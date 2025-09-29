Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

La tercera edición del ‘reality’ llegará en 2026 y, esta vez, los seguidores tendrán la oportunidad de elegir a los nuevos habitantes, aumentando la emoción y la expectativa entre los fanáticos del formato

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El Jefe anunció cómo serán las elecciones para los nuevos participantes de la tercera temporada - crédito @canalrcn/IG

La expectativa en torno a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha comenzado a crecer, luego del anuncio de “el Jefe”, que confirmó que el reality del Canal RCN regresará en 2026 y que el público tendrá un papel decisivo en la selección de los nuevos participantes.

En un video difundido en redes sociales recientemente, la presentadora Carla Giraldo sostuvo una conversación con la enigmática figura del máximo líder de la casa estudio, lo que generó entusiasmo entre los seguidores del formato de convivencia.

Andrés Altafulla se quedó con el maletín de 400 millones de pesos tras ganar la segunda temporada de 'La casa de los famosos', pero recibió comentarios encontrados - crédito cortesía Canal RCN

Durante este intercambio de propuestas por parte de la presentadora con “el Jefe”, el enigmático personaje reveló que: “Abriré mi casa de los famosos Colombia nuevamente en el 2026. La gente va a poder votar muy pronto por las personas que quieren que estén en mi casa”, mientras Carla dejaba una expresión en su rostro de confusión, pues eso se sabía desde el final de la tercera temporada.

Esta afirmación implica que, al igual que en la segunda edición, la audiencia de todo el país podrá participar activamente en la elección de los aspirantes que ingresarán a la casa, la cual permanece bajo vigilancia constante con casi 60 cámaras.

Con este nuevo anuncio de “el Jefe", sugiere que en las próximas semanas se darán a conocer los grupos de votación, permitiendo así que el público empiece a familiarizarse con los perfiles y rostros de quienes desean formar parte de La casa de los famosos Colombia 3.

Carla Giraldo será presentadora de 'La casa de los famosos Colombia' en su tercera temporada - crédito @canalrcn/IG

“¡Congelados todos! 🥶🔥 El Jefe de#LaCasaDeLosFamososCol ya anticipó que muy pronto los pondrá a tomar decisiones importantes 👌, ¿preparados para el famosos ‘juega, juega, juega’ de Carla Giraldo?😍“, fue el mensaje con el que anticiparon que la presentadora repetirá por tercera vez.

Mientras tanto, en redes sociales y foros, los internautas y seguidores del programa ya han comenzado a proponer nombres de posibles participantes, entre los que suenan Valentino Lázaro, Marcela Reyes, actores reconocidos y otros manifestando sus expectativas sobre una temporada que, para muchos, deberá superar a la anterior en cuanto a confrontaciones y dinámicas de convivencia.

La casa de los famosos Colombia se consolida así como un espacio donde la exposición mediática y la interacción con el público definen el rumbo de sus participantes.

Julián Trujillo se convirtió en el primer finalista de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura Canal RCN

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores comenzaron a dejar sus opiniones con mensajes como, por ejemplo: “Y que se caiga lo que esté flojooooooo“, escribió Karen Sevillano; otra de las que escribió fue Valentina Lizcano, que dijo “Ese carácter del jefe me Encanta 😎. Esta temporada estaré intensa con LCDLF 3😋✨💜“.

Karen Sevillano lanzó dura crítica a exparticipantes de ‘LCDLFC 2′

La intervención de Sevillano coincide con un momento en que la atención sobre los exparticipantes de la segunda temporada sigue vigente, alimentada por demandas y disputas públicas, ya que Melissa Gate y Karina García siguen siendo tema de conversación por recientes comentarios que se hicieron en X, en donde mencionaron la competencia de convivencia y al ganador.

Karen Sevillano pone fin a la novela: pide a los ex de La casa de los famosos Colombia 2 que cierren ciclos y se preparen para lo nuevo - crédito rechismes/IG

Ustedes tienen que aprender a soltar ese reality porque la tercera temporada ya se viene. No, chicos, no, ustedes ya todos están muy viejos, muy viejos y preñadores todos. Bastante pelo que tienen en el asterisco como para andar con esas pendejedes y lo saben perfectemente mierde", dijo Karen entre risas.

Otro de los casos que tocó fue el de los constantes ataques de Yina Calderón a Yaya Muñoz y su pareja, José Rodríguez y la demanda que instauró Mateo Varela, conocido como “Peluche” en contra de la empresaria de fajas. “Dizque que hay demanda por medio, que la chuchenta, que la casposa, que el muerte al otro”, mencionó Karen con evidente molestia.

Joven trans fue contratada para un servicio sexual y encontró todo lo que quería en el “closet de Narnia”: robó más de $500 millones

La joven fue detenida por extorsión y robo tras meses de chantajear a un hombre de 74 años

Senador Rick Scott criticó la relación de Gustavo Petro con Estados Unidos y habló de vínculos con narcotraficantes: “Es amigo de terroristas”

El senador de Estados Unidos lanzó duros cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, por la descertificación de Colombia y la cancelación de la visa del mandatario

Promocionar discursos políticos a través de entidades del Estado y los riesgos de ello: “Estamos en ese límite”

El Servicio Geológico Colombiano ha compartido mensajes políticos del mandatario

Camilo Romero señaló a María Fernanda Cabal por eliminar mensaje y la acusó de promover la violencia política:“Es el talante antidemocrático”

El exembajador de Colombia en Argentina lanzó duros cuestionamientos a la senadora y precandidata del Centro Democrático por decir que “ser de izquierda deberías ser ilegal”

Realmente podría Gustavo Petro ingresar a Estados Unidos con su pasaporte italiano a pesar de la cancelación de su visa: esto dicen las normas

El presidente ha causado revuelo al asegurar que, pese a las decisiones de Donald Trump, su ingreso al país norteamericano estaría garantizado por su doble nacionalidad

