Gustavo Petro le hizo una ‘contrapuesta’ a Elon Musk tras solicitud de cerrar su cuenta de X: “Que traiga su planta de carros”

El magnate y dueño de X se ha convertido en el protagonista de una serie de peticiones que han hecho desde Colombia - crédito Colprensa/Europa Press/Presidencia Colombia

Al tiempo que el presidente Gustavo Petro alista su regreso a Colombia después de su gira por el Medio Oriente, el mandatario le salió al paso a la solicitud hecha por el expresidente de la Nueva EPS Enrique Vargas Lleras al magnate Elon Musk, dueño de la red social X.

El hermano del líder político Germán Vargas Lleras anunció en la mañana del lunes 4 de noviembre que había solicitado al empresario la revisión de la cuenta oficial de X de Petro, pues no se habría aplicado la ley estadounidense que prohíbe a las compañías nacionales y extranjeras con sede en Estados Unidos prestar servicios o productos a personas sancionadas por el Gobierno, en especial, cuando están incluidas en la Lista Clinton.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el presidente colombiano hizo una contrapuesta al magnate, abriéndole la puerta a una posible expansión de su negocio de vehículos eléctricos hacia el territorio nacional.

En su cuenta de X, Petro le propuso crear una planta de Tesla en Colombia y así impular el mercado del transporte eléctrico y de lujo en el país, que ya muestra avances con la entrada oficial de la marca al país.

Esta fue la propuesta de Gustavo Petro a Elon Musk - crédito red social X

“Yo más bien le solicito a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares“, respondió Gustavo Petro a la solicitud de Vargas Lleras.

Apenas el 29 de octubre, el mandatario ya había enviado un mensaje al magnate tras conocerse de la apertura de Tesla en Colombia. En su momento, Petro destacó la llegada de la compañía y destacó el papel del país en la producción y exportación de vehículos eléctricos.

“Ya va una instalación de empresas colombianas, japonesas, chinas y francesas instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación”, escribió en su cuenta de X.

Además, dio la bienvenida a Musk y anunció que “los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”.

Pronunciamiento de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

El debut oficial de Tesla en el país está previsto para el Salón Internacional del Automóvil 2025, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre en Corferias, Bogotá, según información de Valora Analitik.

La estrategia local estará liderada por Karen Scarpetta, exdirectiva de WeWork para América Latina, con un enfoque en tecnología, sostenibilidad y experiencia de usuario.

La compañía formalizó su presencia mediante la creación de Tesla Motors Colombia S.A.S., registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de enero de 2024. Entre sus actividades se incluyen la comercialización de vehículos nuevos, el desarrollo de infraestructura para mantenimiento y reparación, así como soluciones de energía eléctrica y control energético.

La petición de Enrique Vargas Lleras a Elon Musk

Enrique Vargas Lleras pidió a Elon Musk revisar sus políticas sobre la continuidad de la cuenta de Gustavo Petro - red social X

La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton (Lista de Nacionales Especialmente Designados - SDN) de Estados Unidos ha generado una solicitud formal dirigida a Elon Musk para que la red social X Corp. verifique el cumplimiento de las sanciones impuestas al mandatario colombiano.

Enrique Vargas Lleras, exdirigente de la Nueva EPS y hermano de Germán Vargas Lleras, envió una carta el 31 de octubre de 2025 al propietario de la plataforma, exigiendo la revisión de la cuenta @petrogustavo y la aplicación de los protocolos obligatorios para usuarios sancionados.

La petición de Vargas Lleras se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14059, que desde el 24 de octubre de 2025 prohíbe a cualquier empresa bajo jurisdicción estadounidense —incluida X Corp.— prestar servicios a individuos incluidos en la Lista Clinton.

Enrique Vargas Lleras pidió a Elon Musk revisar sus políticas sobre la continuidad de la cuenta de Gustavo Petro - red social X

El documento enviado a Elon Musk solicitó una confirmación formal de que la cuenta identificada como @petrogustavo corresponde a una persona sancionada y que se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios, en cumplimiento de la normativa vigente de Estados Unidos.

El exdirigente de la Nueva EPS subrayó el carácter preventivo de la solicitud, aclarando que no implica una acusación de incumplimiento por parte de la red social. “Solicito respetuosamente que X Corp. verifique si se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios al señor Petro Urrego, que puedan contravenir la normativa vigente de los Estados Unidos”, destaca la carta.