Golpe a las disidencias en Cauca: neutralizaron a alias Platanote, señalado cabecilla de la Estructura 30

La reciente operación militar en el suroccidente de Colombia significó un golpe relevante para las estructuras criminales que operan en la región del Pacífico.

Alias Platanote, identificado por las autoridades como el principal cabecilla de la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas, fue neutralizado junto a otros tres presuntos miembros de la organización durante un operativo de las Fuerzas Militares en la zona rural de Timbiquí, en el departamento del Cauca.

La acción, que se desarrolló con base en labores de inteligencia y seguimiento, fue confirmada por el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, a través de un comunicado en la red social X.

La trayectoria criminal de alias Platanote se extendía por más de 35 años, periodo en el que, según las autoridades, su accionar afectó de manera directa a los habitantes de las costas del Pacífico centro colombiano.

El almirante Cubides Granados destacó que la neutralización de este líder debilita las capacidades de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, especialmente en lo que respecta a las acciones terroristas dirigidas contra la población civil y la fuerza pública.

Además, subrayó que este resultado impacta de forma significativa las fuentes de financiación ilícita de la organización, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante de las FF.MM., alias Platanote también era señalado como responsable del reclutamiento de menores en la región, así como de la instalación de artefactos explosivos y la ejecución de ataques contra unidades militares y policiales. La organización a la que pertenecía mantiene presencia en el litoral Pacífico y en corredores estratégicos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

El almirante Cubides Granados enfatizó que la operación se llevó a cabo con “decisión, precisión y respeto absoluto de los Derechos Humanos”, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En sus palabras, “la contundencia de las Fuerzas Militares recayó sobre el criminal alias Platanote, cabecilla principal de la Estructura 30 ‘Jhonier Toro Arenas’ que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, bajo el mando delictivo del narco terrorista alias Iván Mordisco. En esta contundente operación militar también fueron neutralizados otros tres presuntos integrantes de esta organización”, según publicó en X.

La institución castrense reiteró que el despliegue militar en el suroccidente del país se mantiene activo, con el objetivo de consolidar la presencia del Estado en zonas históricamente afectadas por la violencia y el narcotráfico.

“Una vez más ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del suroccidente colombiano; mantenemos las operaciones militares ofensivas para desarticular las estructuras criminales al servicio de alias Iván Mordisco y sus redes delictivas, con decisión, precisión y respeto absoluto de los Derechos Humanos”, afirmó el almirante Cubides Granados en su declaración pública.

Otro resultado operacional contundente

Una operación militar en el municipio de Totoró, en el departamento de Cauca, resultó en la muerte de José Manuel Ocampo López, alias Demetrio o “Espaguetis”, identificado como el principal articulador financiero del Frente de Guerra Sur Occidental del GAO-ELN.

En el desarrollo de esta acción conjunta, las Fuerzas Militares lograron la incautación de armas cortas, munición, granadas hechizas y 35 detonadores, así como material de intendencia, propaganda —incluyendo brazaletes y una bandera del ELN—, equipos de comunicaciones, documentos y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, alias Demetrio estaba señalado por su participación en atentados contra la fuerza pública y por el cobro de extorsiones a los habitantes de los municipios de El Tambo y López de Micay, ambos en Cauca. Además, tenía antecedentes por su implicación en acciones terroristas y en el secuestro masivo ocurrido en la iglesia La María, en la ciudad de Cali.