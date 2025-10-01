Colombia

En dos comunas del oriente de Cali cobraban por construir, habitar casas y hasta para trabajar: así cayeron Los Chacales

El operativo policial permitió detener a los responsables de intimidar a propietarios de viviendas y negocios, que debían pagar sumas semanales y mensuales bajo amenazas y violencia en zonas vulnerables de la ciudad

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Las capturas se realizaron mediante 24 diligencias de allanamiento - crédito Policía Cali

El desmantelamiento de la banda criminal Los Chacales en Cali representó un avance en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado que azota la ciudad, y generaban afectaciones millonarias a los ciudadanos de las comunas 14 y 15.

Tras una investigación de cinco meses, la Policía Metropolitana, en coordinación con la Alcaldía local, capturó a 18 integrantes de esta estructura delictiva, responsables de generar temor y afectar la seguridad en dicha zona de la capital vallecaucana, que abarca barrios como El Retiro, Comuneros, Laureano Gómez, El Vallado, Llano Verde, Ciudad Córdoba, Mojica, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo significó un alivio para los habitantes y comerciantes de la zona, que durante meses padecieron las consecuencias de las actividades ilícitas de la organización.

Estas capturas representan un importante
Estas capturas representan un importante golpe contra la delincuencia común en la ciudad - crédito Policía Cali

El procedimiento incluyó 24 diligencias de allanamiento en Comuneros 1, Charco Azul y El Vallado, de las cuales 17 resultaron en capturas por orden judicial y una en flagrancia. Durante la operación, las autoridades incautaron un arma de fuego de características traumáticas, más de 300 dosis de estupefacientes y seis teléfonos celulares utilizados para coordinar extorsiones y otras acciones criminales.

“Destacamos el trabajo de la Policía Metropolitana con una investigación que duró cinco meses, que permitió desmantelar a esta banda que extorsionaba habitantes de las comunas 14 y 15. Esto demuestra que las capacidades de nuestra Policía y de la Fiscalía están entregando resultados contundentes. Es la organización criminal número 23 desarticulada este año en Cali”, afirmó Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.

‘Modus operandi’ de Los Chacales

Los Chacales operaban mediante un esquema de extorsión que afectaba a comerciantes, propietarios y familias de las comunas 14 y 15. Exigían pagos que iban desde $10.000 semanales hasta $2 millones mensuales, llegando incluso a cobrar por el derecho a habitar viviendas, realizar construcciones o acceder a servicios básicos.

Secretario de Seguridad entregó detalles de la desarticulación de Los Chacales - crédito Policía Cali

“Los propietarios, en especial, debían entregar 500 mil pesos por sus predios y luego los continuaban extorsionando de manera semanal con 10 o 50 mil pesos”, señalaron las autoridades.

Aquellos que se negaban a pagar eran víctimas de desplazamiento forzado, hurtos y amenazas, lo que generó un ambiente de inseguridad en la comunidad. Además, la banda utilizaba a mujeres de su organización para efectuar los cobros extorsivos, ampliando su red de intimidación.

“Quienes se negaban a sus pretensiones económicas eran desplazados, les hurtaban sus pertenencias, casas y lotes, incluso alquilaban las viviendas sometiendo a quienes llegaban al pago de las mismas exigencias económicas”, añadió el comunicado oficial.

En el liderazgo de la estructura figuraban alias Jefferson y El Cucho, que mantenían lazos familiares con antiguos cabecillas de organizaciones criminales previamente desarticuladas en el mismo sector. Los antecedentes de los capturados reflejan una trayectoria delictiva vinculada a diversos crímenes, lo que refuerza la gravedad de su accionar en la ciudad.

Tras la captura, los 18 integrantes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, hurto calificado, porte ilegal de armas, amenazas, lesiones personales, daño en bien ajeno y tráfico de estupefacientes.

Los criminales cobraban hasta por los servicios públicos en algunas viviendas - crédito Policía Cali

“Con esta operación también se logró el esclarecimiento de un homicidio, una tentativa de homicidio, un desplazamiento forzado y de varias denuncias por extorsión. Esta banda utilizaba a mujeres de su organización para hacer los cobros extorsivos”, comentó el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por último, el oficial de la Policía enfatizó que: “Se invita a la comunidad a que haga parte de la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, la cual busca que las personas víctimas de extorsión y secuestro denuncien de manera inmediata estos comportamientos delictivos. Para tal fin pueden comunicarse a la línea 165 donde personal profesional garantiza plena confidencialidad”.

Temas Relacionados

Los ChacalesVacunas en CaliExtorsión en CaliPolicía Metropolitana de CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Presidencia se pronunció por detención de las colombianas que iban en la flotilla Sumud: “Exigimos a Israel su inmediata liberación”

El Gobierno nacional denunció que la detención de las dos activistas se produjo en una zona de alto riesgo, vigilada por drones y embarcaciones no identificadas

Presidencia se pronunció por detención

Bogotá lanzó programas gratuitos para generar empleo y formación laboral: conozca todos los detalles

Dos iniciativas pioneras ofrecen cursos certificados, asesoría personalizada y procesos de selección en tiempo real, facilitando la inserción laboral en sectores estratégicos

Bogotá lanzó programas gratuitos para

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, fue denunciado por caso de falso positivo: la Comisión de Acusaciones ya está investigando

Este señalamiento pone en entredicho el ejercicio de las funciones del alto funcionario y la veracidad de las decisiones tomadas por la entidad

Presidente de la JEP, Alejandro

Revelan más detalles de la denuncia contra Blessd por presunta tortura: “Me iban a cortar la lengua”

El artista colombiano es investigado por presuntamente secuestrar y amedrentar a Iván Andrés Galindo Navia, mánager del reguetonero Pirlo, y a otras personas, por el robo de una joyería

Revelan más detalles de la

Colpensiones quiere quedarse con $9 billones que son de trabajadores que ahorran en fondos privados: “Expropiación directa”

El traslado de recursos y trabajadores de alto riesgo podría modificar el panorama de la seguridad social y la confianza en el sistema

Colpensiones quiere quedarse con $9
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas más

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Deportes

Liverpool extraña las épocas de

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”