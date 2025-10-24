Joven denunció acoso sexual por parte de un taxista: la tocó y le ofreció dinero

La ciudadanía pide una revisión de este indignante caso - crédito Colombia Oscura / X

La difusión de un video grabado por una joven en Santa Marta puso en evidencia un nuevo caso de acoso sexual en el transporte público, lo que reavivó la preocupación por la seguridad de las mujeres en los taxis de la ciudad, teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que ocurre un caso similar.

En las imágenes, que fueron captadas por la víctima de manera discreta con un teléfono móvil, se escucha al conductor de un taxi identificado con las placas TDW368 ofrecer $40.000 a la pasajera a cambio de, presuntamente, mantener un encuentro sexual, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

La joven, que rechazó la propuesta en repetidas ocasiones, optó por grabar y a través de redes sociales relató que el hombre también la tocó de manera indebida durante el trayecto, mientras que ella se escucha decir que no en reiteradas oportunidades.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el conductor sería un exintegrante de la Policía Nacional, dato que generó preocupación entre las mujeres sobre la confianza depositada en aquellos que prestan servicios de transporte.

La víctima, tras lograr registrar parte del incidente en video, acudió ante las autoridades competentes para interponer la denuncia y solicitó que el caso sea investigado exhaustivamente: “Hoy fui yo, mañana puede ser una niña”, indicó la joven con indignación, al tiempo que hizo un llamado a la protección de otras mujeres frente a este tipo de agresiones, de acuerdo con lo informado por medios locales.

Cabe mencionar que las autoridades locales informaron que ya se encuentran en curso las indagaciones para verificar los hechos y determinar la responsabilidad del conductor señalado, pues su rostro y las placas del vehículo que manejaba ya se encuentran circulando por las redes sociales.

El caso está en la mira de los internautas, ya que, según reportes de las plataformas digitales, situaciones similares se presentan a diario en diferentes regiones del país, involucrando tanto a taxistas como a conductores de plataformas digitales, por lo que tomar servicios de este tipo causa pánico entre las usuarias que viajan solas, sin importar si los hechos ocurren a plena luz del día.

La evidencia aportada por la víctima, especialmente el video donde se escucha la oferta de $40.000 y la insistencia del conductor pese a las negativas reiteradas, causó rechazo entre los ciudadanos, que exigen una investigación sobre lo ocurrido. Entre tanto, la joven insistió en que su denuncia busca no solo justicia para su caso, sino también prevenir que otras mujeres sean víctimas de conductas similares en el futuro.

Subintendente acusado de cometer este delito

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra un subintendente de la Policía Nacional adscrito al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, tras la denuncia de una auxiliar de policía que lo acusa de acoso sexual. El caso se centra en un incidente ocurrido el 5 de septiembre de 2025, cuando la presunta víctima reportó haber sido objeto de tocamientos no consentidos por parte del suboficial dentro de un ascensor en las instalaciones del Departamento de Policía del Tolima.

La Procuraduría Provincial de Ibagué ha dispuesto la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad disciplinaria del uniformado. Esta medida busca, además, asegurar la protección de los derechos de la auxiliar de policía, cuya estabilidad emocional se habría visto afectada a raíz del episodio denunciado.

De confirmarse la conducta señalada, el subintendente podría enfrentar una falta disciplinaria conforme a la normativa vigente. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales dentro de las instituciones públicas, en concordancia con la Ley 2365 de 2024 y demás disposiciones relacionadas con el acoso laboral.