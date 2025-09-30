Colombia

Nuevo bloqueo en la Vía al Llano: transportadores cerraron el paso para vehículos por el cobro de peajes

Desde horas de la mañana del 29 de septiembre, transportadores y comerciantes bloquearon el kilómetro 59 a la altura del sector de Guayabetal

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Nuevo bloqueo vía al Llano,
Nuevo bloqueo vía al Llano, comerciantes y transportadores consideran cobros excesivos del los peajes - crédito redes sociales/X

La emergencia en la vía al Llano por los derrumbes en el kilómetro 18, que han ocasionado emergencias a los viajeros y transportadores por más de veinte días, continúa siendo un punto de discusión y ha afectado a gran parte de la comunidad del departamento del Meta y de varias regiones del país.

Desde horas de la mañana del 29 de septiembre, transportadores y comerciantes bloquearon el kilómetro 59 a la altura del sector de Guayabetal en protesta por el cobro de los peajes del corredor vial a pesar de las grandes afectaciones de las mismas.

De acuerdo con Noticias RCN, son cortas, pero consistentes las solicitudes de los manifestantes.

La primera consiste en determinar una fecha concreta para la apertura de la movilidad de los dos carriles de la vía, y la segunda, en la que se detenga de manera inmediata el cobro de los peajes mientras se soluciona la emergencia.

Cristian Moreno, uno de los transportadores que se vio afectado por estas protestas, quedó varado en el parque de Los Fundadores de Villavicencio a las 7:30 p. m. del lunes 29 de septiembre.

Moreno le contó a Noticias Caracol que “la comunidad tiene cerrado en Guayabetal, pero no se sabe nada, cuándo abren la vía, ni a qué horas, ni nada de eso“, afirmando que además de tener que pasar la noche en su vehículo, ni siquiera han podido consumir alimentos porque no hay dónde comprarlos.

Rafaela Cortés, gobernadora del departamento del Meta, conversó con Mañanas Blu, de Blu Radio, y allí confirmó que el punto central de esta manifestación es el cobro que los transportadores consideran excesivos en este momento por las difíciles condiciones de la vía.

“Ellos están diciendo que los peajes son costosos, que la vía está mal, que está deteriorada. Pero ese es un tema que le corresponde al Gobierno nacional y a la ANI, que es la que maneja las concesiones”, y aunque, no es un tema que le compete directamente a la administración departamental, se comprometió a intentar intervenir con las concesiones y la ANI para poder subsanar un poco de las dificultades de los transportadores en este sentido: “Creo que podemos sentarnos a mirar con la concesión, qué alivio se le puede dar a la gente mientras solucionamos el tema del tramo”.

