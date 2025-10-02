Ministro del Interior habló sobre chats en los que se le acusa de “tibio”, y Angie Rodríguez lo respaldó: “Estoy con Benedetti”

Armando Benedetti aseguró que sí respalda la Paz Total - crédito Redes sociales/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, lideraron una rueda de prensa tras participar en una reunión preparatoria con 16 gestores de paz designados por el Gobierno. Los gestores son exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se comprometieron a revelar la verdad sobre el conflicto armado, en aras de avanzar hacia la paz.

Los funcionarios informaron que en el encuentro con los exparamilitares se revisó el alcance de la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, por medio de la cual fueron designados gestores de paz. Pero no fue el único tema que abordaron.

El ministro fue cuestionado sobre unos chats revelados por W Radio, en los que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, critica su gestión en la cartera y lo señala de ser un “tibio” con la política de Paz Total del Gobierno nacional, que se ha centrado en adelantar diálogos de paz con grupos armados.

La directora Angie Rodríguez aseguró que respalda al ministro Armando Benedetti, tras revelación de chats

En ese momento, la directora del Dapre intervino antes de que el ministro diera su respuesta, mostrando su respaldo al titular de la cartera. “Yo estoy con Benedetti. Yo estoy con Benedetti”, dijo la funcionaria entre risas.

Luego Benedetti se expresó, indicando que prefería guardar silencio sobre el tema y que optó por no permitir que sus emociones ponderen en este caso. “No, yo me voy a quedar callado, me voy a quedar callado. Yo soy estoico ahora. No me dejo llevar por las emociones”, dijo.

De igual manera, aclaró que está a favor de la política de Paz Total del Gobierno: “Sí, claro. Yo la firmé, yo la radiqué”. No ahondó más en su respuesta; la directora del Dapre intervino, interrumpiéndolo, para

El ministro del Interior fue señalado de ser un tibio con la Paz Total

Los polémicos chats de Benedetti y Montealegre

De acuerdo con las conversaciones reveladas por el medio citado, el ministro de Justicia alertó sobre un supuesto plan para acabar con la Paz Total. Señaló directamente a la directora del Dapre y otras personas y cuestionó a Benedetti por su aparente desentendimiento de la situación.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá”, se lee en los chats.

Asimismo, instó al jefe de la cartera dejar el Ministerio del Interior, afirmando que tras su llegada se habían presentado muchos problemas y que, al parecer, hasta el momento no había tenido la capacidad de asumir las responsabilidades de la dirección del ministerio.

El ministro Montealegre aseguró que hay un plan para acabar con la Paz Total

“Benedetti es un “tibio”con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”, añadió Montealegre.

El ministro Benedetti respondió en esa conversación criticando los señalamientos que hizo el titular de la cartera de Justicia en su contra. “No Le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”. Monsteagre continuó con la discusión, llamando “gallito de pelea” y corrupto al ministro del Interior.