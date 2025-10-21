Colombia

Cámara de Representantes aceptó la renuncia de Andrés Calle, salpicado en el escándalo de corrupción de la Ungrd

La plenaria aprobó la dimisión del ex presidente de la corporación, investigado por presuntamente haber recibido un soborno de 1.000 millones de pesos

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Calle, del Partido Liberal, dejó su curul mientras la Corte Suprema avanza en la investigación por presuntos sobornos - crédito Colprensa

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el martes 21 la renuncia del congresista Andrés Calle, expresidente de esa corporación, que está implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Calle, del Partido Liberal, es señalado de haber recibido un presunto soborno de 1.000 millones de pesos, hecho que investiga la Corte Suprema de Justicia dentro del entramado de presuntos pagos irregulares a congresistas a cambio de apoyo político al Gobierno.

El ex presidente de la Cámara, Andrés Calle, presentó su renuncia tras verse involucrado en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito X

En su carta de renuncia, el exrepresentante aseguró que su decisión no pretende evadir la justicia, sino concentrarse en su defensa. “Esta renuncia no busca evadir mi fuero judicial, pues a pesar de todos los acontecimientos espero poder demostrar inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ende no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural”, escribió Calle en la misiva dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara.

Con la aceptación de su renuncia, el legislador dejó oficialmente su curul, mientras el alto tribunal mantiene abierta la investigación en su contra. La Corte Suprema deberá determinar si los señalamientos que lo vinculan con los contratos irregulares en la Ungrd tienen sustento suficiente para avanzar hacia una imputación formal.

El caso forma parte del mayor escándalo político que enfrenta el Gobierno Petro, en el que también fueron mencionados otros congresistas y exfuncionarios públicos. Por ahora, la Cámara notificará oficialmente la vacancia del cargo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá definir la persona que asumirá la curul del Partido Liberal.

Noticia en desarrollo...

