Colombia

Gregorio Eljach afirmó que las elecciones a Consejos de Juventud y la consulta del Pacto Histórico demostraron la capacidad de las instituciones

El jefe del Ministerio Público resaltó que la participación ciudadana es muestra de la fortaleza de la democracia y de la importancia del voto en el país

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El procurador explicó el trabajo
El procurador explicó el trabajo articulado con las entidades electorales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En medio del panorama electoral que se vive en el país de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026, la transparencia de estos procesos es un tema que compromete a las instituciones responsables de garantizar que se desarrollen correctamente para todos los candidatos y ciudadanos que ejercerán su derecho al voto.

Durante un foro realizado en la Universidad Externado, el procurador Gregorio Eljach Pacheco afirmó que la institucionalidad del país funciona de manera óptima para garantizar la transparencia en el desarrollo y posterior entrega de resultados de los comicios, ya sean nacionales y regionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Eljach fundamentó su posición en las elecciones de los Consejeros de Juventud, en las que participaron cerca de 1,5 millones de colombianos entre los 14 y 28 años, y la consulta interna del Pacto Histórico, en la que poco más de dos millones de personas acudieron a las urnas para elegir el candidato presidencial e integrantes de las listas legislativas de la colectividad de izquierda.

Para el funcionario, dichos comicios demostraron la capacidad organizativa y el respeto por el orden legal en escenarios de votación diversos, donde, según precisó, la legalidad y la transparencia fueron aseguradas en todo momento.

Adicionalmente, destacó que la participación ciudadana registrada en estos procesos es una muestra de que la democracia nacional sigue siendo robusta y que los colombianos están conscientes de la importancia de su voto para el futuro del país.

El procurador elogió las elecciones
El procurador elogió las elecciones juveniles y la consulta del Pacto Histórico - crédito Reuters

Durante el encuentro, el procurador fue enfático al asegurar que el Ministerio Público y la Registraduría, entidad encargada de la logística electoral, se encuentran trabajando conjuntamente para “blindar el proceso electoral”, por lo que destacó que las labores involucran a las autoridades regionales.

“La Registraduría, responsable de hacer las elecciones; la Procuraduría y la Contraloría, los órganos de control, estamos unidos blindando este proceso electoral”, explicó el procurador.

Según Eljach, esta estrategia tiene como objetivo trazar criterios y protocolos institucionales que garanticen que todos los ciudadanos que acudan a los puestos de votación puedan ejercer su derecho al voto sin irregularidades ni contratiempos.

El Ministerio Público trabaja para
El Ministerio Público trabaja para "blindar el proceso electoral" - crédito CNE

En este sentido, destacó que la estrategia incluye la prevención de delitos electorales que den lugar a actos de corrupción, por lo que aseveró que las acciones de prevención de las instituciones serán determinantes en la consolidación de la llamada “paz electoral”.

“La paz electoral es incompatible con un voto inducido por el dinero, la coacción o el terror, flagelos que combatiremos en la Procuraduría desde la prevención y misión disciplinaria”, indicó el jefe del Ministerio Público.

A la par, el procurador explicó que desde que asumió el cargo ha mantenido una atención constante en el desarrollo del proceso electoral, considerándolo una oportunidad crucial para que a través de las urnas surja una legitimidad que consolide tanto las instituciones como la democracia en el país.

“Este proceso es una gran oportunidad para que desde las urnas emerja una legitimidad que fortalezca las instituciones y la democracia”, sentenció el funcionario.

La Procuraduría trabaja articuladamente con
La Procuraduría trabaja articuladamente con la Registraduría- crédito Procuraduría

Por ello, Eljach subrayó la importancia de mantener una vigilancia constante y una labor coordinada entre todas las entidades vinculadas al proceso electoral, con el fin de garantizar que no haya interferencias ni acciones que puedan desvirtuar los resultados legítimos.

El compromiso con la institucionalidad, explicó el procurador, también implica un trabajo constante contra la corrupción y cualquier forma de manipulación que pudiera afectar la confianza pública en las elecciones.

La intervención del procurador revela el papel clave de la colaboración interinstitucional para salvaguardar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral, por lo que el desafío central seguirá siendo garantizar que los mecanismos de control y prevención funcionen de manera efectiva y anticipen cualquier intento de transgresión, de modo que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.

Temas Relacionados

ProcuradorGregorio EljachProcuraduríaElecciones 2026Consulta Pacto HistóricoConsejos de JuventudColombia-Noticias

Más Noticias

El médico que le practicó la cirugía a Baby Demoni desestimó que la influenciadora se haya quitado la vida: “No sé si ella era tan fuerte”

A través de un video, un amigo de Alejandra Esquín compartió detalles de una liposucción a la que se sometió la joven antes de su fallecimiento

El médico que le practicó

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto en Quito

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitan el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde las locales defenderán el liderato del torneo y acercarse al mundial de Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Petro insistió en que “no defiende a Maduro”, pese a que rechazó acusaciones de fraude: “Los problemas de los venezolanos, los arreglan los venezolanos”

En un nuevo mensaje en las redes sociales, el presidente dejó ver sus profundas contradicciones sobre su postura frente a la dictadura venezolana, pues en la viral entrevista con el periodista Daniel Coronell fue incapaz de señalar las irregularidades en los comicios del 28 de julio de 2024

Petro insistió en que “no

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

La Consejería para la Paz y el Dapre revisarán la viabilidad jurídica y logística de reubicar a alias Castor y Digno Palomino en cárceles de Barranquilla

Gobierno evalúa el traslado de

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

La reina de belleza preguntó a algunos precandidatos si le darían “bala” al presidente o al exalcalde Daniel Quintero

“Era bella, pero por fuera”:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno evalúa el traslado de

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

ENTRETENIMIENTO

“Era bella, pero por fuera”:

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras renuncia de Laura Gallego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Laura Gallego renunció como señorita Antioquia tras polémica por preguntar si se debe dar “bala” a Petro y a Quintero: “Me niego”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto en Quito

Jefferson Lerma le diría adiós a la Premier League: sería fichaje de un sorpresivo equipo

Carlos Antonio Vélez reveló detalles del que podría ser el nuevo técnico de Santa Fe: se maneja regreso de un viejo conocido

Esta sería la fecha en la que James Rodríguez se despediría de León de México: adiós anticipado en el Torneo Apertura

René Higuita recordó su fugaz paso por Junior de Barranquilla: “No se me dieron las cosas”