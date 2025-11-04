Colombia

Medellín entró en los 25 mejores lugares del planeta para visitar en 2026, según National Geographic: “Una historia de resiliencia y cambio”

Uno de los atractivos principales de la ciudad para la prestigiosa publicación es la transformación de lo que fueron focos de violencia en los años 90, como la Comuna 13

La famosa publicación de National
La famosa publicación de National Geographic 'The Best of the World' ubicó a Medellín como uno de los destinos predilectos del 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

Medellín continúa con el impetuoso reconocimiento internacional, como una de las principales ciudades turística del país, y como uno de los destinos favoritos en todo el planeta para el 2026.

Así lo reconoció la prestigiosa publicación National Geographic, que incluyó a la capital paisa en la famosa lista 'Best of the World’, que destaca los 25 mejores destinos mundiales recomendados para visitar en 2026.

La publicación elogió la profunda transformación urbana y la oferta cultural que define actualmente a la ciudad, de acuerdo a lo que se leyó en la reciente edición.

En el artículo firmado por la periodista Megan Ulu-Lani Boyanton, la reconocida revista resaltó el proceso de reinvención que vivió Medellín, que fue escenario de periodos de violencia ligados a los carteles del narcotráfico y ahora se consolida como uno de los puntos más destacados de Colombia en materia artística, social y turística.

“Aunque Medellín tuvo que lidiar con los cárteles de la droga, los grupos paramilitares y la violencia en las décadas de 1980 y 1990, desde entonces ha experimentado una transformación radical. Hoy en día, uno de los destinos artísticos más vibrantes y diversos de Colombia está cobrando impulso, ofreciendo formas auténticas de experimentar el encanto acogedor, la cultura y el arte de la ciudad”, consta en el párrafo introductorio de la reseña a la ciudad de la Eterna Primavera.

