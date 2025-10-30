Gustavo Bolívar se pronunció por dron kamikase de las Farc que dejó cinco menores heridos: “Lo mismo que en Gaza pero no veo a muchos protestando”

Gustavo Bolívar afirmó que no ve a personas protestando por dron que cayó en Cauca y dejó varios heridos - crédito @AnatoNacional/X

Un nuevo ataque con drones conmocionó la zona rural de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, y que dejó un saldo de cinco menores y tres adultos heridos.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, disidentes de las Farc habrían lanzado varios drones cargados con explosivos contra instalaciones militares ubicadas cerca de la escuela rural Bello Horizonte.

Uno de los artefactos impactó directamente un salón donde un grupo de niños permanecía resguardado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las personas lesionadas por el artefacto explosivo incluyen, además de los menores, tres adultos afectados por esquirlas, entre ellos, una mujer cuya condición requirió traslado urgente desde el hospital municipal de Argelia hacia Popayán, ciudad capital del departamento, debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades de Cauca aseguraron que esta modalidad representa un desafío creciente para la seguridad regional.

El hecho sucedió en el municipio de Argelia, Cauca - crédito Colprensa

Se trata, según fuentes oficiales, del departamento “donde más se han registrado ataques con drones perpetrados por las disidencias de las Farc” con el objetivo de obstaculizar las operaciones llevadas a cabo por la fuerza pública.

Los investigadores explican que, desde hace cerca de un mes, la estructura ilegal cambió sus métodos y empezó a usar drones kamikazes no solo contra instalaciones militares, sino también en acciones contra la población civil.

El propósito, indican, es crear zozobra y buscar ventajas tácticas frente al despliegue de unidades militares en la zona.

En respuesta, las Fuerzas Militares han puesto en marcha un plan especial de seguridad que incluye herramientas tecnológicas orientadas a detectar y neutralizar estas aeronaves no tripuladas, identificadas como amenaza principal dentro de la estrategia de los grupos armados en el suroccidente colombiano.

Pronunciamiento de Gustavo Bolívar

El atentado generó un fuerte pronunciamiento en redes sociales por parte del exsenador Gustavo Bolívar, quien criticó el hecho y lo comparó con escenarios internacionales recientes.

“Un dron kamikaze de las disidencias de las FARC cae en un salón de clases, en El Plateado, Cauca, hiriendo a cinco niños”, expresó Bolívar.

Gustavo Bolívar se pronunció en X sobre ataque con drones en El Plateado, Cauca - crédito @GustavoBolivar

El exdirector del Dapre en su pronunciamiento envío pulla afirmando que pese al atentado no ha visto a personas protestando.

“Lo mismo que en Gaza pero no veo a muchos protestando. ¿Qué revolución puede ser esta?”, aseveró.

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

La localidad de Suárez, ubicada en el norte del Cauca, sostuvo una nueva jornada bajo presión el miércoles 29 de octubre de 2025, tras un ataque con explosivos dirigido contra la estación de Policía municipal.

El hecho, atribuido a integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, ocurrió hacia las 11:45 a. m., en pleno horario laboral, cuando numerosos ciudadanos desarrollaban sus actividades cotidianas en el centro poblado.

De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores utilizaron drones para arrojar cuatro morteros de fabricación casera sobre los uniformados presentes, generando una situación de vulnerabilidad creciente.

El Ejército colombiano enfrenta a disidencias de las Farc en Cauca durante la operación Escudo Del Norte - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

Ante la inminente amenaza, comerciantes decidieron cerrar sus negocios y madres de familia acudieron rápidamente a buscar a sus hijos en las instituciones educativas, resguardándolos en sus domicilios para evitar riesgos mayores.

El temor generalizado alteró la rutina diaria y reforzó un sentimiento de precariedad y peligro, incrementando la sensación de que la seguridad de la población civil se encuentra en permanente riesgo.

Este episodio formó parte de una cadena de hechos violentos en la región. El día anterior, 28 de octubre, militares destinados al sector de Los Pinos resistieron un hostigamiento que se prolongó por más de tres horas, acción protagonizada por los mismos actores armados.

El contexto en Suárez ya era tenso por incidentes registrados el fin de semana anterior, cuando en medio de preparativos para realizar una consulta política partidista, nuevos enfrentamientos entre los disidentes y el Ejército derivaron en víctimas fatales: un soldado y un presunto guerrillero perdieron la vida, además de registrarse un herido.

En ese escenario, la población campesina ha quedado en medio de intervenciones armadas y permanece inquieta ante la posibilidad de nuevos ataques.