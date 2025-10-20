Efraín Cepeda acusó a Petro de poner en riesgo la estabilidad nacional por su “diplomacia por X”: “Está jugando con candela”

El senador acusó al presidente Gustavo Petro de destruir la confianza con Estados Unidos y de manejar la política exterior con irresponsabilidad - crédito redes sociales

Las declaraciones del senador y precandidato conservador Efraín Cepeda provocaron un fuerte eco político en el país, luego de que acusara al presidente Gustavo Petro de poner en riesgo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, debido a los señalamientos entre las dos naciones en torno a sus políticas contra el narcotráfico.

El expresidente del Senado, con tono enérgico, afirmó que el mandatario “está jugando con candela” al publicar mensajes que, según él, deteriorado la confianza entre ambos países y agravado una crisis que ya se considera la más delicada en décadas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Efraín Cepeda sostuvo que el jefe de Estado actúa con irresponsabilidad frente a un socio histórico: “El presidente Petro está jugando con candela. Sus X (refiriéndose a sus mensajes en la red social de Elon Musk) irresponsables nos tienen sumidos en la peor crisis diplomática con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de América. Esa diplomacia por X destruye la confianza, así como ha destruido la economía colombiana”.

Efraín Cepeda criticó duramente la llamada “diplomacia por X” del presidente Gustavo Petro, a la que responsabilizó por el deterioro de la relación con Washington - crédito @EfrainCepeda/X - Presidencia

El dirigente conservador señaló además que la gestión del Gobierno no solo afectó la diplomacia, sino la seguridad interna. En sus palabras, “no sucede lo mismo con los grupos armados, que con el embeleco de la ‘Paz Total’ han venido apoderándose de seiscientos 50 municipios, han continuado con el crecimiento de los cultivos ilícitos y con el narcotráfico a través de Venezuela, con la mirada pasiva del presidente de la República”.

Cepeda hizo un llamado directo a las autoridades para que enfrenten el avance de los grupos ilegales en el país: “Aquí es la hora de actuar, aquí es la hora de decirle a los grupos armados, que hay gobiernos constituidos, que hay Fuerzas Militares importantes para detener ese avance que tiene confinadas seiscientos 50 poblaciones en Colombia y 300.000 hectáreas de cocaína”.

Las palabras del senador se producen en medio del deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos; el origen del conflicto se encuentra en los cruces entre Gustavo Petro y Donald Trump, que se enfrentaron públicamente por temas relacionados con el narcotráfico.

Efraín Cepeda aseguró que la política de “Paz Total” se convirtió en una excusa para que los grupos armados se expandan y controlen amplios territorios del país - crédito Colprensa

Esta es una de las razones de la fractura política entre Colombia y Estados Unidos

Trump acusó al mandatario colombiano de favorecer el aumento en la producción de drogas y de actuar como supuesto aliado de redes ilegales, al calificarlo como “líder del narcotráfico”. Como consecuencia, el expresidente estadounidense anunció la suspensión de la ayuda económica y militar que Washington destinaba a la lucha antidrogas en territorio colombiano —una medida adicional a la descertificación que ya había hecho para 2026—.

Esa decisión generó preocupación entre distintos sectores políticos, debido al impacto que puede tener en la cooperación bilateral, ya que Estados Unidos ha sido por décadas el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y la suspensión de los recursos representa un golpe directo a los programas de seguridad y control territorial.

El presidente Petro respondió con firmeza a las acusaciones de Trump y negó cualquier vínculo con el narcotráfico y defendió su política de ‘Paz Total’, la cual, según él, busca desarticular las estructuras criminales desde las raíces sociales que las sostienen.

El enfrentamiento verbal entre Gustavo Petro y Donald Trump desató una crisis sin precedentes entre Bogotá y Washington - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

Petro aseguró que su propósito es construir una paz estable mediante el diálogo, no fortalecer a los grupos armados. También criticó las palabras de Trump, al que acusó de desconocer la realidad colombiana y de atacar sin fundamentos.

Cabe destacar que las tensiones se agravaron tras incidentes en el mar Caribe, donde buques estadounidenses atacaron embarcaciones que, según versiones colombianas, eran de pescadores locales. El presidente Petro calificó esas acciones como una violación a la soberanía nacional y exigió explicaciones a Washington; Trump, en cambio, defendió las operaciones, señalando que los ataques se dirigían contra “narcosubmarinos” utilizados para el tráfico de drogas.