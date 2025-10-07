Mujer brutalmente atacada a martillazos por su pareja, contó su testimonio: “Pensé que iba a hacer un arreglo, pero ya tenía un martillazo en mi cabeza”

El hombre casi mata a la mujer con martillazos, en su apartamento, en Fontibón - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El testimonio de Fabiana Karina Rincón, sobreviviente de un brutal ataque por parte de su expareja, reveló lo grave que fue el violento ataque que le propinó su pareja sentimental en su domicilio, en la localidad de Fontibón, en las horas de la noche del lunes 22 de septiembre de 2025.

Después de haber pasado diez días en cuidados intensivos, Rincón relató cómo, tras celebrar su cumpleaños con amigas, fue sorprendida al regresar a su apartamento, donde recibió al menos veinte golpes con un martillo, de los cuales diecisiete fueron en el cráneo y tres en el rostro.

“Solo pasaba por mi mente el deseo de vivir. Sentía: ‘Dios mío, no voy a morir, voy a vivir, voy a vivir’”, expresó en un diálogo con Noticias Caracol.