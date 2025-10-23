Encontraron en conjunto residencial de Cúcuta 60 barras de oro y 30.000 dólares en efectivo: el capturado tiene contratos con entidades públicas

Este es el conjunto en el que se realizó el procedimiento de extensión de dominio - crédito Google Maps

Un procedimiento de extinción de dominio desarrollado en el exclusivo conjunto residencial Sierra Nevada, de Cúcuta, reveló una situación insólita para las autoridades.

Durante la aplicación de medidas cautelares, equipos de la Dijín y el CTI localizaron 61 barras de oro y treinta mil dólares en efectivo, activos cuya procedencia legal ninguno de los presentes pudo justificar, según lo reportado en el operativo.

La incautación derivó en la captura de Diego Enrique Anzola Ardila, quien deberá responder penalmente por el hallazgo.

Las autoridades indicaron que la acción tiene como trasfondo una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en la que el capturado, junto con otros implicados, estaría señalado de actos de corrupción relacionados con la gestión de contratos públicos en departamentos como Norte de Santander y otras regiones.