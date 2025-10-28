Colombia

Un grupo de perros juguetones causó un insólito accidente a joven en patineta: “Nadie le tomó las placas”

La escena ocurrió en Mosquera, Cundinamarca, donde la joven que se movilizaba en una ‘scooter’ fue derribada repentinamente por los caninos que corrían por el lugar. El video se hizo viral

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Una joven fue derribada por varios caninos mientras circulaba en su vehículo personal, generando debate en redes sobre la supervisión de mascotas y la seguridad en vías urbanas tras la difusión del video - crédito X

Una curiosa escena registrada por cámaras de seguridad captó el choque entre una joven en patineta eléctrica y una manada de perros que jugaban en la vía pública del municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca,

El suceso, que rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios en redes sociales por la singularidad de las imágenes, generó debate sobre la responsabilidad en este tipo de incidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes muestran el momento exacto en que la joven avanza a velocidad moderada sobre su vehículo personal cuando, de forma repentina, varios caninos la interceptan y provocan que pierda el equilibrio.

Este inusual hecho reavivó la discusión sobre la tenencia responsable de animales y el control en vías urbanas. El video, difundido masivamente tras el registro de las cámaras locales, evidencia cómo la joven queda sobre la calzada tras el impacto, mientras los perros se mantienen en el lugar jugando sin intervenir ni mostrar signos de alteración.

El choque entre una joven
El choque entre una joven en patineta eléctrica y una manada de perros en Mosquera reaviva el debate sobre seguridad vial y tenencia responsable de mascotas - crédito X

De igual modo, en el clip se observa que un transeúnte que se encontraba próximo a la escena se acercó inmediatamente para auxiliar a la víctima, que aparentemente no sufrió lesiones de gravedad.

Entre los usuarios de redes sociales surgieron múltiples lecturas del incidente, algunas en tono de denuncia y otras con comentarios irónicos. La discusión alrededor de la responsabilidad de los dueños de los perros fue inmediata.

El video no solo expuso una situación accidental, también puso sobre la mesa el debate acerca de la circulación de vehículos eléctricos personales en zonas residenciales, combinada con la tenencia de mascotas en espacios públicos sin supervisión.

La joven involucrada no portaba equipos de protección como casco o guantes en el momento del accidente, un detalle que diversos usuarios no tardaron en señalar como factor de riesgo. “Las scooter deben transitar como si fueran bicis, cerca al andén y con velocidad reducida, más en una zona residencial”, escribió otro usuario en X, reflejando la preocupación por las normas de convivencia vial en entornos urbanos.

Las cámaras de seguridad captaron
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que varios perros interceptan a una joven en patineta eléctrica en una vía pública de Cundinamarca - crédito X

Una voz crítica en redes expresó: “La responsabilidad debería ser del municipio al no controlar los animales que no tienen doliente. ¿Cómo es posible que circulen animales por la vía que es para uso de los vehículos y sin doliente? Así como esta esa escena en Mosquera, así mismo está Colombia”.

Al margen del debate legal y de la seguridad vial, el episodio también dejó espacio para expresiones de humor y sarcasmo, como la propuesta de “activar el Seguro Obligatorio de Accidentes Caninos”, o el comentario: “¿Y nadie le tomó las placas a ese perro bárbaro?”.

“La patineta llevaba la vía, el pit bull se comió el pare, por andar haciendo piques con los demás perros... y lo peor es que no paro a prestar auxilio a la víctima, siguió como si nada”, se lee en una de las reacciones sarcásticas.

Otro internauta apuntó con humor: “En defensa de los perros, no había una señal de pare para que hicieran el alto y la señal de velocidad no era clara, el municipio tiene la culpa además que el tercer perro pierde el control por los huecos”.

El video viral del accidente
El video viral del accidente en Mosquera generó una ola de comentarios en redes sociales sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en espacios urbanos - crédito X

Estas reacciones reflejan tanto la sorpresa como la incredulidad ante la situación. Otro usuario llevó la sátira hasta el plano de las regulaciones: “El perro que se pasó el semáforo que estaba intermitente. Luego cuando trató de frenar los ABS no le respondieron, y termina evadiéndose del lugar sin auxiliar a la víctima, mínimo el SOAT lo tenía vencido”.

El incidente sirvió como recordatorio sobre la necesidad de reforzar la tenencia responsable de mascotas y la seguridad vial en medios de transporte alternativos para evitar estos incidentes.

Temas Relacionados

Patineta eléctricaMosqueraCundinamarcaSeguridad vialTenencia responsableVideo viralRedes socialesVideos de perrosColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

María José Pizarro insiste en liderar lista al Senado: “Carolina Corcho perdió y debe asumir las consecuencias”

La senadora del Pacto Histórico reiteró su reclamo para encabezar la lista al Senado en 2026. Su posición se da tras la consulta presidencial en la que Iván Cepeda resultó vencedor y Carolina Corcho ocupó el segundo lugar

María José Pizarro insiste en

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este martes 28 de octubre

Cuáles son los automóviles que no circulan este martes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 28 de octubre

La restricción vehicular en Villavicencio cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa en Villavicencio:

Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá 2026–2028: inscripciones, requisitos y fechas clave para participar

El proceso se realizará de manera 100% virtual y las inscripciones de candidaturas y votantes se realizarán mediante la plataforma VOTEC

Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple: las 10 canciones

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo