Colombia

Congresista estadounidense se burló de Petro por afirmar que está triunfando en la lucha contra el narcotráfico: “Cree que somos cretinos”

Carlos Giménez acusó al jefe de Estado colombiano de mantener una actitud permisiva hacia los narcotraficantes y de ignorar el incremento en la producción de estupefacientes

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue duramente criticado por el congresista Carlos Giménez a causa de su politica antidrogas - crédito Presidencia y AFP

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificaron la tensión diplomática con Colombia tras acusar al presidente de la República, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

Esta afirmación, difundida a través de la red social Truth Social, fue acompañada por la denuncia de que el narcotráfico constituye “el mayor negocio de Colombia” y la crítica de que “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”, según publicó el mandatario estadounidense.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Carlos Giménez acusó al jefe
Carlos Giménez acusó al jefe de Estado colombiano de mantener una actitud permisiva hacia los narcotraficantes y de ignorar el incremento en la producción de estupefacientes - crédito @RepCarlos / X

En este contexto, el congresista republicano Carlos Giménez se sumó a las críticas y, durante entrevista en Semana, ironizó sobre la postura del presidente colombiano frente a los carteles de la droga. Giménez cuestionó la efectividad de las acciones del gobierno de Petro, señalando: “(risas) Entonces vamos a coger dos toneladas de cocaína y ‘mira, estoy luchando contra el narcotráfico’; pero ahí van 20 más por allá. Así que por favor, ¿ustedes creen que nosotros somos cretinos o qué? (...) Que nosotros no sabemos lo que está sucediendo; que el pueblo colombiano no sabe lo que está sucediendo. Cuántas hectáreas más de producción de cocaína es el resultado del Gobierno de Gustavo Petro”.

De igual manera, acusó a Petro de mantener una actitud permisiva hacia los narcotraficantes y de ignorar el incremento en la producción de cocaína. Giménez sostuvo: “La mano suave que tiene contra los narcotraficantes. De vez en cuando, dice, ‘mira lo que hicimos por allá’, pero de verdad, lo que está pasando es un aumento de la producción. Y todo eso se puede indicar porque los precios aquí [de cocaína en EE. UU.] están tan bajos. Si no hubiera abundancia de estas drogas, el precio estuviera mucho más alto”, explicó.

Congresista estadounidense se rio de
Congresista estadounidense se rio de Petro por afirmar que está triunfando en la lucha contra el narcotráfico - crédito X

A lo largo de su intervención, Giménez insistió en que la producción de drogas en Colombia creció durante el mandato de Petro y vinculó esta situación a la falta de acciones contundentes del Gobierno colombiano. El congresista afirmó: “Y eso es por la falta de acción del presidente Gustavo Petro que, de verdad, yo creo está, como ha dicho el presidente Trump, involucrado en todo esto. Y las acciones, las palabras de él, lo dicen todo”.

En defensa de las operaciones militares estadounidenses contra narcolanchas, que resultaron en varias muertes, Giménez argumentó que estas acciones buscan proteger a la población de su país. El congresista declaró: “Lo que nosotros estamos haciendo, lo que está haciendo el presidente Trump, es proteger las vidas de los norteamericanos, nuestros ciudadanos. Ese es el deber número uno de cualquier Gobierno. Entonces, el presidente Petro debe aprender de nosotros, que el primer deber de él es la protección de su propio pueblo y no justificar la existencia de esta gente que está amenazando su propio pueblo y otros pueblos extranjeros”, según sus declaraciones recogidas por el medio citado.

Petro celebró la incautación de
Petro celebró la incautación de 8 toneladas de cocaína crédito @petrogustavo/X

Mientras tanto, el presidente Petro respondió las críticas de Trump y de funcionarios estadounidenses, defendiendo la política antinarcóticos de su gobierno. En un mensaje publicado el martes 28 de octubre de 2025 en sus redes sociales, destacó un reciente operativo internacional contra el narcotráfico en el que participó la Armada de Colombia.

El mandatario colombiano aseveró en su cuenta de X: “Con colaboración de la armada de Colombia, hemos logrado incautar casi 8 toneladas de cocaína cerca a Europa sin un solo muerto y en puertos europeos. Aquí demostramos la eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal. Se han capturado con vida 38 personas de nacionalidad aún desconocida. La cocaína estaba en contenedores en puertos y una lancha rápida. Los hechos desmienten la voz del gobierno de los EE. UU. (sic)”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLucha contra las drogasNarcotraficoDrogasCongresista estadounidenseCarlos GiménezCultivos ilicitosColombia-Noticias

Más Noticias

Cirugías sin licencia, frascos de mayonesa y recetas médicas improvisadas: el esquema de procedimientos estéticos que quedó al descubierto

La Fiscalía General de la Nación imputó a tres mujeres que realizaron más de 40 procedimientos en quirófanos ubicados en barrios populares de Medellín

Cirugías sin licencia, frascos de

Deportivo Cali celebró acuerdo de reestructuración del club con la Superintendencia de Sociedades: hizo importante anuncio

El club confirmó que en los próximos días brindará más detalles sobre la transición del cuadro Azucarero, que le permitirá transformarse en Sociedad Anónima

Deportivo Cali celebró acuerdo de

Valor de cierre del euro en Colombia este 28 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Colombia este 28 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Bogotá modernizará el servicio de aseo con libre competencia a partir del 2026: así lo anunció el director de la Uaesp

La entidad precisó que la ciudad adoptará un sistema de libre competencia para la recolección de residuos, buscando mayor eficiencia y calidad tras la expiración de los contratos actuales en febrero del próximo año

Bogotá modernizará el servicio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó en Caquetá alias Campoalegre,

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

ENTRETENIMIENTO

Español relató cómo los colombianos

Español relató cómo los colombianos le salvaron la vida con su bondad: “Aprendí mucho”

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García explicó por qué acepto un nuevo ‘reality’ y prometió cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

Deportes

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a polémico directivo colombiano acusado de amenazar a futbolistas

Deportivo Cali celebró acuerdo de reestructuración del club con la Superintendencia de Sociedades: hizo importante anuncio

Iván Arboleda, portero suplente de Millonarios, armó fuerte polémica en el equipo

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA