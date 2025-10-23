Colombia

Influencer deja en evidencia las diferencias culturales entre Colombianos y Paraguayos: “tinto es el vino, no el café”

A pesar de pertenecer a la misma región quedó claro que las diferencias del idioma son grandes

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Las diferencias causaron gracia entre
Las diferencias causaron gracia entre los seguidores que pidieron una segunda parte - crédito Alo Molinas / TikTok

Las diferencias lingüísticas entre Paraguay y Colombia se convirtieron en el centro de atención por la publicación de un video en redes sociales, donde el influencer paraguayo Alo Molinas y el periodista colombiano Haider Florez exploran cómo los mismos objetos cotidianos reciben nombres completamente distintos en cada país, cambios que generan situaciones de confusión y humor.

En la grabación, ambos aparecen frente a la cámara, alternando términos y explicaciones que evidencian el contraste cultural y lingüístico entre ambas naciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el intercambio, los protagonistas se detienen en palabras que, aunque designan objetos similares, adquieren significados diferentes según el país.

Los creadores de contenido solo lograron coincidir con el nombre de un objeto - crédito Alo Molinas / TikTok

Por ejemplo, al referirse a una pajilla para beber, Molinas utiliza el término “pitillo”, mientras que Florez responde: “No, a eso nosotros le decimos pajita”.

La conversación se torna cómica cuando ambos reconocen que, en sus respectivos países, esas palabras pueden tener connotaciones completamente distintas.

“No, pajita es otra cosa. No, pitillo es otra cosa”, se escucha entre risas, subrayando la ambigüedad y el doble sentido que pueden surgir en el habla cotidiana.

El diálogo continúa con la bebida más popular de la región. Cuando uno de ellos identifica un café expreso, el colombiano lo corrige: “Ese es un tinto”. La confusión se intensifica cuando se debate si el “tinto” es vino o café, y si el café debe llevar leche o no.

“No, el café tiene leche” “¿Cómo que el café tiene leche?" “Si es café sin leche. Un tinto”, insisten, mostrando cómo una simple bebida puede ser motivo de debate terminológico.

Varios internautas no pueden creer
Varios internautas no pueden creer que la "chancla" no se llame igual en toda Latinoamérica - crédito Alo Molinas / TikTok

La conversación avanza hacia los dulces y golosinas. Al mencionar el nombre “bon bon bum”, surge la sorpresa: “¿Qué? Un bum bum bum bum. No, eso para nosotros es un chupetín”, señala el paraguayo, evidenciando que incluso los productos más reconocidos pueden variar de nombre y significado en la región.

Además que Bon Bon Bum hace referencia a la marca colombiana, tan arraigada en el país que ha reemplazado el nombre de todos los bombones y chupetes, sin importar la marca.

Por otra parte, el calzado también es motivo de divergencia. Mientras uno sostiene que se trata de una “chancla”, el otro lo llama “zapatilla”.

La discusión se enriquece con referencias culturales, como la mención a la “cenicienta” y la costumbre de las madres de lanzar la zapatilla o la chancla como forma de reprensión.

“No, la mamá te tira la zapatilla; no, la chancla, te tira la chancla”, puntualiza Molinas, resaltando las diferencias en las expresiones familiares.

El recorrido por los términos continúa con la comida rápida.

Para uno, el “perro caliente” es el nombre adecuado para la preparación de la salchicha con dos panes, mientras que el otro lo denomina “pancho”, aclarando que “el perro es el guau guau”.

El nombre colombiano del café
El nombre colombiano del café es uno de los términos que más genera polémica - crédito Alo Molinas / TikTok

En el caso de las bebidas a base de caña de azúcar, el término “mosto” en Paraguay se contrapone a “guarapo” en Colombia, generando otra instancia de confusión: “Guarapo, mosto”.

La ropa interior también presenta variantes. Mientras uno utiliza la palabra “calzones” o “cucos”, el otro prefiere “bombacha” o “bombachita”, mostrando la diversidad de términos para prendas comunes.

Finalmente, el video concluye con la mención de un “balde”, y la sorpresa de Molinas al observar la feliz e inesperada coincidencia: “Pero mira en el balde. primera vez”.

La interacción entre Alo Molinas y Haider Florez pone de manifiesto cómo el español, compartido por millones en América Latina, se fragmenta en una multitud de variantes locales que pueden provocar malentendidos, pero también momentos de humor y aprendizaje.

En cuanto a los comentarios los usuarios pidieron más comparaciones: “pregúntale a tu amigo cómo se dice kepi en Colombia y también resaca” también se hicieron presentes las diferencias dentro de Colombia, "Si los caleños dicen chuspa a la bolsa, entonces ellos tiene su dinero en la chuspas de valores?“.

Tras el buen recibimiento, los creadores prometieron una segunda parte que seguro sacará más risas.

Temas Relacionados

Colombia vs ParaguayCafé con lecheBonbonbumPalabras colombianasColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que Petro “es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia reciente”

María Elvira Salazar afirmó en su cuenta en X que el proyecto social del mandato de Gustavo Petro “es de poder, corrupción e impunidad para criminales”

Congresista estadounidense María Elvira Salazar

Gustavo Petro lanzó dura respuesta a Marco Rubio tras acusarlo de ser responsable de la descertificación de Colombia: “Arriesgué mi vida”

El presidente Gustavo Petro aseguró en su respuesta que el poder político en Estados Unidos quedó “en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo”

Gustavo Petro lanzó dura respuesta

Microbióloga explicó los beneficios y desventajas de ducharse en la mañana y en la noche

Más allá de la preferencia horaria, la experta subrayó la importancia de lavar la ropa de cama al menos una vez por semana para eliminar sudor, bacterias, células muertas y aceites sebáceos acumulados

Microbióloga explicó los beneficios y

Petro se refirió a la Asamblea Constituyente anunciada por el ministro Montealegre: “Para que la constitución de 1991 se vuelva realidad”

El jefe de Estado explicó que la propuesta de la asamblea constituyente no es para adelantar un proyecto “refundacional” sobre la Constitución de 1991, sino para “desarrollarla”

Petro se refirió a la

Halloween en Colombia: las recomendaciones del Invima para el consumo de dulces en niños y licor en adultos durante la celebración

En ambos casos, el consumo excesivo o en mal estado de estos productos podría ocasionar malestares de salud. Por lo tanto, tenga en cuenta los consejos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Halloween en Colombia: las recomendaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Westcol habló de sus exrelaciones

Westcol habló de sus exrelaciones y sobre la posibilidad de volver con alguna, incluida Aida Victoria Merlano: “Casi vuelvo a caer en el triángulo de las Bermudas”

Carlos Vives respondió a comentarios sobre imágenes de su “paquete” con una divertida canción: “Dejen la envidia, dejen los celos”

Valentino Lázaro confesó que recibió una citación en la Fiscalía por Andrea Valdiri: “Me llamó al teléfono”

Valentina Lizcano se refirió a Yina Calderón y anunció qué la invitaron a ‘La casa de los famosos Colombia’: “No quiero ir”

Yina Calderón confrontó a Manelyk por decir que su entrada al ‘Stream Fighters 4’ fue de bajo presupuesto: “Yo no tengo la culpa de tu amargura”

Deportes

Luis Díaz habló de las

Luis Díaz habló de las sensaciones que tuvo al marcar por primera vez con el Bayern Múnich en Champions League: “Es bonito”

Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

La prensa brasileña destacó al colombiano Jorge Carrascal tras impresionante gol en el Flamengo vs. Racing: “De la sorpresa a la certeza”

Ministerio del Deporte aclaró si el Deportivo Pereira tiene o no reconocimiento deportivo para participar en la liga colombiana

Así será el recorrido para los ciclistas colombianos del Tour de Francia 2026