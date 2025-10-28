Colombia

Declaración de renta en la Dian: hubo nuevo récord en lo que pagaron los colombianos desde agosto hasta octubre de 2025

El proceso para personas naturales cerró con cifras históricas, impulsado por una plataforma digital robusta y una estrategia de atención ciudadana que fortaleció la confianza en los servicios tributarios digitales

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Más de seis millones de
Más de seis millones de personas declararon renta en 2025 - crédito @SenadoGOV/X

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que concluyó con éxito el calendario de vencimientos para la declaración de renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2024, con lo que consolidó un proceso que involucró a más de 6,5 millones de contribuyentes y un recaudo total de $23.6 billones. El resultado, anunciado el 28 de octubre de 2025 por la entidad, marca un paso importante en la gestión tributaria del país, al combinar eficiencia operativa, robustez tecnológica y una estrategia de atención ciudadana reforzada.

De acuerdo con la misma, entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, la plataforma digital de la misma recibió 6.521.502 declaraciones de renta, de las que 763.036 correspondieron a personas que presentaron su declaración por primera vez. Como se recordará, con esta obligación tuvieron que cumplir las personas cuyo patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2024 haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a $211.793.000, o haber registrado ingresos brutos durante 2024 iguales o superiores a 1.400 UVT (equivalentes a $65.891.000).

Al respecto, el director general encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, detalló que del total recaudado, $5.7 billones provinieron del impuesto a cargo tras la presentación de las declaraciones, mientras que $17.9 billones correspondieron a anticipos y retenciones practicadas previamente a los contribuyentes.

No haber declarado renta acarreará
No haber declarado renta acarreará multas o sanciones a quienes no cumplieron con la diligencia - crédito Luisa González/Reuters

El desempeño de la plataforma digital fue uno de los pilares del éxito. La entidad atribuyó la estabilidad y eficiencia del sistema al fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, el desarrollo de pruebas de carga y estrés, y la implementación de herramientas de monitoreo que permitieron anticipar y gestionar la alta demanda. Dichas acciones evitaron contingencias por indisponibilidad y garantizaron un servicio confiable durante todo el periodo de vencimientos.

Mecanismos de ciberseguridad

Además, se reforzaron mecanismos de ciberseguridad, con lo que se logró detectar y bloquear más de 4.178 eventos maliciosos, entre los que se incluyeron intentos de acceso no autorizado y ataques automatizados. El blindaje tecnológico permitió proteger la información de los contribuyentes y mantener la integridad del sistema.

De igual manera, el uso de herramientas digitales diseñadas para facilitar el cumplimiento tributario mostró un crecimiento notable. Las visitas al micrositio de renta crecieron 18,5% respecto al año anterior, lo que reflejó la preferencia de los contribuyentes por los canales virtuales.

La Dian tuvo dificultades de
La Dian tuvo dificultades de recaudo tributario en los últimos años - crédito Dian

Durante el calendario de renta, se registró lo siguiente:

  • El motor de búsqueda de la plataforma recibió 40 millones de consultas
  • El programa Ayuda Renta registró cerca de 500.000 descargas.
  • Se pusieron a disposición 7.541.910 declaraciones sugeridas, lo que simplificó el proceso para los usuarios y fortaleció la confianza en los servicios digitales de la entidad.

La atención al ciudadano fue otro componente central de la estrategia:

  • Más de 800 funcionarios participaron en la orientación y acompañamiento a los contribuyentes, distribuidos entre 540 servidores en puntos de atención y 348 en el contact center.
  • La entidad amplió los horarios en 54 puntos de atención a nivel nacional y consolidó un modelo de atención multicanal, que permitió guiar a más de 513.000 ciudadanos y gestionar más de 834.000 transacciones.
Carlos Emilio Betancourt es el
Carlos Emilio Betancourt es el director encargado de la Dian - crédito Ministerio de Hacienda

Mejor experiencia del usuario

El director general encargado expresó: “Agradecemos a todos los contribuyentes por el compromiso y cumplimiento de sus obligaciones. Nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios y la calidad en la atención al ciudadano que hemos puesto en marcha, para ofrecer un servicio cada vez más eficiente y cercano”.

El balance presentado por la Dian evidencia una tendencia creciente hacia la digitalización y la confianza en los servicios virtuales, respaldada por una infraestructura tecnológica robusta y una atención ciudadana fortalecida. La entidad destacó que el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el país se reflejó en la ausencia de incidentes críticos y en la satisfacción de los usuarios durante el proceso de declaración de renta para el año gravable 2024.

