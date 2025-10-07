Colombia

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Millonarios y América de Cali
Millonarios y América de Cali cerrarán la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II con un duelo clave en El Campín. Ambos se juegan sus chances de clasificar a los cuadrangulares

Luego de un flojo inicio, Millonarios y América de Cali intentan levantar cabeza y aferrarse a sus últimas esperanzas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

El partido, que se disputará en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m., tiene a ambos equipos empatados con 14 puntos, a seis del Deportivo Cali que es el octavo. Una victoria esta noche sería clave para que ambas escuadras no le pierdan la pista a la llegada a instancias clave del torneo.

No se pierda las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso en este seguimiento minuto a minuto.

19:17 hsHoy

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El partido cerrará la fecha 14 en la fase todos contra todos del segundo semestre del campeonato colombiano y podría dejar a uno de los dos planteles en crisis

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Millonarios y América de Cali
Millonarios y América de Cali tienen la urgencia de conseguir los tres puntos para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2025

La lucha por la clasificación a los cuadrangulares se vuelve cada vez más exigente para Millonarios y América de Cali, quienes llegan a la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II empatados a 14 puntos y con la obligación de sumar victorias en la recta final del campeonato.

