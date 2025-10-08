Colombia

Esta es la colombiana que se coronó campeona en el Mundial de Oratoria celebrado en España: “Mi país es mucho más que Pablo Escobar”

“¿Las guerras del futuro ya han empezado y son invisibles?” fue una de las preguntas que hicieron parte de las intervenciones que le valieron el título a la estudiante caleña de la Universidad Autónoma de Occidente

Sebastián Vargas Rueda

La colombiana que obtuvo el reconocimiento para el país es estudiantes de comunicación social y periodismo

La colombiana Sarah Macías, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente (Valle del Cauca), obtuvo el miércoles 8 de octubre de 2025 el primer lugar en el Campeonato de Oratoria en español, tras superar a tres finalistas, entre ellos al español Rodrigo Sánchez-Bleda, quien compitió por la Universidad Pontificia Comillas en un certamen desarrollado en Melilla.

La información fue difundida por la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (Rlcu) y la Liga Española de Debate Universitario (Ledu), organizadores del evento.

Este certamen de oratoria reunió a más de cuatrocientos jóvenes representantes de un centenar de universidades de veinte países, según reportó El País.

Sarah Macías, estudiante de Comunicación Social y Periodismo y oriunda de Cali, se adjudicó el título tras dos intervenciones: una primera respuesta de tres minutos a la pregunta obligatoria “¿Las guerras del futuro ya han empezado y son invisibles?”

En la segunda intervención libre que dedicó a “La belleza de Colombia”. El Mundo destacó que la estudiante defendió la diversidad y la riqueza natural de su país frente a los estereotipos internacionales, subrayando que Colombia representa mucho más que los episodios de violencia relacionados con el narcotráfico.

Macías agradeció a su mentora

“Mi país es mucho más que Pablo Escobar, el narcotráfico o la violencia. Es belleza, biodiversidad, un país muy grande donde hay mucho más que ver”, declaró Sarah Macías ante un grupo de periodistas.

La joven colombiano destacó que el logro fue producto de “un trabajo muy largo”, agradeciendo especialmente a Sandra Upegui, su profesora y ex campeona mundial de speakers, quien la formó intensivamente durante año y medio en técnicas de oratoria, expresión corporal y estructura de discursos.

El jurado internacional, compuesto por especialistas de España y Latinoamérica, eligió a Sarah Macías como la nueva campeona.

En la fase final, la colombiana se enfrentó a Rodrigo Sánchez-Bleda de la Universidad Pontificia Comillas, la panameña Francesca Borelly de ADEN University y la hispanovenezolana Andrea Machuca de la Universidad de Salamanca.

Para Sarah Macías, el galardón comparte el mérito con su entrenadora, señalando que “este premio es de las dos” por el apoyo constante y la preparación recibida.

Con su triunfo, la estudiante caleña se convierte en referente para los nuevos valores de la oratoria universitaria, demostrando la capacidad de los jóvenes latinoamericanos para destacar en competencias internacionales.

La colombiana se llevó el título en el evento organizado por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) en Melilla, España - crédito @universidadautonomadeoccidente/IG

La colombiana Sarah Macías iba mentalizada en conseguir la victoria

Para la estudiante colombiana de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, se trató de su primer certamen internacional, aunque cuenta con dos años de formación junto a su mentora, Sandra Upegui, quien le ha transmitido conocimientos de expresión corporal y estrategia discursiva.

La ronda inicial abordó preguntas obligatorias sorteadas entre los finalistas.

Sarah Macías abrió el turno respondiendo sobre la veracidad en la oratoria, mientras que Rodrigo Sánchez-Bleda planteó reflexiones sobre los conflictos contemporáneos, antes de que la segunda ronda permitiera a cada uno exponer un tema de su elección.

La campeona eligió “La belleza de Colombia”, defendiendo la diversidad y la identidad nacional frente a los estigmas.

La joven caleña señaló dos semanas atrás el orgullo que sentía por representar al país a nivel internacional

Uno de los segmentos más destacados del certamen fue el momento en que Sarah Macías expresó: “La violencia no puede opacar a un país de más de 50 millones de habitantes con mucho que decir y como los estigmas no pueden tener más peso que la voz del pueblo colombiano”.

Durante el certamen, la presencia latinoamericana fue fundamental, mientras el jurado internacional deliberaba entre candidatos de perfiles diversos.

En la ceremonia también se reconoció la participación de Francesca Borelly (ADEN University, Panamá) y Andrea Machuca (Universidad de Salamanca), quienes recibieron diplomas por su desempeño.

La experiencia en Melilla resultó significativa para Sarah Macías, que reconoció haber encontrado similitudes entre la ciudad y su Cali natal, particularmente en el clima, y valoró el ambiente de intercambio cultural y académico promovido por la LEDU, indicó el medio local El Faro de Melilla.

El diputado delegado para Asuntos Universitarios, Jesús Romero Imbroda, resaltó el desarrollo del torneo y la relevancia de la palabra como medio para defender las ideas, subrayando que “el lenguaje se ha utilizado casi como un bisturí para defender las ideas”.

