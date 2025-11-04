Medellín entró en los 25 mejores lugares del planeta para visitar en 2026, según National Geographic: “Una historia de resiliencia y cambio”

La famosa publicación de National Geographic 'The Best of the World' ubicó a Medellín como uno de los destinos predilectos del 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

Medellín continúa con el impetuoso reconocimiento internacional, como una de las principales ciudades turística del país, y como uno de los destinos favoritos en todo el planeta para el 2026.

Así lo reconoció la prestigiosa publicación National Geographic, que incluyó a la capital paisa en la famosa lista 'Best of the World’, que destaca los 25 mejores destinos mundiales recomendados para visitar en 2026.

La publicación elogió la profunda transformación urbana y la oferta cultural que define actualmente a la ciudad, de acuerdo a lo que se leyó en la reciente edición.

En el artículo firmado por la periodista Megan Ulu-Lani Boyanton, la reconocida revista resaltó el proceso de reinvención que vivió Medellín, que fue escenario de periodos de violencia ligados a los carteles del narcotráfico y ahora se consolida como uno de los puntos más destacados de Colombia en materia artística, social y turística.

“Aunque Medellín tuvo que lidiar con los cárteles de la droga, los grupos paramilitares y la violencia en las décadas de 1980 y 1990, desde entonces ha experimentado una transformación radical. Hoy en día, uno de los destinos artísticos más vibrantes y diversos de Colombia está cobrando impulso, ofreciendo formas auténticas de experimentar el encanto acogedor, la cultura y el arte de la ciudad”, consta en el párrafo introductorio de la reseña a la ciudad de la Eterna Primavera.