Congresista estadounidense se burló de Petro por afirmar que está triunfando en la lucha contra el narcotráfico: “Cree que somos cretinos”

El presidente Gustavo Petro fue duramente criticado por el congresista Carlos Giménez a causa de su politica antidrogas - crédito Presidencia y AFP

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificaron la tensión diplomática con Colombia tras acusar al presidente de la República, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

Esta afirmación, difundida a través de la red social Truth Social, fue acompañada por la denuncia de que el narcotráfico constituye “el mayor negocio de Colombia” y la crítica de que “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”, según publicó el mandatario estadounidense.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Carlos Giménez acusó al jefe de Estado colombiano de mantener una actitud permisiva hacia los narcotraficantes y de ignorar el incremento en la producción de estupefacientes - crédito @RepCarlos / X

En este contexto, el congresista republicano Carlos Giménez se sumó a las críticas y, durante entrevista en Semana, ironizó sobre la postura del presidente colombiano frente a los carteles de la droga. Giménez cuestionó la efectividad de las acciones del gobierno de Petro, señalando: “(risas) Entonces vamos a coger dos toneladas de cocaína y ‘mira, estoy luchando contra el narcotráfico’; pero ahí van 20 más por allá. Así que por favor, ¿ustedes creen que nosotros somos cretinos o qué? (...) Que nosotros no sabemos lo que está sucediendo; que el pueblo colombiano no sabe lo que está sucediendo. Cuántas hectáreas más de producción de cocaína es el resultado del Gobierno de Gustavo Petro”.

De igual manera, acusó a Petro de mantener una actitud permisiva hacia los narcotraficantes y de ignorar el incremento en la producción de cocaína. Giménez sostuvo: “La mano suave que tiene contra los narcotraficantes. De vez en cuando, dice, ‘mira lo que hicimos por allá’, pero de verdad, lo que está pasando es un aumento de la producción. Y todo eso se puede indicar porque los precios aquí [de cocaína en EE. UU.] están tan bajos. Si no hubiera abundancia de estas drogas, el precio estuviera mucho más alto”, explicó.

Congresista estadounidense se rio de Petro por afirmar que está triunfando en la lucha contra el narcotráfico - crédito X

A lo largo de su intervención, Giménez insistió en que la producción de drogas en Colombia creció durante el mandato de Petro y vinculó esta situación a la falta de acciones contundentes del Gobierno colombiano. El congresista afirmó: “Y eso es por la falta de acción del presidente Gustavo Petro que, de verdad, yo creo está, como ha dicho el presidente Trump, involucrado en todo esto. Y las acciones, las palabras de él, lo dicen todo”.

En defensa de las operaciones militares estadounidenses contra narcolanchas, que resultaron en varias muertes, Giménez argumentó que estas acciones buscan proteger a la población de su país. El congresista declaró: “Lo que nosotros estamos haciendo, lo que está haciendo el presidente Trump, es proteger las vidas de los norteamericanos, nuestros ciudadanos. Ese es el deber número uno de cualquier Gobierno. Entonces, el presidente Petro debe aprender de nosotros, que el primer deber de él es la protección de su propio pueblo y no justificar la existencia de esta gente que está amenazando su propio pueblo y otros pueblos extranjeros”, según sus declaraciones recogidas por el medio citado.

Petro celebró la incautación de 8 toneladas de cocaína crédito @petrogustavo/X

Mientras tanto, el presidente Petro respondió las críticas de Trump y de funcionarios estadounidenses, defendiendo la política antinarcóticos de su gobierno. En un mensaje publicado el martes 28 de octubre de 2025 en sus redes sociales, destacó un reciente operativo internacional contra el narcotráfico en el que participó la Armada de Colombia.

El mandatario colombiano aseveró en su cuenta de X: “Con colaboración de la armada de Colombia, hemos logrado incautar casi 8 toneladas de cocaína cerca a Europa sin un solo muerto y en puertos europeos. Aquí demostramos la eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal. Se han capturado con vida 38 personas de nacionalidad aún desconocida. La cocaína estaba en contenedores en puertos y una lancha rápida. Los hechos desmienten la voz del gobierno de los EE. UU. (sic)”.