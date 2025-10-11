México vs. Colombia EN VIVO: comienza la preparación para el Mundial 2026, siga el minuto a minuto

Colombia vs México: dónde ver partido amistoso por fecha FIFA 2025.

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del juego entre las selecciones de Colombia y México, como parte de la preparación de ambos combinados de cara a su participación en el Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primer reto en Estados Unidos como parte de sus amistosos, una vez concretada su clasificación como el cuarto mejor equipo de la Conmebol, y tendrá en frente a un rival con el que no pierde desde 2010.

Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre vienen mostrando mejorías sensibles en su rendimiento, lo que se hizo especialmente evidente durante la pasada Copa de Oro.

No se pierda todas las incidencias de este primer examen para los actuales subcampeones de América, que dará inicio a las 8:10 p. m. en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.