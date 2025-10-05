Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en la segunda semana de octubre de 2025: expertos hicieron sus apuestas

El dólar en Colombia lleva varias semanas cotizándose por debajo de los $4.000 - crédito Iakov Filimonov

El precio del dólar estadounidense en Colombia sigue cediendo terreno y está cada vez más barato, lo que le da un alivio a la economía colombiana. Por ejemplo, en la jornada del 3 de octubre cerró en un promedio de $3.874,17, tras una caída de $23,47 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.897,64.

Dicho movimiento ilusiona a millones de colombianos que hacen operaciones con la moneda, por lo que les asalta la duda qué pasará con la moneda en el corto plazo.

Ante esto, la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia dio a conocer el Informe Mensual del Mercado Cambiario en el que analizó cómo le fue al peso colombiano frente al dólar en septiembre de 2025 e indicó las expectativas que tiene de cara a octubre de 2025.

Bancolombia espera que el dólar en Colombia siga cerca de los $4.000 - crédito Bancolombia

Por un lado, sobre cómo le fue al peso colombiano en septiembre de 2025, precisó que:

Durante septiembre, el peso colombiano registró una apreciación de 2,5% mensual, en línea con la monetización de recursos del Ministerio de Hacienda y la reducción de la prima de riesgo en algunas jornadas. Este comportamiento se presentó a pesar de la caída en el precio del crudo y la relativa estabilidad del dólar a nivel global.

Según Bloomberg , el Gobierno monetizó cerca de USD1.700 millones durante la semana del 22 de septiembre, recursos provenientes de operaciones de total return swap (TRS).

Durante el mes, el dólar en Colombia osciló entre $3.830 y $4.047, y finalizó en $3.917 ($98,92 por debajo del cierre de agosto).

En línea con el flujo de divisas en el mercado cambiario, se registraron jornadas con niveles elevados de negociación. El 23 de septiembre, el volumen transado alcanzó USD2.278 millones, cifra histórica solo superada por la del 3 de marzo de 2022.

Al cierre del 5 de octubre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.818,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.946,00 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Tasa de interés del Banco de la República

La entidad resaltó que, el 30 de septiembre, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener estable su tasa de interés en 9,25%, algo que impacta el mercado cambiario. La votación fue dividida y replicó el patrón de las últimas reuniones: cuatro codirectores votaron a favor de mantener la tasa, dos optaron por una reducción de 50 puntos básicos (pb) y uno por un recorte de 25 pb. Al respecto, anotó Bancolombia que:

Esta decisión estaba ampliamente descontada por el mercado y se alinea con la expectativa de que el Banco de la República mantenga sin cambios su tasa de interés durante el resto del año.

Los riesgos alcistas para la inflación en Colombia llevaron a que los analistas incorporen una tasa de interés más elevada para el cierre de 2025. La mediana de la encuesta del Emisor pronostica una tasa de 9,25% en diciembre, lo que representa un incremento de 225 pb frente al pronóstico de enero.

En comparación con la región, el aumento en la expectativa de la tasa de política monetaria ha sido significativo en Colombia, lo que favoreció las estrategias de carry trade y al dólar en Colombia.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 9,25% - crédito Banco de la República

Visión para octubre de 2025

Con respecto a la visión que tienen para octubre, la entidad prevé que:

El dólar en Colombia se negociará entre $3.850 y $4.050 durante octubre , ante la debilidad del dólar global, la cautela del Banco de la República y la corrección de flujos temporales por las monetizaciones del Ministerio de Hacienda en septiembre, ya que consideramos existe un espacio reducido para ventas adicionales de dólares.

Persisten riesgos al alza relacionados con el deterioro de las finanzas públicas y la incertidumbre global. La materialización de un presupuesto más alto para el siguiente año puede añadir volatilidad al tipo de cambio. Además, la carrera presidencial empezará a tener resultados con las consultas populares programadas para octubre.

Persisten riesgos a la baja por la expectativa de que el Banco de la República no recorte su tasa de interés en lo que resta del año. Esta decisión fortalece el atractivo de las estrategias de carry trade.

Cautela de los mercados

Entretanto, expertos como la analista de mercados de HFM Paula Chaves recordaron que el dólar en Colombia abrió la semana (29 de septiembre al 3 de octubre) en $3.895,15, moviéndose entre un mínimo de $3.886 y un máximo de $3.918, en una jornada que refleja la cautela de los mercados frente a las señales mixtas desde Estados Unidos y la tensión por el cierre del Gobierno.

Resaltó que la Reserva Federal mantiene un tono prudente: los últimos datos de inflación no sorprendieron y aunque reducen el temor de un repunte, tampoco despejan el camino, mientras el presidente de la entidad, Jerome Powell, insiste en que los riesgos están tanto en la persistencia de los precios como en la desaceleración del empleo.

Asimismo, anotó que, en el plano local, el Banco de la República conserva una postura de estabilidad, con tasas firmes ante la presión inflacionaria y el desafío fiscal, lo que da al peso dentro de una resiliencia.

Las decisiones de la FED son muy importantes para los mercados y marcan la tendencia del dólar a nivel global - crédito Sarah Silbiger/Reuters

“Técnicamente, el soporte de $3.830 sigue marcando el ritmo y mientras no se rompa, se mantiene abierta la posibilidad de un avance hacia los $4.000 en las próximas semanas antes de consolidarse hacia fin de año cerca de los $3.900″, indicó la experta.

Advirtió que el petróleo (USD64,35 el barril de Brent, de referencia para Colombia) retrocede con fuerza moderada, un factor que alivia algo las presiones globales sobre la inflación, pero que también reduce ingresos para países productores, añadiendo un matiz más a un panorama ya complejo. Según anotó, “en conjunto, el dólar se mueve en un terreno de equilibrios frágiles, donde la política estadounidense y la prudencia local seguirán marcando el pulso del mercado”.

Minutas del Banco de la República

Por otro lado, se conocieron las minutas de la reunión dela Junta Directiva del Banco de la República del 30 de septiembre de 2025. En esta se habló de la actualidad macroeconómica de Colombia y se tocó la apreciación del peso colombiano.

La mayoría de los miembros mostraron dudas sobre la estabilidad de la reciente apreciación de la moneda al señalar que esta se debe principalmente a flujos de capital de portafolio dirigidos al Gobierno y no a un aumento de la inversión extranjera directa, que ya muestra signos de debilidad.

Además, observaron un incremento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, impulsado por el aumento de las importaciones de bienes de consumo, y recalcaron la ausencia de medidas contundentes para ajustar las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como del gasto.