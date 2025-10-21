Trabajadores del aeropuerto El Dorado habían advertido riesgos antes del accidente que dejó un operador fallecido: “Personal sin capacitación”

El gremio laboral había advertido sobre la falta de capacitación y rotación de personal en el aeropuerto de Bogotá - crédito Colprensa

Un día después de que el país conociera de la muerte de un operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando fue arrollado por un vehículo de Avianca en la pista, se conocen nuevos detalles de las denuncias previas de los sindicatos de trabajadores que advertían del riego.

Según se conoció en la mañana del martes 21 de octubre, el gremio laboral del sector aéreo, encabezado por la Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios, había enviado una notificación al Ministerio de Trabajo apenas un mes antes del trágico accidente ocurrido en la mañana del lunes 20 de octubre, por lo que no los tomó por sorpresa.

Dani Moreno, presidente de la asociación, expuso al informativo de Rtvc que desde la organización habían advertido insistentemente sobre problemas en la rotación de personal y la falta de capacitación adecuada de los trabajadores que llegan a desempeñarse en funciones críticas dentro del aeropuerto.

Según Moreno, esta deficiencia formativa podría haber sido un factor determinante en el evento fatídico ocurrido en la principal terminal aérea del país.

“El sector aéreo es quizá el sector más regulado por toda la normativa que hay detrás. No es, digamos, manejarlo prudentemente como lo están haciendo ahorita: contratando el personal sin las capacitaciones debidas”, enfatizó en diálogo con el medio público.

Además, el presidente del sindicato detalló que existen gestiones recientes para alertar a las autoridades sobre lo que calificó como una problemática estructural. Según comentó, apenas el 29 de septiembre se realizó una inspección del Ministerio del Trabajo, proceso que fue solicitado el 15 de septiembre tras varios años de advertencias formales sobre riesgos laborales conocidos.

“Precisamente el 29 de septiembre se adelantó una visita de inspección (del Ministerio del Trabajo), donde el 15 de septiembre nosotros solicitamos por la gravedad y porque ya hace bastantes años llevamos advirtiendo de la situación que podía desencadenar en lo que hoy desafortunadamente estamos viviendo, vemos una omisión de los representantes legales de estas instituciones”, señaló el líder del sindicato.

Las causas precisas del atropello, que dejó un saldo trágico en la principal terminal aérea del país, aún se investigan por parte de las autoridades pertinentes. Sin embargo, la información preliminar recogida por la asociación evidencia que el gremio ya había identificado presuntos factores de riesgo relacionados con la contratación y formación de los empleados, lo que, de acuerdo con su postura, podría haber incidido directamente en la seguridad operacional del aeropuerto.