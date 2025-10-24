Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

La empresaria y Dj aseguró que en medio de las recientes críticas he podido convertir ese impacto en monetización - crédito @marcelareyes/ Instagram

La empresaria y DJ Marcela Reyes compartió con sus seguidores el enfoque que ha adoptado frente a los comentarios negativos que recibe en sus redes sociales y cómo ha logrado convertir la crítica en una herramienta para fortalecer su presencia digital y sus negocios.

Reyes explicó que, lejos de dejarse afectar por las reacciones adversas, ha aprendido a utilizarlas para incrementar su alcance y sus ingresos en plataformas como Instagram.

Durante una intervención en sus historias, Marcela Reyes reveló que más de cuarenta millones de personas han visualizado su contenido en redes sociales.

Detalló que esa masiva atención incluye tanto a seguidores como a detractores.

“Yo les voy a decir una cosa, cuando uno se mete en este mundo debe entender que hay personas que te aman y personas que no, y hace parte de este trabajo, hace parte del proceso”, afirmó.

La DJ, reconocida por su personalidad polémica y mediática, subrayó el impacto que tiene la actividad de quienes la critican constantemente: “Con el informe de las estadísticas pude ser que mis redes sociales las han mirado más de 42 millones de personas. Las visualizaciones incrementaron y, por ende, así sea de personas que me tachan o critican constantemente, eso suma”, aseguró Reyes, haciendo énfasis en que cada interacción, positiva o negativa, contribuye a la visibilidad de su perfil y, en consecuencia, al crecimiento de sus ingresos como influenciadora.

“Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no me puedo enfocar en lo malo, tengo que enfocarme en lo bueno y a veces Dios manda bendiciones, uno no entiende… Para mí todo es una oportunidad para crecer, no me puedo dar el lujo de parar, no me puedo enfocar en esos comentarios malos, sino que me tengo que enfocar en lo realmente importante que es el amor de la gente que me quiere y me conoce y en sacarle provecho a esas 42 millones de personas”, expresó.

Marcela Reyes aprovechó la oportunidad para aconsejar a su comunidad sobre la importancia de priorizar el impacto positivo y no permitir que el comentario negativo detenga su avance profesional. Además, valoró el potencial comercial que le ofrece la gran cantidad de visualizaciones para promocionar su empresa y otros proyectos propios.

Así, la DJ reafirmó su postura de resiliencia y adaptación frente a la dinámica siempre cambiante de las redes sociales, capitalizando tanto el apoyo como la polémica para continuar creciendo en el mundo digital.