Colombia

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

La DJ contó que los comentarios negativos también suman visualizaciones y oportunidades comerciales, por lo que prefiere enfocarse en lo positivo y capitalizar el interés de sus seguidores y detractores

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La empresaria y Dj aseguró
La empresaria y Dj aseguró que en medio de las recientes críticas he podido convertir ese impacto en monetización - crédito @marcelareyes/ Instagram

La empresaria y DJ Marcela Reyes compartió con sus seguidores el enfoque que ha adoptado frente a los comentarios negativos que recibe en sus redes sociales y cómo ha logrado convertir la crítica en una herramienta para fortalecer su presencia digital y sus negocios.

Reyes explicó que, lejos de dejarse afectar por las reacciones adversas, ha aprendido a utilizarlas para incrementar su alcance y sus ingresos en plataformas como Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una intervención en sus historias, Marcela Reyes reveló que más de cuarenta millones de personas han visualizado su contenido en redes sociales.

Detalló que esa masiva atención incluye tanto a seguidores como a detractores.

“Yo les voy a decir una cosa, cuando uno se mete en este mundo debe entender que hay personas que te aman y personas que no, y hace parte de este trabajo, hace parte del proceso”, afirmó.

La DJ, reconocida por su personalidad polémica y mediática, subrayó el impacto que tiene la actividad de quienes la critican constantemente: “Con el informe de las estadísticas pude ser que mis redes sociales las han mirado más de 42 millones de personas. Las visualizaciones incrementaron y, por ende, así sea de personas que me tachan o critican constantemente, eso suma”, aseguró Reyes, haciendo énfasis en que cada interacción, positiva o negativa, contribuye a la visibilidad de su perfil y, en consecuencia, al crecimiento de sus ingresos como influenciadora.

La Dj confesó que en medio de las recientes polémicas, su cuenta de Instagram tuvo más de 42 millones de personas interesadas en su contenido - crédito @marcelareyes/ Instagram

“Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no me puedo enfocar en lo malo, tengo que enfocarme en lo bueno y a veces Dios manda bendiciones, uno no entiende… Para mí todo es una oportunidad para crecer, no me puedo dar el lujo de parar, no me puedo enfocar en esos comentarios malos, sino que me tengo que enfocar en lo realmente importante que es el amor de la gente que me quiere y me conoce y en sacarle provecho a esas 42 millones de personas”, expresó.

Marcela Reyes aprovechó la oportunidad para aconsejar a su comunidad sobre la importancia de priorizar el impacto positivo y no permitir que el comentario negativo detenga su avance profesional. Además, valoró el potencial comercial que le ofrece la gran cantidad de visualizaciones para promocionar su empresa y otros proyectos propios.

Así, la DJ reafirmó su postura de resiliencia y adaptación frente a la dinámica siempre cambiante de las redes sociales, capitalizando tanto el apoyo como la polémica para continuar creciendo en el mundo digital.

Temas Relacionados

Marcela ReyesMarcela Reyes tips redes socialesCrecimiento en redes socialesMarcela Reyes DjMarcela Reyes InstagramMarcela Reyes escándalosColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Chontico Día, números ganadores del último sorteo 24 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día, números ganadores del

Consulta del 26 de octubre: lo que debe saber para votar el domingo

Ciudadanos habilitados podrán participar este domingo en la consulta abierta del Pacto Histórico, que determinará el aspirante presidencial y el orden de candidatos al Senado y Cámara para las elecciones de 2026

Consulta del 26 de octubre:

Mercenarios colombianos habrían ordenado asesinar civiles ucranianos aseguró la Inteligencia Militar ucraniana: “mujeres y niños”

Según fuentes ucranianas, una interceptación de radio permitió registrar cómo un comandante de campo, hablando en español, instruye a sus subordinados a eliminar a toda persona considerada enemiga

Mercenarios colombianos habrían ordenado asesinar

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

A pocas fechas de que termine la fase del todos contra todos, tanto “Cardenales” como “Embajadores” buscan ganar para acercarse a la clasificación a las finales del fútbol colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Metropolitano de Barranquilla será renovado pronto y podría celebrar la Copa Sudamericana 2026 por todo lo alto

El emblemático escenario deportivo aumentará su capacidad para posicionar a la ciudad como sede de grandes espectáculos, mientras la licitación pública atrae inversiones nacionales e internacionales

Metropolitano de Barranquilla será renovado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Natasha Klauss confiesa que se

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Nicolás Arrieta acusó a Javier Gómez de comprar votos para entrar a ‘La casa de los famosos’ y el bailarín señaló a alguien más: “No soy yo”

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, envió poderoso mensaje a mujeres con el corazón roto: “Sé que es difícil”

Kika Nieto confesó que tiene un problema ocular por un ácaro en su ojo: “Asqueroso”

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”