Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Grupo Niche será el acto de apertura de Shakira durante sus dos presentaciones en Cali - crédito @shakira/Instagram y Mario Anzuoni/Reuters

Todo está listo en Cali para las dos fechas de Shakira en el estadio Pascual Guerrero, que movilizaron al público vallecaucano para reencontrarse con la cantante que no se presentaba en la ciudad desde el pasó del Tour Fijación Oral en ese mismo escenario.

La expectativa es grande frente a estos dos conciertos, debido a que se eligió como acto de apertura a Grupo Niche, una institución de la salsa colombiana y latinoamericana que, en la previa de estas dos noches, no dudó en elegir sus canciones favoritas de la cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con el diario local El País, los vocalistas de Niche destacaron la oportunidad de compartir escenario con Shakira como un hito en su trayectoria. Fito Echeverría expresó que este encuentro es “una ventana muy, muy grande que se nos da”, aludiendo a la magnitud de la artista y a la posibilidad de unir la historia musical de la agrupación que suma 45 años, con la carrera internacional de la cantante.

Shakira se presentará los días 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali - crédito @BambinoQuintero/X

“Hemos tenido grandes invitaciones por parte de Karol G, Carlos Vives, Fonseca, Juliana, y llegar al punto de abrirle a Shakira, significa que las cosas se están haciendo mejores“, destacó.

Echeverría, oriundo de Barranquilla como la artista, remarcó que siente una doble satisfacción al compartir raíces con ella y recordó con orgullo el momento en que Shakira interpretó un fragmento de Las Cuatro Fiestas, canción compuesta por su padre, Adolfo Echeverría y popularizada por Diomedes Díaz.

“No te puedes imaginar el orgullo y la satisfacción que uno siente con Shakira interpretando por lo menos un pedacito”, afirmó Echeverría.

En cuanto a las canciones favoritas del repertorio de Shakira, los miembros del grupo mencionaron varios éxitos. Echeverría señaló que conoce temas de Pies Descalzos y Hips Don’t Lie por ser uno de los tres himnos oficiales del Mundial de Alemania 2006, mientras que el otro cantante Alex Torres reveló que siente especial aprecio por La Tortura, su colaboración con Alejandro Sanz. Por su parte, Luis Araque incluyó entre sus preferidas Ciega, Sordomuda, Tú, Veneno y La Tortura.

Grupo Niche aseguró que podrían adaptar algunas canciones de Shakira al formato salsero con éxito - crédito cortesía Festelar (Lugopro)

La posibilidad de escuchar a Shakira interpretando temas de Grupo Niche también fue motivo de entusiasmo. Los tres cantantes consideraron que cualquier canción del maestro Jairo Varela sería adecuada para la voz de la artista, aunque mostrando preferencia por títulos emblemáticos como Sin Sentimiento, Hagamos lo Que Diga el Corazón, Cali Pachanguero, Gotas de Lluvia y Una Aventura.

Con todo, los miembros de Niche dejaron abierta la posibilidad de que hayan sorpresas en el Pascual Guerrero, sugiriendo que la cantante, o bien podría interpretar un tema de Niche durante su presentación, o se subiría a la tarima con ellos en medio de su show de apertura. “En su momento, ella decidirá cuál. Eso ya está dicho, pero por aquello de las sorpresas, no puedo decir“, afirmó Echeverría.

Por otra parte, los miembros de Niche dejaron entrever que ven con buenos ojos fusionar el repertorio de Shakira con la salsa. Echeverría destacó la capacidad del director musical José Aguirre para crear nuevas versiones y sugirió que Ciega, Sordomuda podría transformarse en una pieza salsera memorable. “José haría maravillas con una versión salsera para Shakira, y ella lo haría perfecto, porque es muy versátil, como lo demostró con Maluma”, afirmó.

Araque, por su parte, mencionó que temas como Hay Amores y Tú serían muy atractivos en este formato. “Ella tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”, puntualizó.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el segundo semestre de 2025

En cuestión de días, la barranquillera reanudará la actividad de su gira internacional tras unas semanas de descanso que siguieron a sus fechas en México, luego de lo cual iniciarán sus conciertos en América del Sur.

La primera parada será Colombia, donde Shakira brindará tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de Shakira a Cali marcará su regreso después de casi 19 años, cuando se presentó el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral. La gira proseguirá por otros destinos de Suramérica, incluyendo algunos que no se tomaron en cuenta en el primer semestre de 2025 como Ecuador, Paraguay y Uruguay, el paso por la región terminará con dos fechas en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina.

Luego, en los últimos días de diciembre, Shakira brindará dos fechas de caracter más íntimo en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, con las que cerrará su actividad en vivo durante 2025.

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre:

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

11 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

27 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)

28 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)