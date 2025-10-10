Colombia

Músico colombiano denunció acto de intolerancia mientras tocaba vallenato en el metro de Nueva York: “Siempre habrá días difíciles”

El joven vivió un momento tenso cuando atacaron sus instrumentos, pero su reacción llena de calma y orgullo por sus raíces ha causado la reacción de celebridades, incluido Rolando Ochoa

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Alejo Portela conmueve tras sufrir
Alejo Portela conmueve tras sufrir agresión mientras interpretaba vallenato en metro de Nueva York - crédito @alejoportelaa/tiktok

El metro de Nueva York, acostumbrado al ruido y a los sonidos que marcan el ritmo de la ciudad, fue testigo de un momento de intolerancia que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Se trata de lo que vivió Alejo Portela, un joven músico colombiano que desde hace años comparte su talento en los pasillos de las estaciones del sistema subterráneo, ya que fue víctima de un acto de agresión mientras interpretaba música vallenata, el género que representa con orgullo sus raíces caribeñas.

De acuerdo con la publicación que hizo en sus redes sociales, todo comenzó como una jornada habitual, se encontraba tocando el acordeón y animando a los transeúntes: “Bienvenidos un día más tocando música vallenata acá en el metro de la ciudad de Nueva York”.

Su entusiasmo contagió rápidamente a los pasajeros, quienes se detuvieron a escucharlo, grabarlo y bailar junto a él, y en medio del espectáculo, el músico se encontró con el imitador de Yo me llamo del legendario Rafael Orozco —figura del vallenato— y juntos interpretaron Solo para ti, una de las canciones más queridas del repertorio colombiano.

Alejo Portela y el imitador
Alejo Portela y el imitador de Rafael Orozco dieron concierto en el metro de Nueva York - crédito @alejoportelaa/tiktok

Sin embargo, lo que parecía una celebración de la cultura y el arte latino terminó convirtiéndose en un episodio lamentable, ya que después de que el imitador se retiró, Portela continuó cantando y en un momento inesperado un ciudadano reaccionó con violencia.

En la grabación compartida por Alejo Portela se puede ver que un hombre que iba pasando por el lugar se acercó y pateó los equipos de sonido e instrumentos musicales del joven, generando sorpresa y tristeza en el colombiano, pero también indignación entre los presentes, los cuales, especialmente los adultos mayores que disfrutaban del momento, le dijeron alarmados: “¡Llame a la policía!”

El hecho, captado en video, rápidamente se difundió en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo y solidaridad con el artista.

De hecho, el acordeonero Rolando Ochoa le dejó un mensaje de fortaleza y lo animó a seguir adelante con su trabajo en la música.

Cada quien da de lo que tiene en su corazón. Sigue adelante, papá. Dios te bendiga”, comentó el famoso músico.

Músico colombiano sufre agresión en el metro de Nueva York - crédito @alejoportelaa/tiktok

El incidente reavivó el debate sobre la intolerancia hacia las expresiones culturales en espacios públicos de grandes ciudades como Nueva York y el problema de la xenofobia que se vive en varias partes del mundo. Sin embargo, lejos de responder con enojo, Portela mantuvo la calma y envió un mensaje de fortaleza.

Siempre habrá días difíciles, pero la actitud marca la diferencia al levantarse. Y a pesar de los momentos malos, siempre debemos levantar la cabeza y continuar. Hay que sentirnos siempre orgullosos de donde venimos”, expresó el joven después de que el ciudadano tirara al suelo sus pertenencias sin razón ni mediar palabra.

Su reacción fue aplaudida por la comunidad latina, que destacó su resiliencia y su compromiso por llevar el folclor colombiano a escenarios no convencionales.

Al día siguiente, Alejo Portela publicó un nuevo video en el que relató lo sucedido con más detalle y reflexionó sobre el significado del incidente.

“Lo que acabaron de ver me ocurrió y quiero compartirles esta experiencia porque quiero compartir las cosas buenas como también las malas”, dijo, mientras explicaba que ese puesto ha sido su lugar de trabajo desde hace varios años, a pesar de que llevaba un tiempo sin presentarse por cuestiones laborales, pero que había decidido volver porque considera que es un punto de conexión con el público.

Intolerancia en Nueva York: músico latino es agredido durante show en el metro - crédito @alejoportela/IG

Sobre el ataque, el músico se mostró decepcionado por el cambio en el ambiente de un lugar que siempre había considerado seguro, pero resaltó la empatía de quienes se acercaron a ayudarlo tras el incidente y dejó un mensaje esperanzador:

Siento que la situación que está viviendo este país ha hecho que las personas tomen este tipo de actitudes. Este espacio ya no es el mismo, antes me sentía muy querido y compartíamos nuestra cultura latina... Comparto esta historia no desde el rencor ni desde la rabia, sino para que tomemos conciencia. Que si suceden actos como estos, siempre los miremos desde la empatía. La música debe seguir siendo un puente para conectarnos y para que prevalezca el amor”.

