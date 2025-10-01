Colombia

El aumento del salario mínimo en 2026 podría encarecer productos y servicios, advierten expertos

Diversos servicios y tarifas ajustan sus valores en función de este indicador, lo que amplifica su impacto en la economía nacional

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Colprensa

El salario mínimo en Colombia superó de manera constante el ritmo de la inflación desde 2021, lo que generó preocupación entre economistas y analistas del mercado laboral.

Mientras el Gobierno sostiene que estos incrementos impulsan la demanda y mejoran la equidad, expertos como el director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, Andrés Langebaek, advierten sobre los riesgos de mantener esta política.

El desfase entre el alza del salario mínimo y el costo de vida afecta la dinámica de precios y también repercute en el empleo informal y en la capacidad del Banco de la República para controlar la inflación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ejemplo, entre 2021 y 2025, el salario mínimo en Colombia experimentó aumentos superiores a la inflación. En 2021, el costo de vida subió 5,62%, mientras que el salario mínimo creció 10,1%. La brecha se mantuvo en los años siguientes.

Para 2024, el incremento del salario mínimo alcanzó 11% (incluyendo el auxilio de transporte), frente a una inflación cercana al 5,2 %. Las proyecciones para 2025 sugieren que la inflación continuará en descenso, pero persiste la preocupación de que el salario mínimo vuelva a crecer por encima de este indicador, lo que podría agravar los efectos negativos ya observados.

La inflación cerró agosto de
La inflación cerró agosto de 2025 en 5,10% anual, según el Dane - crédito Dane

El Gobierno nacional defendió los aumentos como una estrategia para estimular la demanda interna y mejorar la distribución del ingreso. Según la posición oficial, el alza del salario mínimo no genera presiones inflacionarias importantes. Sin embargo, estudios recientes elaborados por economistas de Davivienda contradicen dicha visión.

En su informe “El Libro 2026: La Economía que Elegimos”, los expertos sostienen que elevar el sueldo básico muy por encima de la inflación tiene consecuencias tanto en el aumento del empleo informal como en el nivel general de precios.

Aunque la inflación mostró una tendencia a la baja (cerró en 5,1% anual en agosto de 2025, según el Dane), el descenso no es tan rápido como se esperaba, lo que sugiere que los incrementos salariales han tenido un efecto persistente sobre el costo de vida.

El dolor de cabeza de la inflación

“Por cada punto que el salario mínimo suba por encima del 5,2%, el año entrante este vital indicador se incrementaría en 0,28%”, afirmó Andrés Langebaek. De acuerdo con sus cálculos, si en 2026 el salario mínimo aumenta 10%, la inflación no se ubicaría en 4,2% como estiman algunos analistas, sino en 4,78%.

En el "El Libro 2026:
En el "El Libro 2026: La Economía que Elegimos" se hacen serias advertencias sobre el aumento del salario mínimo - crédito @VisionDavi/X

Langebaek también cuestionó la idea de que un fuerte aumento del salario mínimo no impacta la economía: “Es equivocado afirmar que un fuerte aumento del salario mínimo no impacta la economía, ya que las cifras hasta el mes pasado mostraban que el empleo informal crecía con mayor rapidez que el formal”.

Según su análisis, la tendencia refleja una menor efectividad de los incrementos al mínimo, puesto que cada vez más personas perciben ingresos inferiores a ese umbral, lo que limita la recuperación del poder adquisitivo entre los trabajadores de menores ingresos.

Proyecciones para 2026

Las proyecciones para 2026 elaboradas por los economistas de Davivienda anticipan que el salario mínimo ascenderá a $1.534.533, sin incluir el auxilio de transporte, lo que representaría un incremento del 7,8%.

“Esta cifra resulta de sumar nuestra proyección de inflación para 2025 (5,19 %), la productividad total de los factores (-0,32 %) y la ‘sorpresa política’ que sería de 2,93 %”, explicaron los analistas. Además, se prevé que la economía colombiana pase de crecer 2,5 % en 2025 a 2,8 % en 2026, aunque este repunte podría verse condicionado por la evolución de la inflación y las decisiones de política monetaria.

Los arriendos suben de precio
Los arriendos suben de precio de acuerdo a la inflación anual - crédito Soacha Ilustrada/Facebook

Efectos del salario mínimo en precios y servicios

El impacto del salario mínimo en la economía colombiana va más allá de los trabajadores que lo reciben de manera directa. Diversos bienes y servicios ajustan sus precios en función de este indicador. Entre los rubros más afectados se encuentran:

  • Arriendos.
  • Contribuciones a salud y pensión para trabajadores independientes y empleadores.
  • Trámites notariales, pasaportes, registros civiles, multas y algunos servicios públicos.
  • Cuotas moderadoras y copagos en salud.
  • Matrículas y pensiones en ciertos colegios privados.
  • Peajes en algunas carreteras.
  • Aportes parafiscales al Sena, Icbf y cajas de compensación.

Además, el aumento del salario puede influir de manera indirecta en los precios de productos y servicios básicos, ya que las empresas ajustan sus costos laborales y, en parte, trasladan ese incremento al consumidor final.

Consecuencias para la política monetaria y la inflación

La persistencia de aumentos del salario mínimo por encima de la inflación plantea desafíos para la política monetaria del país. El Banco de la República enfrenta dificultades para cumplir su meta de inflación, ya que el ritmo de descenso de los precios se ha visto frenado.

Si esta tendencia continúa, el Emisor podría verse obligado a mantener tasas de interés (9,25% actual) elevadas durante más tiempo, lo que afectaría el crecimiento económico y la recuperación del empleo formal.

Temas Relacionados

Salario mínimo en ColombiaAumento del Salario MínimoSalario MínimoSalario Mínimo 2026ProductosServiciosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

La Corte Suprema concedió prisión domiciliaria a una mujer de 87 años condenada por evasión fiscal

El fallo del alto tribunal obligó a los jueces a analizar de manera integral la vulnerabilidad de los adultos mayores al dictar sentencia y decidir sobre beneficios judiciales

La Corte Suprema concedió prisión

Bogotá mantiene pico y placa para octubre de 2025: así quedó el calendario de restricciones para el décimo mes

La regulación para automóviles particulares establece circulación alternada entre semana, según el número final de la placa, con excepción de fines de semana y festivos, para optimizar el tránsito y evitar sanciones económicas

Bogotá mantiene pico y placa

⁠Mauricio Cárdenas llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella y criticó su precandidatura: “No veo ese conocimiento”

El exministro y aspirante aseguró que la estrategia de comunicación del abogado no se centra en mostrar sus propuestas. Afirmó que carece de contenido

⁠Mauricio Cárdenas llamó “fantoche” a

Colpensiones advierte a quienes están a 5 años de pensionarse: esto debe hacer para no perder el derecho

Tomar una medida preventiva hoy puede ahorrarle largas filas, trámites desgastantes y tropiezos cuando llegue la hora de reclamar su pensión

Colpensiones advierte a quienes están

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

El equipo del joven artista vallenato aseguró que los conflictos que impidieron un acuerdo con el Canal RCN para que hiciera parte de la tercera temporada del popular ‘reality’

Martín Elias Jr. ya no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Martín Elias Jr. ya no

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque grabaron a su hijo en plena campaña ‘política’ en el jardín: “Cuidar los animales”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Deportes

Controversia en Atlético Nacional: Marino

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre