Rescatan a dos secuestrados en operativo en Valle del Cauca: así fue el operativo

Dos hombres fueron liberados tras permanecer más de ocho horas retenidos por un grupo armado en la vía Zacarías-Buenaventura

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

La rápida intervención de fuerzas militares y judiciales permitió rescatar a dos ciudadanos retenidos por más de ocho horas, tras ser interceptados y golpeados por delincuentes armados en el Valle del Cauca - crédito Armada Nacional

La operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió la localización y el rescate de dos personas que, según información oficial, permanecieron privadas de la libertad durante más de ocho horas en un sector de la vía que conecta el corregimiento de Zacarías con Buenaventura, en el Valle del Cauca.

De acuerdo a la información difundida por la Armada Nacional, los hechos comenzaron tras una alerta recibida a través de la línea gratuita 147 de los Gaula Militares, referente al posible secuestro de dos hombres que se desplazaban en un vehículo particular con destino a Buenaventura.

Así como explicó el comandante de la Brigada de Infantería No. 2, coronel de infantería de marina Carlos Andres Castellanos Rivera: “En una rápida y oportuna reacción de las unidades militares adscritas a esta brigada, se logró recuperar dos ciudadanos que horas antes habían sido secuestrados por bandidos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Shotas".

La Armada señaló que en el trayecto varios sujetos armados interceptaron el automotor, intimidaron a los ocupantes, los obligaron a descender, y procedieron a golpearlos y despojarlos de sus pertenencias y del mismo vehículo.

El GAULA Militar y el CTI activaron protocolos de búsqueda tras recibir la alerta de secuestro - crédito Armada Nacional

Una vez retenidos, los trasladaron a un lugar no identificado, donde permanecieron en condiciones de cautiverio por más de ocho horas, mientras que sus captores exigían el pago de una suma considerable de dinero para su liberación.

Durante el desarrollo de la operación de rescate, unidades del Gaula Militar de Buenaventura y del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- desplegaron acciones de búsqueda e implementaron una presión constante en el área señalada, lo que resultó en la liberación de las dos víctimas.

“El secuestro es una práctica despreciable y criminal que una vez más estos delincuentes utilizan en contra de la población civil indefensa y que tiene su origen en un profundo desprecio por la libertad humana y la codicia. Por su rescate exigían una alta suma de dinero con la que pretendían alimentar las finanzas criminales de esta organización”, agregó el oficial.

La Armada Nacional explicó que, debido a la rapidez de la respuesta y la intervención interinstitucional, los individuos pudieron ser rescatados en condiciones seguras.

El secuestro ocurrió cuando las víctimas se dirigían hacia Buenaventura y fueron obligadas a descender de su vehículo - crédito imagen de referencia Freepik

Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables estarían vinculados al Grupo Delincuencial Organizado “Los Shottas”, organización a la que, según sospechas de las autoridades, se le atribuye la tentativa de financiamiento por medio de la exigencia de rescates económicos. “Se presume que los secuestradores pertenecen al Grupo Delincuencial Organizado -GDO- ‘Los Shottas’, quienes habrían exigido el pago de una elevada suma de dinero para la liberación de las víctimas, dinero que pretendía ser destinado a las finanzas de este grupo criminal”, especificó la Armada Nacional en su comunicado.

El comandante Carlos Andres Castellanos Rivera agregó detalles sobre la zona donde ocurrieron los hechos: “sucedieron en el corregimiento de Zacarías, un sector que está llamado a ser un fortín de turismo y progreso gracias a su incomparable belleza. Pero que hoy, lamentablemente, por el accionar de estas organizaciones, sufre este tipo de acciones de inseguridad”.

La operación conjunta permitió la liberación sin que se pagara el rescate exigido por los delincuentes - crédito Colprensa

De esta manera, el oficial agregó que “hacemos un llamado a la población civil para que hagan uso del valor cívico de denunciar y rechazar este tipo de actuaciones. Solo podremos construir el escenario de paz y tranquilidad que se merecen los bonavorenses”.

Finalmente, la Armada resalta el papel del dispositivo de emergencia ante secuestros y la invitación reiterada a la comunidad para denunciar cualquier actividad delictiva. De esta manera “invita a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a través de la línea gratuita nacional 147, disponible las 24 horas del día”.

