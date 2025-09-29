Colombia

Tres muertos y siete heridos en ataque armado en Palestina, Huila: autoridades investigan

Un establecimiento nocturno en Samaria, zona rural del municipio huilense, fue escenario de un violento asalto cuando hombres armados abrieron fuego en el lugar

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Las autoridades investigan el ataque
Las autoridades investigan el ataque en Palestina, Huila, que dejó tres víctimas mortales y siete heridos - crédito CTI de la Fiscalía

El sur del departamento del Huila enfrenta una nueva escalada de violencia tras el asesinato de tres personas y las heridas graves de siete más en la vereda Samaria, jurisdicción rural de Palestina.

Este ataque ocurrió en la madrugada del domingo 28 de septiembre, y se suma a otros dos episodios similares ocurridos en la región en los últimos meses, ha encendido las alarmas de las autoridades y la comunidad local.

Según el reporte oficial, el ataque se produjo en un establecimiento nocturno donde varias personas compartían. Hombres armados irrumpieron en el lugar y, sin previo aviso, abrieron fuego contra una de las víctimas.

Así como lo relató el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila, “en la vereda Samaria, ubicada en zona rural del municipio de Palestina, Huila, aproximadamente a 30 minutos del casco urbano, en la madrugada de este domingo 28 de septiembre se registró un lamentable hecho de violencia en un establecimiento público, donde perdieron la vida tres personas y otras más resultaron lesionadas con arma de fuego”.

Así fue que intentaron robar
Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante su huida, los agresores dispararon nuevamente, lo que provocó que más asistentes resultaran heridos, entre ellos, dos personas que fallecieron en el acto.

La magnitud del ataque ha generado preocupación por el impacto en la tranquilidad y el orden público de la zona. Las autoridades han iniciado investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás de esta masacre.

El coronel Téllez Betancourt detalló que “en este momento, la Policía Nacional, junto con las autoridades locales y judiciales, adelanta las labores de verificación y recolección de información con la comunidad, testigos y personas lesionadas, con el propósito de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de este repudiable hecho”.

Este episodio eleva a tres el número de masacres registradas en el Huila en lo que va del año. La primera se reportó el 20 de julio en la vereda Palmito, municipio de Timaná, donde tres personas fueron asesinadas mientras se desplazaban en una cuatrimoto por la vía que conecta con Pitalito. Posteriormente, el 25 de julio, en la vereda El Salado, zona rural de La Plata, hombres armados acabaron con la vida de cuatro personas.

La violencia en el sur del Huila preocupa a la comunidad tras el tercer ataque masivo del año - crédito Policía

ONU hizo un llamado al Gobierno Petro a proteger urgente la población de Belén, en La Plata, Huila, tras amenazas armadas

El último bloqueo total en la carretera que une La Plata y el corregimiento de Belén, en el departamento del Huila, ha puesto en alerta a organismos internacionales.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia formuló un llamado urgente para proteger a la población de este sector, luego de que el sábado 20 de septiembre de 2025 una serie de vehículos, incluyendo motocicletas y camiones, restringieran el tránsito por completo, exponiendo a los habitantes y a los viajeros a una situación de vulnerabilidad sin precedentes.

El episodio, ocurrido en el tramo conocido como La Balastrera, desencadenó la preocupación de la ONU, que por medio de su cuenta oficial en X insistió en la urgencia de resguardar los derechos y la integridad de la comunidad.

ONU hizo un llamado al
ONU hizo un llamado al Gobierno Petro a proteger urgente la población de Belén, en La Plata, Huila - crédito @ONUHumanRights/X

“Urgen medidas inmediatas para garantizar los derechos de la población”, expresó el organismo, haciendo énfasis en la necesidad de acciones estatales bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos. La ONU instó explícitamente al gobierno a actuar “con estricta observancia del #DIH y el Derecho Internacional de Derechos Humanos”.

La escalada de tensión se remonta a disturbios registrados en Belén dos días antes del bloqueo, donde la población civil lidia con amenazas continuas y el deterioro de su seguridad cotidiana.

El comunicado de la ONU fue acompañado de un pedido directo a los actores armados presentes en la región, solicitando el respeto absoluto a la integridad de la población local: “Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a observar el #DIH y los #DDHH”, publicó el organismo en X, etiquetando a @mindefensa, @MinInterior, @petrogustavo y @ComisionadoPaz.

Según informaciones suministradas por las autoridades regionales, detrás de la asonada se encontraría el grupo armado residual GAOR-r Fernando González Acosta. Estos actores estarían impulsando el bloqueo como parte de una estrategia para consolidar control en corredores clave entre Huila y Cauca, lo cual facilitaría el fortalecimiento de economías ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, secuestros y homicidios. Las autoridades sostienen que estos hechos también buscan frenar las operaciones oficiales de control territorial en la zona.

