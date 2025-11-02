Colombia

A los colombianos que usan tarjetas de crédito podrían cobrarles menos por pagar con ellas: propuesta los beneficiaría mucho

El acceso a recursos para hogares y empresas con perfiles de mayor riesgo podría ampliarse si se ajustan los criterios actuales de cálculo

Guardar
La tasa de usura para
La tasa de usura para noviembre de 2025 está fijada en 24,99% - crédito Nam Y. Huh/AP

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dio a conocer una propuesta para modificar la tasa de usura, que es el límite máximo de interés que una entidad financiera puede cobrar por un préstamo; superarla se considera un delito de usura.

Con un monto fijado en 24,99% para noviembre de 2025, según la Superintendencia Financiera, y un incremento de 0,63 puntos respecto a octubre, la discusión adquiere relevancia ante el dato de que solo el 35,5% de los adultos colombianos cuenta con un crédito formal activo.

Así las cosas, la entidad advirtió que la regulación vigente, lejos de proteger a los consumidores, “está limitando el acceso al crédito formal y profundizando la exclusión financiera de millones de colombianos”, mientras que la precandidata presidencial Vicky Dávila propone eliminar el gravamen como parte de su agenda de reformas, abriendo un nuevo frente en la discusión sobre el futuro del sistema financiero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En la actualidad, la tasa de usura en Colombia se calcula como 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente (Tibc), un mecanismo que, según Anif, restringe el crédito para hogares y empresas con perfiles de mayor riesgo. Dicho escenario afecta, en especial, a los sectores más vulnerables, quienes, al no poder acceder a préstamos bancarios, recurren a prestamistas informales e ilegales como el “gota a gota”.

La Superintendencia Financiera de Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia es la encargada de establecer la tasa de usura - crédito Superintendencia Financiera Colombia

La Encuesta de Endeudamiento de Anif revela que las tasas en el mercado informal pueden superar el 666% anual, una cifra que ilustra la gravedad del problema para empresas y hogares excluidos del sistema formal.

Propuesta de Anif y justificación

Frente al diagnóstico, la asociación que preside José Ignacio López propone una revisión de la metodología para calcular la Tibc. Recomendó que se base solo en las líneas de consumo y no incluya el crédito comercial. Según el análisis de la entidad, el cálculo actual promedia tasas y montos de diferentes modalidades, lo que reduce de manera artificial el promedio y, en consecuencia, el techo general de la tasa de usura.

Esta distorsión, según Anif, afecta de gran manera los préstamos de consumo, ya que restringe el acceso para los que presentan mayores riesgos. “El acceso al crédito formal sigue siendo un desafío central en el país”, resaltó.

La entidad estima que, de implementarse su propuesta, la cartera de consumo podría crecer en $7,9 billones (3,9%) y la cartera comercial en $8,9 billones (2,4%), es decir, $16,8 billones en total, lo que amplía el acceso al crédito para millones de personas y empresas actualmente excluidas.

El análisis histórico muestra que existe una relación positiva entre la flexibilidad de la tasa de usura y el crecimiento del crédito formal. Por cada aumento de un punto porcentual en el techo de la tasa, la cartera de consumo crece 0,69 puntos y la comercial 0,43 puntos. En los periodos entre 2008 y 2025, los episodios de mayor crecimiento crediticio coincidieron con regulaciones más flexibles, mientras que los límites más estrictos desaceleraron el dinamismo del crédito, afectando tanto el consumo como la inversión nacional.

No implica desregulación

Al respecto, López enfatizó que “la flexibilización responsable de la tasa de usura no implica desregulación, sino ajustar las reglas para reflejar la realidad del mercado y fomentar una competencia sana entre entidades financieras”.

En Colombia, a finales de
En Colombia, a finales de 2024, 13,5 millones de adultos tenían al menos un producto de crédito vigente, y dentro de este grupo, 8,4 millones tenían al menos una tarjeta de crédito - crédito Bancolombia

Efectos de la regulación y migración al crédito informal

La regulación actual, diseñada para proteger a los consumidores de cobros excesivos, termina, según el centro de estudios, por desincentivar a las instituciones financieras formales a prestar a clientes con inestabilidad laboral o ingresos volátiles.

Dicha situación contribuye a que solo el 35,5% de los adultos en Colombia tenga un crédito formal activo, una brecha que se explica en parte por la relación entre la regulación de la tasa de usura y el aumento del crédito informal, especialmente en hogares de menores ingresos.

La Encuesta de Endeudamiento Empresarial confirma que las tasas en el mercado informal pueden superar el 666% anual, lo que representa un riesgo significativo para quienes quedan fuera del sistema bancario.

Temas Relacionados

Tasa de usuraBancosCréditosPréstamos Tarjeta de CréidtoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Antes de que se juegue el partido de ida de las semifinales de la Copa Betplay, la publicación del antioqueño generó múltiples reacciones

René Higuita generó polémica por

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

El club de Molineux solo ha sumado 2 puntos en 10 partidos de la presente temporada en Premier League: los futbolistas colombianos todavía no conocen la victoria en liga

Wolves, equipo donde juegan Jhon

Ciudadano extranjero se perdió en el cerro de Monserrate, en Bogotá: con drones, perros y un helicóptero adelantan la búsqueda

La falta de comunicación, el terreno complejo y la colaboración ciudadana se convierten en factores clave en el desarrollo de esta búsqueda, que mantiene en vilo a autoridades y comunidad

Ciudadano extranjero se perdió en

Anuncian nuevas sanciones por mal uso de Zonas Amarillas en Medellín: la medida afectará el bolsillo de más de un conductor

Autoridades locales intensifican la vigilancia en áreas de cargue y descargue, buscando evitar congestiones y sancionar a quienes incumplan las normas establecidas para el uso de estos espacios comerciales

Anuncian nuevas sanciones por mal

Este es el nombre del conductor que causo el accidente que le costó la vida a dos personas el 31 de octubre en Bogotá

El conductor manejaba el automotor por orden de su propietario, ya que este presta servicios de lavado a varios tipos de vehículos

Este es el nombre del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Deportes

Wolves, equipo donde juegan Jhon

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano