Colombia

Petición del Tren de Aragua de ser incluida en la Paz Total de Petro no fue espontánea: así se planeó la solicitud

A Alias Larry Changa, fundador de la organización criminal, se le habría dado a conocer la propuesta meses atrás

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Congresistas colombianos solitiaron al Gobierno
Congresistas colombianos solitiaron al Gobierno declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista. El presidente Petro no ha decidido si aceptar una negociación con el grupo - crédito Infobae

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está adelantando ocho procesos de paz con distintos grupos armados y estructuras criminales. Esto, en medio de críticas y cuestionamientos a su política de Paz Total. Sin embargo, otro grupo al margen de la ley busca hacer parte de ese listado.

Por medio de una misiva, Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa y fundador del Tren de Aragua, solicitó ser incluido en la política de Paz Total del Gobierno. En el documento, el señalado criminal otorgó poder a los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Kalev Giraldo Escobar para hacer la petición en nombre de la organización delincuencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Solicitud de exploración de un proceso de paz con el grupo denominado o conocido como el “Tren de Aragua”, del cual soy uno de sus fundadores, esto dentro de las políticas de Paz Total que se encuentra desarrollando e implementando el Gobierno Nacional de Colombia. Dicho grupo cuenta con presencia en Colombia y en varios países de Suramérica”, se lee en el texto firmado por Álvarez y sus apoderados.

Carta en la que líder
Carta en la que líder del Tren de Aragua solicita al presidente Petro ingresar a la Paz Total - crédito Redes Sociales / X

Esta propuesta, que surge cuando al presidente Gustavo Petro le queda menos de un año de mandato, y tras algunas negociaciones de paz fallidas, no habría sido improvisada ni espontánea. De acuerdo con una fuente consultada por El Tiempo, cuya identidad no fue revelada, la idea de explorar un camino alternativo orientado a la paz ya había sido planteada meses atrás, aunque el cabecilla no había mostrado disposición a considerarla.

El cambio se produjo recientemente, cuando el propio “Larry Changa” contactó a su equipo de defensa tras mantener una conversación con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, otro de los fundadores del grupo criminal. En ese diálogo, Álvarez Núñez pidió a sus abogados que analizaran la viabilidad de entablar diálogos con el Estado.

Poco después de su captura, Álvarez Núñez solicitó que se le entregara un libro en cuyo contenido se menciona al Tren de Aragua y, a partir de esa lectura, comenzó a discutir con sus abogados la situación de los jóvenes en el estado venezolano de Aragua, el desempleo y la falta de oportunidades que enfrentan. La fuente indicó al medio citado que alias Larry Changa concluyó que “muchos terminaban en la violencia porque no había otro camino”.

"Larry Changa" habría conversados con
"Larry Changa" habría conversados con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, para determinar si solicitaba o no la inclusión en la Paz Total - crédito Policía Nacional/Dijín

Posteriormente, el fundador del Tren de Aragua tuvo una conversación directa con “Niño Guerrero”, en la que le expuso la coyuntura política en Colombia y la posibilidad de optar por una “oportunidad distinta”. “El grupo debería analizarlo con seriedad, además de revisar las alternativas jurídicas y de cómo se haría ese sometimiento”, indicó la fuente al informativo citado.

En consecuencia, la propuesta finalmente allegada al Gobierno Petro fue discutida previamente con otros miembros de la cúpula de la organización criminal. Al parecer, estas personas no habrían descartado la opción de participar en un eventual proceso de paz con la administración actual. “Desde la cúpula del Tren hay interés en explorar una salida política”, afirmó.

Esta solicitud no solo habría tenido el visto bueno de algunos de los integrantes del Tren de Aragua. Según explicó la fuente a El Tiempo, luego de la redacción del documento, tanto “Larry Changa” como su esposa lo revisaron y, finalmente, fue enviado al Gobierno.

El Gobierno del presidente Gustavo
El Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta ocho negociaciones de paz. El Tren de Aragua espera ser incluido - crédito Presidencia

La decisión de Álvarez Núñez también estaría motivada por preocupaciones de seguridad familiar. Pues, al parecer, la esposa del criminal, que reside en Colombia, ha hecho advertencias por la presencia de periodistas extranjeros en la zona donde vive. “Grabaron imágenes de sus hijas, y eso lo tiene muy preocupado. Él siente que están en riesgo”, detalló la fuente al medio mencionado.

Hasta el momento se desconoce la respuesta que dará el presidente Gustavo Petro a la petición de la organización. La aceptación de la misma podría generar divisiones en el país político colombiano, teniendo en cuenta que algunos congresistas solicitaron al jefe de Estado declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista.

Temas Relacionados

Tren de Aragua Larry Amaury Álvarez Núñez Larry Changa Gustavo Petro Paz totalColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

Los de Néstor Lorenzo se impusieron por 4-0 al Tri en Arlington, en un juego que aprovechó cada espacio que le permitieron los futuros anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia barrió a México en

Chontico Día y Noche 11 de octubre, resultados de los últimos sorteos

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche 11

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Video: artista armó rumba en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

Colombia barrió a México en

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia