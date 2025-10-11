Colombia

México vs. Colombia EN VIVO: comienza la preparación para el Mundial 2026, siga el minuto a minuto

Los de Néstor Lorenzo se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en Arlington, con novedades significativas en su convocatoria

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Colombia vs México: dónde ver
Colombia vs México: dónde ver partido amistoso por fecha FIFA 2025.

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del juego entre las selecciones de Colombia y México, como parte de la preparación de ambos combinados de cara a su participación en el Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primer reto en Estados Unidos como parte de sus amistosos, una vez concretada su clasificación como el cuarto mejor equipo de la Conmebol, y tendrá en frente a un rival con el que no pierde desde 2010.

Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre vienen mostrando mejorías sensibles en su rendimiento, lo que se hizo especialmente evidente durante la pasada Copa de Oro.

No se pierda todas las incidencias de este primer examen para los actuales subcampeones de América, que dará inicio a las 8:10 p. m. en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

20:59 hsHoy

Este fue el último partido de David Ospina con la selección Colombia: regresó al arco al año tras superar dura lesión

El portero de Atlético Nacional vivirá un partido especial ante la “Tri” en Los Angeles

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Brayan Vera y David Ospina
Brayan Vera y David Ospina saludándose en el último Colombia vs. México

El 10 de octubre de 2025, en la previa del partido entre México y Colombia, el argentino Néstor Lorenzo confirmó la presencia de tres titulares en el partido que se llevará a cabo en Los Angeles.

20:17 hsHoy

México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

La preparación para el Mundial de 2026 comenzará en Estados Unidos, donde el equipo de Néstor Lorenzo espera seguir en la buena tónica con la que terminó las Eliminatorias Sudamericanas

Carlos Pulido

Carlos Pulido

La última vez que se
La última vez que se vieron las caras colombianos y mexicanos fue en 2023

La selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026: el equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primer reto en Estados Unidos.

