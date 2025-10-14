Anuncian decisión judicial en el caso de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, por caso de secuestro y tortura

Luis Alberto Rendón, investigado por su presunta participación en secuestro y tortura, permanecerá bajo vigilancia en su domicilio - crédito Greeicy / Instagram

Durante el lunes 13 de octubre de 2025, se confirmó una decisión judicial sobre el caso de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante y actriz Greeicy Rendón. El ciudadano debe cumplir la medida de aseguramiento en su domicilio bajo supervisión de las autoridades, en medio del proceso penal que enfrenta por los delitos de secuestro y tortura agravada.

Y es que la Fiscalía General de la Nación está investigando una serie de denuncias de los trabajadores de la finca de su hija, ubicada en el sector de Llanogrande, en el oriente antioqueño, que lo señalan como el presunto determinador de los cargos mencionados. De comprobarse su responsabilidad en los delitos, podría recibir una condena de hasta 60 años de prisión.

El caso por el que el papá de la artista caleña está vinculado al proceso se presentó en mayo de 2023, cuando ocurrió un robo en una finca de propiedad de Greeicy Rendón en el departamento de Antioquia y desencadenó una serie de hechos que, según la Fiscalía, constituyeron graves violaciones a la libertad y la integridad personal.

Las declaraciones de las víctimas resultaron determinantes para la apertura de un proceso judicial por secuestro y tortura agravada - crédito @greeicy / Instagram

De acuerdo con el expediente judicial, tras el hurto, Luis Alberto Rendón habría convocado a los encargados del cuidado del inmueble a una supuesta reunión. Al llegar, estas personas fueron interceptadas por varios hombres que ya se encontraban en el lugar, que las retuvieron contra su voluntad y las sometieron a actos violentos.

La investigación detalla que el objetivo de estos actos era obtener información sobre el paradero de una caja fuerte que, presuntamente, contenía una millonaria suma de dinero en efectivo y que se había perdido durante el robo.

Las víctimas denunciaron haber sido agredidas físicamente e intimidadas, y una de las prácticas reportadas consistió en introducir una manguera en la boca de una de ellas para provocar asfixia y forzar confesiones, de acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo.

Asimismo, se indicó que la intervención de las autoridades se llevó a cabo cuando un vigilante de la finca, al escuchar gritos, alertó a la Policía Nacional. Durante la verificación de los hechos, los agentes capturaron a tres personas en flagrancia.

Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, se presentó en La Voz Senior - crédito Emisión La Voz Senior / Canal Caracol

A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una investigación formal, recopilando testimonios, documentos y otros elementos probatorios que, según el ente acusador, permitieron establecer la posible implicación de Luis Alberto Rendón como instigador de los hechos.

El proceso penal en contra del padre de la artista avanzó con la imputación de cargos por secuestro y tortura agravada. En las audiencias preliminares, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad y se conoció que el imputado no aceptó los cargos, pese a la presentación de material probatorio que, según el ente acusador, respalda la hipótesis de su participación directa.

El juez de control de garantías, tras legalizar la captura y analizar las condiciones físicas y de edad de Luis Alberto Rendón, resolvió que la medida de aseguramiento se cumpliera en su residencia, bajo supervisión, en lugar de ordenar su reclusión en un centro carcelario.

Greeicy no ha emitido declaraciones al respecto - crédito cortesía Agencia Jaque

Cabe mencionar, que en el momento en el que ocurrieron los hechos en 2023, tanto Greeicy Rendón como Mike Bahía estaban en Miami, cumpliendo con sus compromisos, como su asistencia a los Premios Billboard.

Hasta el momento, Greeicy Rendón no ha emitido declaraciones públicas respecto a la situación de su padre y continúa subiendo contenido en redes sociales relacionado con su música y más recientes canciones. Incluso, subió un video junto a su hijo Kai lo que tiene sorprendidos a sus fanáticos que están a la espera de su pronunciamiento.