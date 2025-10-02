Colombia

Precandidato Héctor Olimpo choca con Petro por reforma a la salud: “Sigue la chambonería y el chantaje del Gobierno”

El exgobernador de Sucre tuvo una confrontación virtual con el presidente Petro en cuya respuesta lo acusó de haber privatizado la salud en el departamento

Juan Romero

Juan Romero

Héctor Olimpo confrontó en redes
Héctor Olimpo confrontó en redes a Gustavo Petro - crédito Infobae y Colprensa

Desde el comienzo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la reforma a la salud ha sido uno de los temas de mayor controversia.

Tras recientes declaraciones en X del presidente Petro en las que acusa a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca de “encubrir el robo” que, afirma Petro, habrían perpetrado las EPS al sistema de salud, se han producido varias reacciones políticas.

Una de ellas es la de Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre y actual precandidato a la Presidencia de la Republica por el movimiento La Fuerza de las Regiones.

A través de su cuenta de X, Olimpo señaló al Gobierno de Petro de darle un mal manejo al sistema de salud y dijo que los colombianos están asumiendo las consecuencias de ello, con la falta de medicamentos.

“Sigue la chambonería y el chantaje del Gobierno. La chambonería que hoy tiene en crisis el sistema de salud. El chantaje de la constituyente que funcionó para la reforma laboral, pero hoy los colombianos ya no le comen cuento a eso. A la gente lo que le duele es llegar al hospital con un hijo enfermo y que le digan que no hay medicamentos. O esperar meses por una cirugía. Inventan cuentos mientras la gente padece”, escribió en la mencionada red social.

Héctor Olimpo y sus acusaciones
Héctor Olimpo y sus acusaciones a Gobierno Petro - crédito X

No demoró mucho tiempo el presidente Petro en responder, acusándolo de haber privatizado el sistema de salud en el departamento de Sucre y señaló que en ese departamento los paramilitares han sido dueños de las EPS.

“Tengo que decirle Olimpo, que usted privatizó toda la red pública de Sucre, nosotros estamos reparándola del desastre que causó. Sucre ha vivido hasta el robo de los paramilitares de su red. Sucre ha vivido hasta la existencia de EPS en propiedad de los paramilitares. ¿no sé acuerda?”, señaló Petro.

Respuesta de Petro a Héctor
Respuesta de Petro a Héctor Olimpo - crédito X

