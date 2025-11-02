Concejal fue asesinado a tiros en La Guajira tras discusión política: también murió el sobrino de un alcalde que intentó vengar el crimen

Deibis Brito Molina, sobrino del alcalde del municipio y amigo del concejal asesinado, se dirigió a la vivienda del presunto agresor y, según los reportes, efectuó varios disparos - crédito Red Social Facebook/Imagen Ilustrativa Infobae

En la mañana del domingo 2 de noviembre de 2025, la violencia política sacudió el municipio de Distracción, en el sur de La Guajira, tras una serie de enfrentamientos que dejaron dos muertos y un policía gravemente herido.

El episodio comenzó cuando Orlando Arciniegas, concejal local conocido como “Tito” Arciniegas, sostuvo una acalorada discusión con otra persona, aparentemente motivada por diferencias políticas, según documentó El Heraldo. La disputa, que tuvo lugar en las inmediaciones de la alcaldía municipal, culminó con el asesinato del cabildante, quien recibió varios disparos de arma de fuego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto de este crimen se extendió rápidamente: Deibis Brito Molina, apodado “Mundo”, sobrino del alcalde de Distracción, Arnal Brito, y amigo cercano del concejal asesinado, decidió buscar venganza. Brito Molina se dirigió a la vivienda del presunto agresor y, según los reportes, efectuó varios disparos, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

El crimen de 'Tito' Arciniegas ocurrió en las inmediaciones de la alcaldía municipal de Distracción, La Guajira - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante este segundo enfrentamiento, Brito Molina habría disparado contra uno de los agentes, quien resultó gravemente herido. La reacción de los demás uniformados fue inmediata: utilizaron sus armas de dotación y causaron la muerte de Brito Molina. La secuencia de hechos dejó un saldo de dos fallecidos y un policía en estado crítico, de acuerdo con El Heraldo.

El comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Diego Édison Montaña Gómez, informó que, tras conocer la situación, se trasladó junto a un equipo de investigadores a Distracción para recopilar información y ofrecer una versión oficial detallada de los acontecimientos.

“Nos desplazamos con un equipo de investigadores para recopilar toda la información y entregar de manera detallada una versión oficial de los hechos”, declaró el coronel Montaña Gómez, según recogió el citado medio.

El intento de venganza de 'Mundo' agravó la situación: el individuo fue asesinado y un uniformado policial terminó gravemente herido - crédito @distraccion.la.guajira/Instagram

Durante varias horas, la zona permaneció acordonada mientras peritos y funcionarios de criminalística trabajaban en la recolección de evidencia y en el levantamiento de los cuerpos, tras un incidente que conmocionó a la comunidad local.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación lideran las investigaciones, con el objetivo de esclarecer las causas exactas que originaron la discusión y de determinar las responsabilidades correspondientes.

En medio de la conmoción, la Administración municipal expresó su profundo pesar por la tragedia y solicitó a la ciudadanía mantener la calma mientras continúan las indagaciones.

Así fue el violento homicidio de concejal de San Andrés de Cuerquia, Antioquia

El ataque sicarial ocurrió en la tarde del lunes 16 de junio de 2025 en plena vía pública del municipio antioqueño - crédito redes sociales

En junio de 2025, la violencia política sacudió al municipio de San Andrés de Cuerquia, en el departamento de Antioquia, con el asesinato de Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal de 32 años de edad y miembro del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).

La secuencia del ataque quedó registrada en una grabación que se ha difundido ampliamente, provocando una ola de rechazo por la brutalidad del acto y la facilidad con la que se ejecutó en pleno casco urbano, a escasa distancia de la autoridad local: en las imágenes se observa cómo el presunto sicario, acompañado de un cómplice, se aproxima a Espinosa sin levantar sospechas y ejecuta el crimen de manera directa.

De acuerdo con la investigación preliminar, los agresores vestían prendas rojas y botas: ambos salieron de un restaurante y comenzaron a vigilar los movimientos del concejal, quien regresaba a su vivienda acompañado por tres mujeres. Uno de los atacantes abordó una motocicleta, mientras el otro siguió a pie a Espinosa.

En un momento inesperado, uno de los sicarios desenfundó un arma de fuego y disparó en tres ocasiones a corta distancia desde el costado derecho del concejal. Espinosa falleció tras varios segundos de agonía, sin que pudiera recibir auxilio a tiempo. Las autoridades han señalado que el atacante aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para consumar el homicidio.