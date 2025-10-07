EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Millonarios y América de Cali cerrarán la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II con un duelo clave en El Campín. Ambos se juegan sus chances de clasificar a los cuadrangulares - crédito @MillosFC y @AmericadeCali/X

Luego de un flojo inicio, Millonarios y América de Cali intentan levantar cabeza y aferrarse a sus últimas esperanzas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

El partido, que se disputará en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m., tiene a ambos equipos empatados con 14 puntos, a seis del Deportivo Cali que es el octavo. Una victoria esta noche sería clave para que ambas escuadras no le pierdan la pista a la llegada a instancias clave del torneo.

No se pierda las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso en este seguimiento minuto a minuto.