EN VIVO - Segunda jornada de paro del gremio de moteros en rechazo a las restricciones por parte del Distrito en el puente festivo de Halloween

Las medidas responden a la necesidad de reforzar la seguridad y el control vehicular durante uno de los fines de semana festivo con mayor incidentes viales y de orden público

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Bloqueos de moteros en Bogotá
Bloqueos de moteros en Bogotá por restricción de parrillero en puente de Halloween - crédito @BogotaTransito/X
12:25 hsHoy

Se instalará mesa de diálogo

El Ministerio del Interior convocó para hoy una mesa de diálogo a las 11:00 a. m. A esta cita asistirán representantes de los gremios de moteros, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el propósito de encontrar soluciones estables que permitan recuperar la normalidad en el transporte.

Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, explicó que desde la cartera han venido intermediando junto con el concejal Julián Forero, conocido como Fuchi y vocero de los moteros, para construir una hoja de ruta orientada a resolver la crisis vehicular que enfrenta la capital.

l funcionario detalló: “La idea es que tengamos una ruta de diálogo para que salgamos del caos vehicular que se encuentra Bogotá con las diferentes acciones de bloqueo que están haciendo los gremios de moteros. La molestia es porque el decreto cobija a todas las personas que tienen parrillero o que utilizan parrillero y no a las personas que participan de las caravanas de Halloween”.

12:00 hsHoy

Secretario de Gobierno ratificó medida

A pesar del caos que se vivió en temas de movilidad el 30 de octubre en Bogotá por las movilizaciones de los motociclistas, dejando un balance de más de un millón de usuarios del sistema de transporte público afectados, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá afirmó en horas de la noche que las restricciones no se van a retirar y sus razones.

“Lamentablemente, esta fecha se ha vuelto excusa para comportamientos indebidos y muchas veces agresivos con las personas por parte de algunos grupos de motociclistas que incluso han bautizado sus rodadas con nombres amenazantes que dan cuenta de lo que sucede en ellas, agresiones a transeúntes, afectaciones al espacio público, ruido excesivo y cero acatamiento al llamado de las autoridades”.

Secretario de Gobierno de Bogotá
Secretario de Gobierno de Bogotá confirmó restricciones para los moteros en el puente festivo de Halloween - crédito @GAquinteroA/X
11:39 hsHoy

Desde la medianoche de este jueves 30 de octubre, la Alcaldía de Bogotá ha dispuesto nuevas restricciones dirigidas a motociclistas durante el puente festivo, que se extenderán hasta las 23:59 p. m. del lunes 3 de noviembre.

El enfoque principal de esta regulación será la prohibición del tránsito de motos con acompañante, modalidad conocida como “parrillero”, la cual estará vetada en toda la ciudad durante el período establecido.

Junto con esta disposición, se implementará una limitación adicional que afecta a todas las motocicletas: los principales corredores viales de la capital tendrán restricción total para la circulación de estos vehículos entre las veinte y las cinco horas de cada jornada comprendida en el operativo.

Es decir, la restricción nocturna rige cada día comprendido entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre.

Estas medidas responden a la necesidad de reforzar la seguridad y el control vehicular por las celebraciones, como Halloween y otros eventos del puente festivo, épocas en las que históricamente se registra un incremento de incidentes viales y de orden público.

Quienes incumplan la disposición se verán expuestos a sanciones, incluyendo multas económicas, como ha advertido la administración distrital.

