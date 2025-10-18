Marcela Reyes preocupa a seguidores al mostrarse vulnerable en redes sociales que fue relacionado con B King: “Hay procesos que sacan lágrimas”

El difícil momento de Marcela Reyes, la DJ se muestra vulnerable y comparte su experiencia de duelo - crédito @marcelareyes/Instagram

La aparición de Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana, en medio de un mar de lágrimas y con un mensaje de alta carga emocional en sus redes sociales, generó inquietud entre sus seguidores e impulsó una oleada de reacciones sobre su estado de ánimo.

La artista compartió el 17 de octubre un video en el que se mostró llorando de manera desconsolada mientras miraba a la cámara y abordó en un audio las dificultades que enfrenta en su vida personal.

La publicación de Reyes coincidió con el primer mes del fallecimiento de su expareja, el cantante Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, hallado muerto en México después de haber desaparecido junto a un amigo. La artista señaló que, a lo largo de este mes, “muchas personas han intentado apagar su brillo y energía a través de malos comentarios y señalamientos”, una situación que la ha afectado de forma notoria.

Marcela Reyes afirmó: “Levántate incluso aunque duela, aunque la mala energía no quiera que abras tus alas, ábrelas más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieras llegar”. La artista agregó que este periodo la llevó a plantearse abandonar su carrera, aunque descartó esa decisión debido al respaldo de su familia y a su fe.

La Dj confesó que ha pasado por duros momentos en los últimos días tras la muerte de su ex B King - crédito @marcelareyes/ Instagram

“Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante y aunque hay procesos en los que uno piensa hasta tirar la toalla, siempre hay que decidir tomar más fuerza para seguir adelante de la mano de Dios”, manifestó en su relato.

Tras la muerte de B King, Reyes atravesó un proceso marcado por la polémica, pues fue objeto de señalamientos públicos debido a desencuentros previos con el artista tras su separación. Tanto la DJ como su equipo legal rechazaron cualquier implicación en los hechos y recalcaron que Marcela Reyes estaba enfocada en superar el duelo por la pérdida y las dificultades afrontadas en una relación de más de siete años.

La artista afirma que ahora se siente en condiciones de retomar el control de su vida. “Estoy segura que lo que viene es mucho más grande porque pasé las pruebas con honores, estoy lista para asumir cosas mucho más grandes y mejores”, subrayó en su mensaje.

La Dij aseguró que desúes de este periodo dificil llegaran mejores cosas a su vida - crédito @marcelareyes/Instagram

El episodio reciente reitera el nivel de exposición pública al que se ven sometidas personalidades como Marcela Reyes. El caso movilizó muestras públicas de apoyo y abrió el debate sobre la presión que enfrentan las celebridades en el entorno digital colombiano.

La muerte de B King y Regio Clownn en Ciudad de México ha intensificado la atención sobre la escena de la música urbana colombiana, motivando versiones y rumores en redes sociales respecto a las relaciones entre los artistas implicados.

Ante este contexto, Rogelio Mastracci, diseñador y amigo cercano de Regio Clownn, ofreció su testimonio y desmintió versiones sobre supuestas relaciones sentimentales o pactos ajenos al mundo artístico.

Rogelio Mastracci, amigo y socio de Regio Clownn, descartó versiones sobre relaciones sentimentales entre los involucrados y aclaró detalles sobre la organización de eventos en México - crédito @rogeliomastracci7/IG

Mastracci detalló que su vínculo con Regio Clownn surgió varios años atrás durante una pasarela en Ecuador y se desarrolló a través de colaboraciones constantes en el impulso de artistas, especialmente colombianos, tanto en moda como en música. “Más que vestir, empoderamos personas, impulsamos artistas. Éramos como esa fusión de sacar a la persona de donde estaba y subirla a la luz”, dijo Mastracci en el pódcast Más allá del silencio con Rafael Poveda.

La experiencia organizativa de Regio Clownn llevó a crear eventos en México destinados a la comunidad colombiana, donde la música electrónica se combinaba con presentaciones de artistas invitados. En este escenario, surgió la idea de contratar a Marcela Reyes. Mastracci afirmó que, un mes antes del suceso que involucró a B King, intentaron negociar la participación de la DJ en un evento. “Regio la conocía y Regio habló maravillas de Marcela Reyes. La admiraba como persona y como artista”, aseguró el diseñador, señalando así que existía una relación profesional previa entre Reyes y Regio Clownn.

Pese al interés, la contratación no avanzó debido a solicitudes logísticas, en particular la exigencia de Reyes de viajar con su maquillador, lo que resultó en la cancelación de su presencia. Posteriormente, decidieron invitar a B King con la intención de proyectar su carrera. “Queríamos impulsar la carrera de B King porque tenía el talento y nosotros teníamos los materiales”, especificó Mastracci. El acuerdo incluyó una compensación de 1.500 dólares y estadía en un hotel de lujo, condiciones que destacaron la seriedad con la que gestionaban la relación con los artistas.

El diseñador relató que la admiración de Regio Clownn por Marcela Reyes motivó intentos para sumarla a un evento musical dirigido a la comunidad colombiana - crédito @notitalencol/IG

Sobre las versiones que apuntan a la existencia de “negocios raros” o actividades ajenas a la promoción artística, Mastracci fue enfático: “Mi negocio con ellos era artístico, exclusivamente artístico”. Reconoció las menciones en redes sociales sobre posibles aspiraciones de “más fama, más poder” por parte de B King y Regio Clownn, pero afirmó que no tenía conocimiento sobre otro tipo de negociaciones.