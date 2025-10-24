Karina García reveló que le preguntó a ChatGPT cómo prepararse para la pelea de ‘Stream Fighters’ contra Karely Ruiz: “Me morí y reviví”

Karina García evalúa regresar al ring tras su experiencia en Stream Fighters - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Karina García compartió detalles sobre su vivencia en el ring durante el evento organizado por Westcol, Stream Fighters, una experiencia que, según sus palabras, marcó un antes y un después en su vida.

La intensidad de la pelea y las emociones que experimentó la llevaron a describir el momento como “morir y revivir”, una sensación que consideró tan impactante como transformadora.

En la entrevista que dio la modelo y creadora de contenido en medio del lanzamiento de la revista Carmel, de la cual es la imagen, Karina se refirió a varios momentos de su vida, entre los cuales estaba la pelea de boxeo que tuvo contra Karely Ruiz el 18 de octubre en Bogotá.

Al participar en Stream Fighters, García enfatizó que, aunque los involucrados no son boxeadores profesionales, el compromiso y la entrega fueron absolutos, según lo que ella vivió y pudo ver en otros participantes.

“Ay, Dios mío. Bueno, mi experiencia en ese ring. Miren, yo les voy a decir una cosa, yo me morí y reviví. Se los juro. Lo que yo sentía allá fue una cosa demasiado impresionante. Yo creo que de verdad es un antes y un después de Karina García... Yo les voy a decir una cosa. Yo tengo muy claro que las personas que participamos en ese evento no somos boxeadores profesionales, o sea, somos figuras públicas que nos comprometemos con algo y vamos a lograrlo”, indicó la modelo.

De acuerdo con sus declaraciones, cuando recibió la propuesta de Westcol para sumarse al evento, aceptó de inmediato, motivada tanto por el reto personal como por ayudar a su amigo y ser parte de un evento tan grande e importante. Sin embargo, al comprender la seriedad del desafío, reconoció la magnitud de lo que implicaba subirse al ring y sintió temor.

De hecho, contó que en su momento tuvo dudas y que cuando preguntó sobre todo lo que implicaba estar involucrada en el espacio, se enteró de que había dinero, contratos y marcas importante de por medio.

“Cuando a mí me hacen la propuesta, yo ya lo he dicho bastante, yo dije: ‘No, de una’. Yo le dije a Westcol: ‘Dale, amigo, de una’. Cuando yo vi que la cosa era en serio, y yo: ‘Ay, Dios mío santísimo, a mí me van a pegar allá, ¿es que eso es real?’... ‘Sí, Kari, hay un contrato, hay dinero de por medio, hay marcas de por medio’ y yo: ‘Listo’. Cuando asumí el reto, empecé a entrenar juiciosa, pero, vea, yo les voy a decir una cosa, eso es indescriptible. De verdad que es algo muy fuerte", reveló Karina.

Después de esto, llegó uno de los momentos que más ha llamado la atención del público en las redes sociales, pues Karina protagonizó otro de sus “karinazos” (manera en como le dicen sus fans a los comentarios que hace García de cualquier tema y que son cómicos por la inocencia en que los lanza y sin importar las reacciones que pueda causar o como la pueden dejar a ella), cuando le preguntaron sobre la preparación previa a la pelea.

La influenciadora mencionó que buscó información sobre el boxeo, pero el espacio y la forma en que lo hizo causó risas y memes, ya que recurrió a ChatGPT para investigar sobre la dificultad del deporte.

“El boxeo es el deporte más difícil del mundo. Se lo pueden preguntar a ChatGPT. Yo hice la tarea y yo: ‘Ay, no, ¿yo por qué siento que me estoy muriendo?’, me fui pa’ ChatGPT y yo: ‘¿Cuál es el deporte más difícil?’ y me respondió: ‘El boxeo’. Superexigente, la resistencia que se debe tener”, afirmó García.

La resistencia física y mental requerida la sorprendió, y en varias ocasiones se preguntó por qué sentía que el esfuerzo era tan extremo, razón por la cual acudió a la inteligencia artificial para resolver sus dudas.

Estas declaraciones desataron una ola de comentarios y reacciones por parte de los internautas que recordaron los “karinazos” y se burlaron por la manera de contestar de Karina, mientras que otros la alagaron por su transparencia e inocencia.

“jajajaja hermosa esa Karina para hablar”, “Karina es una adulta inocente”, “¿Cómo va a decir que buscó en ChatGPT?“, “Vengo de ChatGPT y confirmo”, “No entiendo cómo no pueden quererla”, “Debería de preparase para esas entrevistas, qué risa, qué boleta”, “Los karinazos no pueden faltar”, “El pollito de colores es un amor”, dicen algunos de los comentarios.

Sobre la posibilidad de volver a pelear, García mantuvo la expectativa, pues mencionó que aunque durante la pelea pensó que no repetiría la experiencia, actualmente evalúa nuevas propuestas, especialmente aquellas que resultan atractivas desde el punto de vista económico.

“Ese día yo muriéndome y yo: ‘¡Jamás, jamás!’. Pero en ese momento hay propuestas interesantes”, comentó, dejando abierta la puerta a futuras participaciones según las condiciones que se le presenten.