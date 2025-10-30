Santiago Botero Jaramillo le respondió a Daniel Quintero, quien anunció que lo denunciará por presuntas amenazas: “No me van a callar”

El polémico video entre Laura Gallego y Santiago Botero, precandidato presidencial - crédito @N.I.C.O_CO/Instagram

Apenas se conoció que el precandidato Daniel Quintero emprendería acciones legales en contra de la ex Señorita Antioquia Laura Gallego Solís y de Santiago Botero Jaramillo, se conoció la respuesta del empresario y precandidato antioqueño.

La réplica del aspirante a la Presidencia de Colombia se conoció el mismo miércoles 29 de octubre de 2025.

“Me acaba de denunciar el imputado de más de quinientos procesos de Medellín que porque yo hostigué a la violencia”, inicia la grabación que Botero Jaramillo dejó en sus redes sociales.

Botero le dijo a Quintero que el proceso legal le saldrá muy caro - crédito @Santibotero2026/X

Incluso, el empresario aseguró que no tiene miedo luego de recibir el documento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“A mí no me molesta que Daniel Quintero, alias Pinturita, me denuncie con un proceso mentiroso e infundado porque él está perdiendo protagonismo”, dijo el precandidato.

En su respuesta a Quintero, Santiago Botero Jaramillo destacó: “No le he tenido miedo al ELN, a las bandas criminales. ¿Usted cree que yo le voy a tener miedo a usted o a un político? En esta campaña hemos movilizado al pueblo y hoy tenemos más de un millón doscientas mil firmas recogidas y verificadas. Y por eso esto les asusta".

En la parte final del video el precandidato presidencial comentó: “Yo lo he dicho y yo lo repito, socios, yo estoy dispuesto a dar mi vida, mi plata, mi libertad por este país”.

Botero Jaramillo le respondió a Quintero la noche del miércoles 29 de octubre en un mensaje a través de su cuenta de X - crédito @Santibotero2026/X

El empresario también le dejó un recordatorio al exalcalde de Medellín.

“Escúchelo bien, socio. Usted está acostumbrado a pelear con tigrillos. Nunca había salido un león como yo. Y vas a pagar por mentir, por engañar y por tratar de callarme”.

En su última frase, Botero Jaramillo le respondió a Quintero que espere que él cuente con los recursos necesarios para pagar una buena defensa que lo ayude a salir victorioso, porque si no podría terminarle doliendo el bolsillo.

“Prepara porque voy hasta el final, y prepara tu chequera, socio, porque las cosas procesales te van a salir bien caras, hermano”.

La decisión de iniciar la querella por parte de Quintero contra Botero se dio el mismo día en que el exalcalde recibió luz verde del Consejo Nacional electoral para inscribir el comité para recoger firmas y aspirar a las elecciones de 2026.

Santiago Botero salió en defensa a Laura Gallego tras su renuncia al título de señorita Antioquia: lanzó pulla a Petro y Daniel Quintero - crédito @santiagobotero.jaramillo/Instagram

La noche del martes 28 de octubre, antes de que se detonara la polémica con la ex Señorita Antioquia, Santiago Botero Jaramillo compartió un video en sus redes en el que contó la millonada que se gastó en la compra de unos equipos cuyo fin serán apoya la grabación de sus lives (transmisiones en vivo) en redes sociales.

Para esto, aseguró que invirtió un buen billete, pero declaró que no escatimará en gastos porque esta acción tiene relación con una de sus propuestas de campaña.

“Quiero decir que me llegó juguete nuevo, uno mejor que el de Westcol”, dijo el empresario antioqueño, al mostrar uno de los equipos TVU Networks, una compañía especializada en producción audiovisual y de medios de comunicación

En total Botero Jaramillo se gastó entre 160 y 200 millones de pesos colombianos, al precisar en la grabación que en total pagó 40.000 dólares. “Depende del valor del dólar”, aclaró.

Botero Jaramillo mostró su última adquisición, que costó más de 160 millones de pesos colombianos - @Santibotero2026

“Para los que no saben, es un aparato para poder transmitir en vivo. Cuando fui a comprar, a mí siempre me gusta comprar lo mejor, por eso uso Livardí. Tengo que ser consciente. No necesariamente esta es la única marca, pero esta es la mejor”, comentó Botero Jaramillo.

Más adelante detalló la relación entre el equipo y una de sus propuestas que espera poner en práctica si ganas las elecciones presidenciales de 2026.

“Yo quiero que cuando sea presidente toda la parte política esté con transmisión en línea”, añadió el empresario, que luego de que uno de sus colaboradores le preguntó el motivo para hacer live stream, él aseguró: “Porque nosotros no tenemos nada que esconder”.

crédito @Santibotero2026/X