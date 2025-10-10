Gobierno Petro incumpliría meta que le propuso a la Dian con los impuestos para 2025: preocupan las medidas a tomar

El Gobierno Petro llevó a Colombia a registrar un alto déficit fiscal - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

El déficit fiscal de Colombia podría alcanzar niveles cercanos al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, según estimaciones de analistas que advierten sobre un posible incumplimiento en las metas de recaudo tributario proyectadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

A pesar de que los ingresos fiscales mostraron un crecimiento anual superior al 10% hasta agosto, las previsiones para el cierre del año y el próximo ejercicio resultan menos alentadoras, lo que incrementa la presión sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con el informe del Grupo Cibest de Bancolombia, el recaudo bruto de impuestos en septiembre habría alcanzado los $32,4 billones, lo que representa un avance interanual del 11,1%. El acumulado de los primeros nueve meses del año se situaría en $230 billones brutos, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, el desempeño no sería suficiente para cumplir con las expectativas oficiales. El Gobierno había proyectado llegar a $239 billones en septiembre, lo que deja una brecha de $9,2 billones, según el análisis del Grupo Cibest de Bancolombia.

Bancolombia estima que el recaudo de impuestos durante septiembre totalizó los $32,4 billones, lo que implica un avance de 11,1% anual - crédito Bancolombia

Por su parte, el Banco de Bogotá estima que el recaudo neto de septiembre habría sido de $28 billones, ubicándose $3,2 billones por debajo de la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Mientras que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) señala que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se fijó como objetivo superar los $235 billones en recaudo bruto para septiembre, equivalentes a $216 billones netos.

No obstante, el propio Carf calcula que los ingresos tributarios del mes pasado habrían sido de $230 billones brutos o $210 billones netos.

Qué muestran las proyecciones para 2025

Las proyecciones para 2025 demuestran que hay un panorama de preocupación. Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá anticipa un faltante de entre $8 billones y $10 billones en impuestos respecto a lo presupuestado ($281 billones netos), lo que situaría el recaudo entre $271 billones y $273 billones netos.

El recaudo tributario sorprendió a la baja en junio de 2025 - crédito Banco de Bogotá

Los datos más recientes, con corte a agosto, muestran un acumulado de $197,64 billones, cifra que mantuvo un crecimiento a doble dígito durante tres meses consecutivos en comparación con 2024.

Por debajo del promedio histórico

El menor desempeño frente a lo esperado se atribuye principalmente al bajo crecimiento de los impuestos de renta, que habrían aumentado 6,6% el mes pasado, y del IVA interno, con un alza del 7%. Aunque ambos tributos mostraron cierta recuperación, las tasas de crecimiento permanecen por debajo del promedio histórico, según el Grupo Cibest de Bancolombia.

El análisis fiscal más reciente del Carf destaca que la renta ha sido históricamente el principal componente del recaudo. La Dian estima que hasta septiembre se habrían recaudado más de $100 billones netos por este concepto. El seguimiento hecho por el Banco de Bogotá dice que el avance observado hasta ahora se sostiene, en gran medida, gracias al decreto que incrementó las tarifas de retención en renta.

Dificultades en el recaudo tributario de la Dian obligaron al Gobierno Petro a hacer recortes en el presupuesto de 2024 - crédito Dian

La medida redujo las devoluciones de la Dian a los contribuyentes de $18 billones en mayo (antes del decreto) a $8,3 billones en agosto. El documento de la entidad advierte: “La razón es que, dado el aumento en la retención de renta, los saldos a favor de los contribuyentes se reducen. Sin embargo, los recursos obtenidos en 2025 por esta medida se pueden convertir en un faltante fiscal para la siguiente vigencia”.

Por qué se daría el desbalance

Los expertos del Banco de Bogotá prevén que “con alta probabilidad, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central totalizará entre 7,8 % y 8 % del PIB en 2025”, un nivel superior al 7,1% del PIB proyectado por el Ministerio de Hacienda en el MFMP. Dicho desbalance se explicaría por una combinación de factores:

Caída en los ingresos de entre $8 billones y $10 billones.

Aumento en el gasto primario de entre $5 billones y $10 billones debido a una mayor ejecución presupuestal.

Reducción en el pago de intereses de entre $3 billones y $5 billones asociada a una menor tasa de cambio y a operaciones de manejo de deuda de Crédito Público.