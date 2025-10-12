Petición del Tren de Aragua de ser incluida en la Paz Total de Petro no fue espontánea: así se planeó la solicitud

Congresistas colombianos solitiaron al Gobierno declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista. El presidente Petro no ha decidido si aceptar una negociación con el grupo - crédito Infobae

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está adelantando ocho procesos de paz con distintos grupos armados y estructuras criminales. Esto, en medio de críticas y cuestionamientos a su política de Paz Total. Sin embargo, otro grupo al margen de la ley busca hacer parte de ese listado.

Por medio de una misiva, Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa y fundador del Tren de Aragua, solicitó ser incluido en la política de Paz Total del Gobierno. En el documento, el señalado criminal otorgó poder a los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Kalev Giraldo Escobar para hacer la petición en nombre de la organización delincuencial.

“Solicitud de exploración de un proceso de paz con el grupo denominado o conocido como el “Tren de Aragua”, del cual soy uno de sus fundadores, esto dentro de las políticas de Paz Total que se encuentra desarrollando e implementando el Gobierno Nacional de Colombia. Dicho grupo cuenta con presencia en Colombia y en varios países de Suramérica”, se lee en el texto firmado por Álvarez y sus apoderados.

Carta en la que líder del Tren de Aragua solicita al presidente Petro ingresar a la Paz Total - crédito Redes Sociales / X

Esta propuesta, que surge cuando al presidente Gustavo Petro le queda menos de un año de mandato, y tras algunas negociaciones de paz fallidas, no habría sido improvisada ni espontánea. De acuerdo con una fuente consultada por El Tiempo, cuya identidad no fue revelada, la idea de explorar un camino alternativo orientado a la paz ya había sido planteada meses atrás, aunque el cabecilla no había mostrado disposición a considerarla.

El cambio se produjo recientemente, cuando el propio “Larry Changa” contactó a su equipo de defensa tras mantener una conversación con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, otro de los fundadores del grupo criminal. En ese diálogo, Álvarez Núñez pidió a sus abogados que analizaran la viabilidad de entablar diálogos con el Estado.

Poco después de su captura, Álvarez Núñez solicitó que se le entregara un libro en cuyo contenido se menciona al Tren de Aragua y, a partir de esa lectura, comenzó a discutir con sus abogados la situación de los jóvenes en el estado venezolano de Aragua, el desempleo y la falta de oportunidades que enfrentan. La fuente indicó al medio citado que alias Larry Changa concluyó que “muchos terminaban en la violencia porque no había otro camino”.

"Larry Changa" habría conversados con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, para determinar si solicitaba o no la inclusión en la Paz Total - crédito Policía Nacional/Dijín

Posteriormente, el fundador del Tren de Aragua tuvo una conversación directa con “Niño Guerrero”, en la que le expuso la coyuntura política en Colombia y la posibilidad de optar por una “oportunidad distinta”. “El grupo debería analizarlo con seriedad, además de revisar las alternativas jurídicas y de cómo se haría ese sometimiento”, indicó la fuente al informativo citado.

En consecuencia, la propuesta finalmente allegada al Gobierno Petro fue discutida previamente con otros miembros de la cúpula de la organización criminal. Al parecer, estas personas no habrían descartado la opción de participar en un eventual proceso de paz con la administración actual. “Desde la cúpula del Tren hay interés en explorar una salida política”, afirmó.

Esta solicitud no solo habría tenido el visto bueno de algunos de los integrantes del Tren de Aragua. Según explicó la fuente a El Tiempo, luego de la redacción del documento, tanto “Larry Changa” como su esposa lo revisaron y, finalmente, fue enviado al Gobierno.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta ocho negociaciones de paz. El Tren de Aragua espera ser incluido - crédito Presidencia

La decisión de Álvarez Núñez también estaría motivada por preocupaciones de seguridad familiar. Pues, al parecer, la esposa del criminal, que reside en Colombia, ha hecho advertencias por la presencia de periodistas extranjeros en la zona donde vive. “Grabaron imágenes de sus hijas, y eso lo tiene muy preocupado. Él siente que están en riesgo”, detalló la fuente al medio mencionado.

Hasta el momento se desconoce la respuesta que dará el presidente Gustavo Petro a la petición de la organización. La aceptación de la misma podría generar divisiones en el país político colombiano, teniendo en cuenta que algunos congresistas solicitaron al jefe de Estado declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista.