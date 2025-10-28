Un grupo de perros juguetones causó un insólito accidente a joven en patineta: “Nadie le tomó las placas”

Una joven fue derribada por varios caninos mientras circulaba en su vehículo personal, generando debate en redes sobre la supervisión de mascotas y la seguridad en vías urbanas tras la difusión del video - crédito X

Una curiosa escena registrada por cámaras de seguridad captó el choque entre una joven en patineta eléctrica y una manada de perros que jugaban en la vía pública del municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca,

El suceso, que rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios en redes sociales por la singularidad de las imágenes, generó debate sobre la responsabilidad en este tipo de incidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes muestran el momento exacto en que la joven avanza a velocidad moderada sobre su vehículo personal cuando, de forma repentina, varios caninos la interceptan y provocan que pierda el equilibrio.

Este inusual hecho reavivó la discusión sobre la tenencia responsable de animales y el control en vías urbanas. El video, difundido masivamente tras el registro de las cámaras locales, evidencia cómo la joven queda sobre la calzada tras el impacto, mientras los perros se mantienen en el lugar jugando sin intervenir ni mostrar signos de alteración.

El choque entre una joven en patineta eléctrica y una manada de perros en Mosquera reaviva el debate sobre seguridad vial y tenencia responsable de mascotas - crédito X

De igual modo, en el clip se observa que un transeúnte que se encontraba próximo a la escena se acercó inmediatamente para auxiliar a la víctima, que aparentemente no sufrió lesiones de gravedad.

Entre los usuarios de redes sociales surgieron múltiples lecturas del incidente, algunas en tono de denuncia y otras con comentarios irónicos. La discusión alrededor de la responsabilidad de los dueños de los perros fue inmediata.

El video no solo expuso una situación accidental, también puso sobre la mesa el debate acerca de la circulación de vehículos eléctricos personales en zonas residenciales, combinada con la tenencia de mascotas en espacios públicos sin supervisión.

La joven involucrada no portaba equipos de protección como casco o guantes en el momento del accidente, un detalle que diversos usuarios no tardaron en señalar como factor de riesgo. “Las scooter deben transitar como si fueran bicis, cerca al andén y con velocidad reducida, más en una zona residencial”, escribió otro usuario en X, reflejando la preocupación por las normas de convivencia vial en entornos urbanos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que varios perros interceptan a una joven en patineta eléctrica en una vía pública de Cundinamarca - crédito X

Una voz crítica en redes expresó: “La responsabilidad debería ser del municipio al no controlar los animales que no tienen doliente. ¿Cómo es posible que circulen animales por la vía que es para uso de los vehículos y sin doliente? Así como esta esa escena en Mosquera, así mismo está Colombia”.

Al margen del debate legal y de la seguridad vial, el episodio también dejó espacio para expresiones de humor y sarcasmo, como la propuesta de “activar el Seguro Obligatorio de Accidentes Caninos”, o el comentario: “¿Y nadie le tomó las placas a ese perro bárbaro?”.

“La patineta llevaba la vía, el pit bull se comió el pare, por andar haciendo piques con los demás perros... y lo peor es que no paro a prestar auxilio a la víctima, siguió como si nada”, se lee en una de las reacciones sarcásticas.

Otro internauta apuntó con humor: “En defensa de los perros, no había una señal de pare para que hicieran el alto y la señal de velocidad no era clara, el municipio tiene la culpa además que el tercer perro pierde el control por los huecos”.

El video viral del accidente en Mosquera generó una ola de comentarios en redes sociales sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en espacios urbanos - crédito X

Estas reacciones reflejan tanto la sorpresa como la incredulidad ante la situación. Otro usuario llevó la sátira hasta el plano de las regulaciones: “El perro que se pasó el semáforo que estaba intermitente. Luego cuando trató de frenar los ABS no le respondieron, y termina evadiéndose del lugar sin auxiliar a la víctima, mínimo el SOAT lo tenía vencido”.

El incidente sirvió como recordatorio sobre la necesidad de reforzar la tenencia responsable de mascotas y la seguridad vial en medios de transporte alternativos para evitar estos incidentes.