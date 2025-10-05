Ladrón fue atrapado mientras huía de un asalto en Kennedy, tenía brazalete de prisión domiciliaria

Uno de los detenidos portaba un brazalete electrónico del Inpec y cumplía prisión domiciliaria por delitos previos - crédito Colprensa/Policía Nacional

La captura de dos personas señaladas por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y hurto fue concretada recientemente por la Policía Nacional en el barrio Nueva Marsella, tras un operativo que involucró la denuncia oportuna de la ciudadanía y la reacción inmediata de los uniformados.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron cuando uno de estos individuos ingresó a un local comercial y, utilizando un arma de fuego, perpetró un robo. Durante el intento de fuga, el presunto responsable contó con el apoyo de un cómplice, que lo esperaba en una motocicleta en las inmediaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así como lo explicó el mayor Miguel Ángel Cáceres, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional logra la captura de dos hombres señalados de cometer un hurto a establecimiento de comercio en el barrio Nueva Marsella, localidad de Kennedy. De acuerdo a la investigación, uno de los capturados ingresó con arma de fuego en el local y, tras de cometer el hurto, intentó huir en una motocicleta que lo esperaba a las afueras”.

Tras el aviso de la comunidad, los patrulleros de la zona intervinieron y lograron interceptar a los dos sospechosos. En el registro realizado, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo revólver en poder de los capturados.

La captura de dos sospechosos en Nueva Marsella destaca la efectividad de los recientes operativos policiales - crédito Policía Bogotá

“Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad y la rápida reacción de los uniformados, fue posible interceptarlos y recuperar las cosas hurtadas. Durante el procedimiento se halló un arma de fuego tipo revólver”, agregó el oficial.

Se conoció que uno de los arrestados permanece bajo atención médica en un centro asistencial, debido a heridas que le ocasionaron algunos ciudadanos mientras se llevaba a cabo el procedimiento de captura.

Además, las autoridades confirmaron que este individuo portaba un brazalete electrónico del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y cumplía prisión domiciliaria por antecedentes de hurto y porte ilegal de armas. “Uno de los capturados, quien actualmente recibe atención médica por las lesiones ocasionadas por la comunidad, tenía un brazalete electrónico del Inepc y se encontraba cumpliendo medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego", indicó Miguel Ángel Cáceres.

Los capturados y los elementos incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, que asumirá el proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional incautó 139 armas de fuego y capturó a más de 2.629 personas en Kennedy durante 2025 - crédito Policía Bogotá

En el balance general entregado por la Policía, se destaca que en lo que va recorrido de 2025, en la localidad de Kennedy el hurto a comercio ha disminuido en un 26%; es decir, 176 casos menos frente al registro de 2024. “Además, la incautación de ciento treinta y nueve armas de fuego y la captura de más de dos mil seiscientas personas por distintos delitos”, concluyó el oficial.

Pareja con antecedentes penales fue capturada por robo a mujer en Transmilenio

El destino judicial de dos individuos involucrados en un asalto dentro del sistema Transmilenio quedó sellado luego de que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos, según información oficial.

El caso cobró notoriedad por la intervención directa de los ciudadanos, quienes identificaron el presunto robo a una pasajera en el vagón de la estación Calle 22 y, tras emitir llamados de auxilio, reaccionaron confrontando físicamente a los sospechosos antes de la llegada de los agentes policiales.

Según el relato de la víctima, la intimidaron con un arma cortopunzante y le arrebataron su teléfono móvil, conforme a la información entregada por la Policía Nacional.

Captura de pareja por robo en Transmilenio - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Al llegar a la escena, los uniformados del Grupo de Transporte Masivo efectuaron un registro en el que localizaron el arma y recuperaron el móvil robado, titulando la situación hacia una resolución inmediata con la captura de los dos implicados y su traslado para proceder a la verificación de sus antecedentes penales.

El mayor César Jerez, comandante encargado de Transporte Masivo Transmilenio, precisó que la detenida presentaba una orden de captura vigente junto a antecedentes judiciales por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir.

En cuanto al hombre arrestado, había salido de prisión solamente un mes atrás, tras cumplir condena en una cárcel de Medellín, según detalló Jerez.

Ambos permanecen bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, pendientes de los desarrollos judiciales que seguirán a raíz de estos hechos.