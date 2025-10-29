Colombia

La Policía Nacional y Bienestar Familiar lanzan una campaña para proteger a niños en Halloween: siga estas recomendaciones

El operativo contará con más de 43.000 uniformados para proteger a la infancia en todo el país; además, el Icbf activó 33 regionales y 217 centros zonales, junto a puestos de mando unificados, para monitorear la celebración

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

La campaña 'Día dulce, diversión
La campaña 'Día dulce, diversión con precaución' del ICBF y la Policía Nacional busca garantizar la seguridad de niños y adolescentes - crédito X

La celebración de Halloween en Colombia movilizará en 2025 a más de 43.000 policías en todo el país, una cifra que refleja la magnitud del operativo de seguridad diseñado para proteger a la infancia durante esta jornada.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía Nacional pusieron en marcha la campaña nacional “Día dulce, diversión con precaución”, que busca garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes mediante acciones preventivas, orientación a familias y una amplia presencia institucional en espacios públicos.

La estrategia contempla la activación de 33 regionales y 217 centros zonales del Icbf, así como la instalación de puestos de mando unificados (PMU) en los niveles nacional, distrital y departamental.

La campaña 'Día dulce, diversión
La campaña 'Día dulce, diversión con precaución' del ICBF y la Policía Nacional busca garantizar la seguridad de niños y adolescentes - crédito Secretaría de Seguridad

En ciudades como Bogotá, estos PMU estarán presentes en puntos clave como Ciudad Bolívar y el Centro Comercial Santa Fe, permitiendo el monitoreo en tiempo real de las actividades y una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad.

La directora general del Icbf, Astrid Cáceres, subrayó la importancia de priorizar la seguridad durante la festividad: “La invitación a las familias es que privilegiemos la seguridad y la protección, para que los niños y niñas disfruten esta fecha sin riesgos. Hemos preparado un decálogo con recomendaciones muy sencillas que pueden consultar en nuestras redes institucionales”.

Recomendaciones del Icbf para Halloween

Entre las sugerencias, el Icbf recomendó planificar rutas seguras, evitar el uso de pólvora y el consumo de alcohol, optar por disfraces cómodos y con material reflectivo, y abstenerse de publicar en tiempo real la ubicación de los menores en redes sociales.

Además, se aconseja que los niños porten una identificación con los datos de contacto del adulto responsable.

El ICBF activa 33 regionales
El ICBF activa 33 regionales y 217 centros zonales, junto a puestos de mando unificados, para monitorear la celebración de Halloween - crédito Colprensa

La campaña también promueve la alimentación saludable durante la jornada, invitando a las familias a ofrecer alimentos naturales, frescos y nutritivos que cumplan con los requisitos sanitarios.

Insistieron en la necesidad de evitar disfraces inflamables o con accesorios peligrosos, preferir dulces de procedencia confiable y mantener una comunicación constante con los menores.

La subdirectora general del Icbf, Adriana Velásquez, hizo un llamado a la responsabilidad familiar: “Queremos que los niños disfruten, pero con cuidado. Es importante definir rutas seguras, dialogar con ellos sobre las medidas de prevención, moderar el consumo de dulces y asegurarse de su calidad. La hidratación también es fundamental durante las actividades del día”.

Las recomendaciones del ICBF incluyen
Las recomendaciones del ICBF incluyen rutas seguras, disfraces reflectivos y evitar la publicación de ubicaciones de menores en redes sociales - crédito Secretaría Distrital de Salud

El despliegue de la Policía

Por parte de la Policía Nacional, el coronel Joaquín Medrano, director de Protección y Servicios Especiales, detalló que el despliegue de más de 43.000 uniformados estará enfocado en zonas residenciales y comerciales con alta afluencia de público, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar atención inmediata ante cualquier emergencia.

Las acciones principales incluyen activaciones lúdicas y pedagógicas, la instalación de puntos de orientación e información, y la presencia preventiva de la Policía en lugares de mayor concentración de menores.

El alcalde de Suba, César Salamanca, reforzó el mensaje de autocuidado y supervisión parental: “Pedimos a los padres acompañar a sus hijos. No los dejen solos, eviten zonas oscuras y revisen que los dulces y disfraces sean seguros. La protección comienza en casa”.

La Policía Nacional enfoca su
La Policía Nacional enfoca su despliegue en zonas residenciales y comerciales con alta afluencia de público para prevenir riesgos - crédito Colprensa

Líneas para reportar anomalías

Durante la jornada, la ciudadanía podrá reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea 123 para emergencias o casos de extravío, y la línea 141 del Icbf, disponible las 24 horas para orientación familiar y denuncias de vulneración de derechos.

La campaña “Día dulce, diversión con precaución” se desarrolla en la estrategia “Juntos y a tiempo”, que refuerza la corresponsabilidad entre Estado, familias y comunidad en la protección de los derechos de la niñez, promoviendo entornos seguros, libres de violencia y de exposición a contenidos inapropiados.

