’, organizada por el propio precandidato.

A la cita acudieron figuras políticas como Enrique Gómez, Lina Garrido y Miguel Polo Polo, además de participación de comediantes como ‘Alerta’, Piter Albeiro y ‘Barbarita’. El evento también incluyó la intervención de Daniel Habif, reconocido orador y escritor. La realización de este encuentro suscitó interrogantes en la opinión pública acerca del costo del alquiler del Movistar Arena y el origen de los recursos económicos que financiaron la convocatoria.

Durante una conversación con Blu Radio, Abelardo de la Espriella detalló los gastos relacionados con el evento realizado en el Movistar Arena. Indicó que el alquiler del recinto representa una inversión de $160 millones, aunque comentó que al sumar los costos adicionales, la cifra total puede ubicarse entre $280 millones y $300 millones.

Abelardo de la Espriella, precandidato
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial en su evento en el Movistar Arena - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El aspirante a la presidencia destacó que los recursos destinados a su campaña provienen de la venta de distintos productos, remarcando el carácter “autosostenible” de su iniciativa.

Al referirse a los gastos por el uso del Movistar Arena, especificó: “Alquilar el Movistar Arena vale alrededor de 160 millones de pesos y, con arandelas, llegará a 280 millones o 300 millones de pesos”.

Más adelante en la entrevista antes mencionada, el precandidato presidencial precisó lo siguiente: “Esa plata, ¿de dónde va a salir? Pues de mí. Hemos establecido que, a través de los productos que vendemos, eso también ha ayudado. Esta es una campaña autosostenible”.

Temas Relacionados

Carolina SanínAbelardo De La EspriellaElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Cañón del Chicamocha: esto es lo que puedes hacer en este majestuoso lugar en un solo día

Consejos prácticos, horarios y recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia en uno de los lugares más emblemáticos de Santander

Cañón del Chicamocha: esto es

Paloma Valencia cuestionó la millonada que gastó el Gobierno Petro en el Ministerio de Igualdad

La precandidata presidencial Paloma Valencia planteó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en recientes declaraciones

Paloma Valencia cuestionó la millonada

Iván Cepeda formalizó la invitación a la consulta del Frente Amplio para marzo de 2026: “Debe ser un bloque de fuerzas”

Frente a la Casa de Nariño, Iván Cepeda propuso conformar un Frente Amplio para la contienda presidencial de 2026 e instó a partidos, organizaciones sociales y sectores gremiales a sumarse a esta alianza

Iván Cepeda formalizó la invitación

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

La presentadora sorprendió a sus seguidores con palabras llenas de nostalgia antes del episodio del 5 de noviembre, y su mensaje dejó a sus fans preguntándose si será su adiós del programa

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Quedó en video cómo aparente supervisor del Sitp agredió verbalmente a operador del sistema: “Socio, lo destruyo de un golpe”

El agresor verbal se sentó en una silla del bus y desde ahí lanzó improperios en contra del conductor, pero fue denunciado porque sus ofensas fueron publicadas en redes sociales

Quedó en video cómo aparente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”