Colombia

Mujer brutalmente atacada a martillazos por su pareja, contó su testimonio: “Pensé que iba a hacer un arreglo, pero ya tenía un martillazo en mi cabeza”

Fabiana Rincón, víctima de un caso extremo de violencia intrafamiliar, habló sobre el duro episodio que vivió y reveló cómo se está recuperando

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El hombre casi mata a
El hombre casi mata a la mujer con martillazos, en su apartamento, en Fontibón - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El testimonio de Fabiana Karina Rincón, sobreviviente de un brutal ataque por parte de su expareja, reveló lo grave que fue el violento ataque que le propinó su pareja sentimental en su domicilio, en la localidad de Fontibón, en las horas de la noche del lunes 22 de septiembre de 2025.

Después de haber pasado diez días en cuidados intensivos, Rincón relató cómo, tras celebrar su cumpleaños con amigas, fue sorprendida al regresar a su apartamento, donde recibió al menos veinte golpes con un martillo, de los cuales diecisiete fueron en el cráneo y tres en el rostro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Solo pasaba por mi mente el deseo de vivir. Sentía: ‘Dios mío, no voy a morir, voy a vivir, voy a vivir’”, expresó en un diálogo con Noticias Caracol.

Temas Relacionados

Fabiana Karina RincónViolencia intrafamiliarMartillazosGolpesColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades mexicanas vinculan a otras 4 personas en la investigación del homicidio de los colombianos B King y Regio Clownn

El juez dispuso que los imputados permanezcan recluidos en el penal de Chalco durante los dos meses asignados para el cierre de la investigación complementaria

Autoridades mexicanas vinculan a otras

Hija de Piedad Córdoba reaccionó a condena en contra de José Miguel Narváez: “La justicia tarda, pero llega”

Natalia Castro Córdoba expresó en redes sociales su satisfacción por la sentencia contra el exfuncionario,y destaca que la justicia, aunque demore, finalmente se impone en casos emblemáticos

Hija de Piedad Córdoba reaccionó

Extranjero queda asombrado por el nivel de consumo de café en el país: “¿Cómo es que pueden tomar café de noche?"

El creador de contenido afirmoó que los hispanos deben tener algún tipo de genes especiales para poder consumir café tan tarde y después dormir

Extranjero queda asombrado por el

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

El exjugador asegura que el equipo nacional atraviesa un gran momento y si mantiene a sus figuras en buenas condiciones puede aspirar a disputar la final en Estados Unidos, México y Canadá

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló

TransMilenio le apuesta al silencio: reducción del ruido en las madrugadas marca un cambio en la movilidad de Bogotá

Buses eléctricos y protocolos silenciosos permiten que el servicio de Transmilenio funcione sin interrumpir el sueño de los vecinos de la capital

TransMilenio le apuesta al silencio:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el bolso más

Cuánto cuesta el bolso más caro de Laura González y más detalles de los lujos que se ha dado

Raúl Ocampo y Belén Alonso encienden la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ con una tensa confrontación: “Una declaración de guerra”

Aida Victoria Merlano responde con humor a quienes no superan su pasado y lanza indirecta en redes: “Si me ve con alguien, hágase la loca”

Derrick Evans, legislador trumpista, arremetió contra Shakira: “Si las cosas están tan mal, entonces vete”

Valentino Lázaro se refirió a sus relaciones íntimas con hombres y con mujeres: “No me cierro a experiencias”

Deportes

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló

Carlos “el Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Cómo nos pasó en Brasil”

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: hora y dónde ver en Colombia

Deportivo Cali es líder del grupo D, mientras que Santa Fe se complicó: así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina

Accionista de Envigado se refirió a los casos de apuestas en el plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”

Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Jhon Arias y otros jugadores quedaron por fuera de la convocatoria de la selección Colombia