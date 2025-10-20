Jurados denuncian por TikTok la baja asistencia a votaciones de los Consejos de Juventud

Usuarios en redes sociales comentaron que no sabían acerca de estas votaciones - crédito TikTok

La jornada electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Colombia estuvo marcada por la escasa presencia de votantes en los puestos de votación, una situación que se reflejó ampliamente en redes sociales.

En la plataforma TikTok, usuarios documentaron la soledad en las mesas y el desánimo de los jurados, acompañando sus publicaciones con imágenes de papeletas sin usar y música alusiva a la desolación.

La cuenta de @ymarceagu07 mostró un puesto de votación, aparentemente en un colegio, vacío, acompañado de la canción de Titanic, para ilustrar que “no había nadie con vida”.

Por otra parte, @valentinavargas291 compartió cómo, al final de la jornada, tuvieron que romper cientos de papeletas que no se usaron: “Eso era pique y pique papeles porque casi nadie fue a votar”. Además, provocó risa entre sus seguidores al adornar el hecho con el popular audio del expresidente Uribe: “A Colombia la está matando la pereza”.

Cada papeleta que no sea usada debe destruirse al cerrar los puestos de votación para evitar fraude - crédito @valentinavargas291 / TikTok

Estas escenas, replicadas en numerosos videos, evidenciaron el abstencionismo que caracterizó la jornada y generaron comentarios que atribuyeron la baja asistencia a la falta de información, ya que muchos jóvenes se enteraron de la convocatoria únicamente anoche en las redes.