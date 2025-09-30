Colombia

Hermana de B King se refirió a Marcela Reyes, la exesposa del cantante asesinado: “No tengo comunicación alguna”

Stefanía Agudelo afirmó que la modelo no tiene nada que ver con la situación que atravesó el cantante de reguetón y pidió cesar los ataques en su contra

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La hermana del cantante defendió
La hermana del cantante defendió a Marcela Reyes por los ataques tras la muerte de B King, pero dejó claro que no son cercanas - crédito @bkingoficial/IG

A raíz de la difusión de rumores en redes sociales que involucran a Marcela Reyes en la muerte de B King, cuyo nombre de pila era Bayron Sánchez, la voz de la familia del artista ha tomado especial relevancia.

La propagación masiva de estas teorías conspiranoicas en redes se debe, en parte, a un antiguo video registrado por el propio B-King, en el que sugería que, si llegaba a ocurrirle algo, la responsabilidad recaería sobre su exesposa y la pareja de esta, quien, según él, estaría privada de la libertad.

La publicación originó una ola de especulaciones, ampliadas tras el fallecimiento del cantante, pues en realidad el video se grabó a finales de abril.

En redes sociales es la razón por la que involucran a Marcela Reyes con su desaparición y posterior muerte - crédito @losetodocolombia/Ig

Uno de los temas centrales en días recientes ha sido la naturaleza del vínculo entre la familia del artista y Marcela Reyes, razón por la cual Stefanía Agudelo, hermana de B King, abordó directamente esta cuestión durante su intervención en el programa We Love Entretenimiento.

Al ser interrogada sobre su relación con la exesposa de su hermano, Agudelo expresó: “Yo con Marcela no tengo comunicación alguna, la respeté, fue la pareja de mi hermano durante siete años, pero no sabría qué decirte”.

Así, dejó claro que entre las dos no hay relación ni contacto, más que el mínimo de respeto por la relación que sostuvieron los famosos, aunque optó por no emitir opiniones apresuradas.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes - crédito Stefania Agudelo/IG

El conflicto después de casi un año de haberse separado se originó cuando, Marcela Reyes después de haber realizado una presentación como DJ en La casa de los famosos Colombia 2, expuso una supuesta infidelidad del artista con Karina García, lo que provocó una serie de declaraciones en las que la pareja intercambió acusaciones graves, incluyendo imputaciones mutuas de prácticas de brujería.

A pesar del contexto de sospechas y la presión de quienes siguen el caso, Stefania Agudelo apeló a detener las acusaciones sin fundamento.

“Eso hay que dejárselo a las autoridades, eso no me corresponde a mí”, indicó durante la entrevista, y solicitó prudencia y respeto por el proceso judicial vigente.

Durante la conversación con el programa en el que dio las declaraciones sobre el proceso y la distancia que existe con la DJ, la hermana del cantante también relató cómo afrontó los días posteriores al crimen.

Hermana de B King dejó
Hermana de B King dejó conmovedor mensaje por la desaparición del ex de Marcela Reyes - crédito @rechismes/IG

Admitió haber experimentado una profunda necesidad de hallar respuestas y la tentación de responsabilizar a alguien de inmediato. “Sentí rabia y buscaba un culpable, pero con el tiempo comprendí que esa actitud no cambiaría nada”, comentó.

Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen en México

La DJ y creadora de contenido Marcela Reyes solicitó a los gobiernos de Colombia y México acelerar las investigaciones sobre el asesinato del cantante B King y Regio Clown, encontrados sin vida el 17 de septiembre en México.

A través de sus redes sociales, Reyes publicó un comunicado donde afirmó: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”. Reclamó que el caso sea esclarecido con rapidez y rigor, y enfatizó que “la vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia”.

La "reina de la guaracha"
La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Reyes también se refirió a los señalamientos en su contra que surgieron tras la muerte de B King, debido a un conflicto mediático previo con el cantante.

Semanas antes de su fallecimiento, B King mostró en sus redes sociales mensajes que consideró amenazas y responsabilizó a Reyes si algo le ocurría. Ante esto, la DJ negó cualquier implicación y expresó: “Me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde”.

Añadió que jamás habría hecho daño a su expareja, con quien mantuvo una relación de siete años.

