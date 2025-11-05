Carolina Sanín criticó a quienes apoyan a Abelardo de la Espriella: “Qué tan mañé y tan sin elegancia y de tan menguado espíritu tiene que ser alguien”

A través de una publicación en X, la escritora expresó su escepticismo sobre la motivación y valores de quienes consideran válida la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y @ABDELAESPRIELLA

En varias ocasiones, Carolina Sanín ha utilizado su cuenta de X para publicar comentarios sobre la política nacional, lo que ha originado controversia y reacciones diversas entre los usuarios de la red social.

Sus publicaciones tienden a motivar debates y respuestas de distintos sectores del público.

Recientemente, la escritora se refirió en su cuenta de X a Abelardo de la Espriella, uno de los precandidatos presidenciales que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

En sus publicaciones, la escritora cuestionó a quienes expresan su respaldo a la candidatura de de la Espriella, generando reacciones entre seguidores y detractores.

En su comentario dirigido a quienes apoyan la candidatura de Abelardo de la Espriella, Carolina Sanín cuestionó tanto el criterio como la disposición de los votantes que consideran legítima su aspiración presidencial.

La escritora puso en duda la elegancia y el espíritu de quienes estarían dispuestos a ser gobernados por el precandidato, expresando así su postura crítica ante este respaldo.

“Aparte de todo y todo, ¿qué tan mañé y tan sin elegancia y de tan menguado espíritu tiene que ser alguien para admitir voluntariamente que lo gobierne De la Espriella?”, escribió la bogotana en una publicación de su cuenta en la red social X.

Carolina Sanín hizo un mensaje en su cuenta de X cuestionando a quienes apoyan a Abelardo De La Espriella - crédito @SaninPazC

Además de su crítica inicial, la escritora publicó otro mensaje en el que volvió a referirse al abogado Abelardo de la Espriella. En esta oportunidad, Sanín enfocó su comentario en el comportamiento de las personas adineradas, señalando que el dinero debería influir positivamente en quienes lo poseen, y mostrando su desaprobación hacia los ricos que consideran votar por este precandidato presidencial.

“No tengo nada contra los ricos. Solo creo que el dinero, que es respetable y hasta hermoso, debe pulir a la gente. Por eso me parece imperdonable que un rico, sea lo derechoso que sea, quiera votar por De la Espriella”, escribió Sanín en otra de sus publicaciones sobre el tema.

Carolina Sanín hizo más de una publicación hablando del tema - crédito @SaninPazC

Tras la primera publicación de Carolina Sanín sobre Abelardo de la Espriella, diversos usuarios de la red social reaccionaron a su mensaje. Entre las respuestas, el usuario @Lord_Chicken4 destacó de forma irónica que, por primera vez, compartía una opinión con la escritora al afirmar: “De La Espriella hizo algo que creía imposible... Estar de acuerdo con Carolina Sanín 0:”.

Por otro lado, en el contexto de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, se realizó en el Movistar Arena de Bogotá una convención bajo el nombre de ‘defensores de la patria’, organizada por el propio precandidato.

A la cita acudieron figuras políticas como Enrique Gómez, Lina Garrido y Miguel Polo Polo, además de participación de comediantes como ‘Alerta’, Piter Albeiro y ‘Barbarita’. El evento también incluyó la intervención de Daniel Habif, reconocido orador y escritor. La realización de este encuentro suscitó interrogantes en la opinión pública acerca del costo del alquiler del Movistar Arena y el origen de los recursos económicos que financiaron la convocatoria.

Durante una conversación con Blu Radio, Abelardo de la Espriella detalló los gastos relacionados con el evento realizado en el Movistar Arena. Indicó que el alquiler del recinto representa una inversión de $160 millones, aunque comentó que al sumar los costos adicionales, la cifra total puede ubicarse entre $280 millones y $300 millones.

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial en su evento en el Movistar Arena - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El aspirante a la presidencia destacó que los recursos destinados a su campaña provienen de la venta de distintos productos, remarcando el carácter “autosostenible” de su iniciativa.

Al referirse a los gastos por el uso del Movistar Arena, especificó: “Alquilar el Movistar Arena vale alrededor de 160 millones de pesos y, con arandelas, llegará a 280 millones o 300 millones de pesos”.

Más adelante en la entrevista antes mencionada, el precandidato presidencial precisó lo siguiente: “Esa plata, ¿de dónde va a salir? Pues de mí. Hemos establecido que, a través de los productos que vendemos, eso también ha ayudado. Esta es una campaña autosostenible”.