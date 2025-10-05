Colombia

Le pusieron recompensa a la cabeza de Alias Mamadeo, líder criminal en Casanare: este es su prontuario criminal

Keiber Oscaiber Torres Torres es señalado como cabecilla de una organización criminal dedicada a extorsión y homicidios en el departamento

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Millonaria recompensa por alias Mamadeo
Millonaria recompensa por alias Mamadeo ofrecen en Casanare - crédito Ministerio de Defensa

La persecución contra las estructuras criminales en el departamento de Casanare ha tomado un nuevo impulso tras el anuncio de una recompensa de hasta 120 millones de pesos destinada a quien brinde información que permita capturar y judicializar a Keiber Oscaiber Torres Torres, conocido como alias Mamadeo.

Esta medida fue acordada entre el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en respuesta al aumento de la violencia y la intimidación ejercida en especial contra comerciantes de Yopal.

El enfoque de las autoridades no se limita únicamente a este presunto líder criminal. Los esfuerzos pretenden desmantelar la totalidad de la red delictiva. En este sentido, el mandatario regional ha sumado una recompensa adicional de hasta 10 millones de pesos para quienes informen sobre la ubicación de cada miembro de la organización implicada.

Según se estableció, la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la administración departamental será clave para neutralizar las acciones que buscan alterar el orden público y sembrar zozobra entre los habitantes del territorio casanareño.

El gobernador César Ortiz Zorro
El gobernador César Ortiz Zorro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez ofrecen hasta 120 millones de pesos por información que permita detener a alias 'Mamadeo' - crédito Redes sociales

Perfil alias Mamadeo

El perfil delictivo revelado por la emisora La FM, indica que el sujeto de 28 años, es señalado como presunto integrante del autodenominado Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia) y cabecilla del grupo de delincuencia común organizada Yaracuy.

El perfil delictivo de Keiber Oscaiber Torres Torres revela su presunta participación en delitos como extorsión, microtráfico, homicidios y tráfico de armas y municiones. Durante los años 2024 y 2025, estaría vinculado a cerca de 10 homicidios cometidos con arma de fuego.

Además, las investigaciones apuntan a que alias Mamadeo recluta a ciudadanos venezolanos en la Orinoquía colombiana y, en caso de que se nieguen a colaborar, los asesina.

Las autoridades mantienen contra el supuesto cabecilla órdenes de captura por delitos que incluyen homicidio consumado y en grado de tentativa, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Keiber Oscaiber Torres Torres, alias
Keiber Oscaiber Torres Torres, alias 'Mamadeo', es señalado por homicidios, extorsión, microtráfico y tráfico de armas en la Orinoquía - crédito Redes sociales

Detalles del consejo de seguridad

Las autoridades de Casanare enfrentan una escalada de violencia tras la aparición de panfletos amenazantes y ataques selectivos en varios municipios. Esta situación provocó la convocatoria a un consejo de seguridad extraordinario, donde participaron representantes de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la alcaldía local y la personería municipal.

Durante la reunión, Julio Ramos, secretario de Gobierno Departamental, insistió en la urgente necesidad de esclarecer si la reciente ola de violencia responde a la reactivación del grupo armado Erpac Renacer o si se trata de delincuentes comunes que utilizan ese nombre para sembrar temor.

Ramos destacó: “Debemos actuar con precisión. No podemos permitir que el miedo se propague sin fundamentos claros”.

Como resultado de este encuentro, la Policía Nacional se comprometió a desplegar un grupo especializado de inteligencia e investigación para verificar la presencia real de organizaciones delictivas en la zona.

Las autoridades denuncian que alias
Las autoridades denuncian que alias Mamadeo recluta a ciudadanos venezolanos y asesina a quienes se niegan a colaborar con su grupo criminal - crédito Ministerio de Defensa

El Ejército Nacional incrementará la seguridad en los alrededores del municipio, con especial foco en la vía Caribayona, sumando 30 nuevos efectivos al contingente actual. Por otra parte, el grupo Gaula Militar tendrá la misión de investigar la autenticidad de los supuestos grupos que se autodenominan “Renacer Erpac”, a fin de determinar si efectivamente operan en Villanueva y el sur del departamento, o si los hechos obedecen a dinámicas de delincuencia común.

En simultáneo, la Fiscalía General de la Nación designará un fiscal especializado para delitos de abigeato, en respuesta a la preocupación generada por estos casos en la región.

Paralelamente a estas medidas excepcionales, el gobernador Cesar Ortiz Zorro anunció la intervención inmediata de las cárceles donde permanecen privados de libertad alias “Gonzalito” y alias “Andresito”, ante las denuncias de que siguen cometiendo delitos y extorsionando ciudadanos desde los centros penitenciarios. Ortiz Zorro advirtió: “No vamos a permitir que le arrebaten la tranquilidad a nuestro pueblo, haremos todos los esfuerzos necesarios para seguir enfrentando el crimen y el delito”.

El mandatario del departamento de Casanare indicó que se evalúa establecer una base militar en el municipio de Trinidad, en articulación con el Gobierno nacional, la cual estaría orientada a fortalecer la seguridad en toda la región y evitar que organizaciones criminales continúen imponiendo su ley. Además, reiteró su respaldo a la expansión del sistema de videovigilancia en Yopal, con la instalación de cámaras dotadas de tecnología avanzada capaces de identificar personas y rastrear sus movimientos, lo que dificultaría la huida de los delincuentes.

